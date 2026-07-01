Elon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқда

·0·Техно
Elon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқда

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси инвесторларга сунъий интеллект (AI) технологиялари билан ишлайдиган янги қурилма прототипини намойиш этди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, мазкур гаджет ташқи кўринишидан смартфонга ўхшаб кетади ва компаниянинг мобил алоқа бозорига кириб бориш стратегиясининг бир қисми бўлиши мумкин. Ушбу янгилик технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки у iPhone каби анъанавий қурилмаларга янгича муқобил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, янги қурилма iPhone смартфонларидан кўра ихчамроқ ва ингичка қилиб ишланган. Унинг дизайни кичик сенсорли телефон ва Rabbit Р1 каби AI-гаджетлар орасидаги шаклга эга. SpaceX вакиллари инвесторлар билан учрашувда лойиҳа ҳали эрта босқичда эканини ва якуний дизайн ўзгариши мумкинлигини таъкидлаганлар. Бироқ, Илон Маскнинг ўзи Х (собиқ Twitter) тармоғида бу хабарларни "мутлақо ёлғон" деб атаб, рад этишга улгурди.

Технологик рақобат ва xAI интеграцияси

Экспертларнинг фикрича, SpaceX ва Tesla каби компаниялар бундай мураккаб қурилмаларни оммавий ишлаб чиқариш учун барча зарурий тажриба ҳамда ресурсларга эга. Айниқса, xAI компаниясининг SpaceX таркибига кириши ушбу гаджет учун махсус операцион тизим яратиш имконини беради. Бу эса қурилманинг Google Android ёки Apple iOS каби платформаларга боғланиб қолмаслигини таъминлайди.

Лойиҳа доирасида қуйидаги муҳим жиҳатлар кўзда тутилган:

  • Қурилма тўлиқ сунъий интеллект интерфейсига асосланади;
  • Starlink Мобиле тармоғи орқали глобал алоқа имконияти;
  • Ўзининг хусусий операцион тизими ва xAI алгоритмлари билан интеграция;
  • Анъанавий смартфонлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчи билан овозли ва ақлли мулоқотга урғу берилиши.
SpaceX компаниясининг ушбу қадами OpenAI билан рақобатни ҳам кучайтиради. Маълумки, Сем Алтман бошчилигидаги OpenAI ҳозирда Apple компаниясининг собиқ дизайнери Жонй Иве билан ҳамкорликда ўзининг AI-қурилмасини ишлаб чиқмоқда. Яқинда Apple компаниясининг Vision Pro лойиҳаси учун масъул вице-президенти Паул Меаде ҳам OpenAI ҳардваре жамоасига қўшилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Шу билан бирга, бозордаги вазият ҳар доим ҳам муваффақиятли бўлавермайди. Масалан, Humane ва Rabbit каби стартапларнинг сунъий интеллектга асосланган қурилмалари истеъмолчилар томонидан жуда совуқ кутиб олинди. Кўпгина фойдаланувчилар оддий смартфонлар бажара оладиган функциялар учун алоҳида гаджет сотиб олишга тайёр эмасликларини билдиришган. SpaceX бу муаммони қандай ҳал этиши ҳозирча номаълум.

Аналитиклар SpaceX компаниясининг сиmsиз алоқа бозорига кириш ниятини ҳам юқори баҳоламоқдалар. Starlink тизими орқали сунъий йўлдош алоқасини тақдим этаётган компания келажакда Т-Мобиле ёки АТ&Т каби йирик алоқа операторлари билан рақобат қилиши ёки ҳатто улардан бирини сотиб олиши мумкинлиги ҳақида тахминлар мавжуд. Агар ушбу AI-гаджет ҳақиқатга айланса, у Маск империясининг барча технологияларини бирлаштирувчи марказий бўғинга айланиши мумкин.

SpaceXElon MuskСунъий IntelлектГаджетStarlink
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиАштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиКеча, 23:56Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиКеча, 23:28Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиКеча, 23:27Лиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиЛиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиКеча, 23:26Cloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаCloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаКеча, 22:58OpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиOpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди