Elon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқда
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси инвесторларга сунъий интеллект (AI) технологиялари билан ишлайдиган янги қурилма прототипини намойиш этди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, мазкур гаджет ташқи кўринишидан смартфонга ўхшаб кетади ва компаниянинг мобил алоқа бозорига кириб бориш стратегиясининг бир қисми бўлиши мумкин. Ушбу янгилик технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки у iPhone каби анъанавий қурилмаларга янгича муқобил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, янги қурилма iPhone смартфонларидан кўра ихчамроқ ва ингичка қилиб ишланган. Унинг дизайни кичик сенсорли телефон ва Rabbit Р1 каби AI-гаджетлар орасидаги шаклга эга. SpaceX вакиллари инвесторлар билан учрашувда лойиҳа ҳали эрта босқичда эканини ва якуний дизайн ўзгариши мумкинлигини таъкидлаганлар. Бироқ, Илон Маскнинг ўзи Х (собиқ Twitter) тармоғида бу хабарларни "мутлақо ёлғон" деб атаб, рад этишга улгурди.
Технологик рақобат ва xAI интеграциясиЭкспертларнинг фикрича, SpaceX ва Tesla каби компаниялар бундай мураккаб қурилмаларни оммавий ишлаб чиқариш учун барча зарурий тажриба ҳамда ресурсларга эга. Айниқса, xAI компаниясининг SpaceX таркибига кириши ушбу гаджет учун махсус операцион тизим яратиш имконини беради. Бу эса қурилманинг Google Android ёки Apple iOS каби платформаларга боғланиб қолмаслигини таъминлайди.
Лойиҳа доирасида қуйидаги муҳим жиҳатлар кўзда тутилган:
- Қурилма тўлиқ сунъий интеллект интерфейсига асосланади;
- Starlink Мобиле тармоғи орқали глобал алоқа имконияти;
- Ўзининг хусусий операцион тизими ва xAI алгоритмлари билан интеграция;
- Анъанавий смартфонлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчи билан овозли ва ақлли мулоқотга урғу берилиши.
Шу билан бирга, бозордаги вазият ҳар доим ҳам муваффақиятли бўлавермайди. Масалан, Humane ва Rabbit каби стартапларнинг сунъий интеллектга асосланган қурилмалари истеъмолчилар томонидан жуда совуқ кутиб олинди. Кўпгина фойдаланувчилар оддий смартфонлар бажара оладиган функциялар учун алоҳида гаджет сотиб олишга тайёр эмасликларини билдиришган. SpaceX бу муаммони қандай ҳал этиши ҳозирча номаълум.
Аналитиклар SpaceX компаниясининг сиmsиз алоқа бозорига кириш ниятини ҳам юқори баҳоламоқдалар. Starlink тизими орқали сунъий йўлдош алоқасини тақдим этаётган компания келажакда Т-Мобиле ёки АТ&Т каби йирик алоқа операторлари билан рақобат қилиши ёки ҳатто улардан бирини сотиб олиши мумкинлиги ҳақида тахминлар мавжуд. Агар ушбу AI-гаджет ҳақиқатга айланса, у Маск империясининг барча технологияларини бирлаштирувчи марказий бўғинга айланиши мумкин.
…