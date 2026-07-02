Гарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан берди
Жаҳон чемпионати доирасида Конго ДР терма жамоасига қарши кечган қийин баҳсда Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ўзининг юксак маҳоратини намойиш этиб, жамоасини кутилмаган мағлубиятдан қутқариб қолди. Бавария юлдузининг дубли эвазига қўлга киритилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба нафақат мухлисларни, балки футбол оламининг афсонавий вакиллари Терри Анри ва Златан Ибраҳимовични ҳам ҳайратга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 75-дақиқасида бош билан дарвозани ишғол қилган Гарри Кейн, ўйин якунланиши арафасида ўта мураккаб позициядан кучли зарба йўллаб, ғалаба голини киритди. Фох Sportс эфирида чиқиш қилган Терри Анри ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва зарба бериш техникасига юқори баҳо берди. Анрининг таъкидлашича, ўйин охирида бундай кучли зарба йўллаш учун улкан маҳорат талаб этилади.
"У зарба бераётган пайтда ҳавода ғалати ҳолатда эди. Ўйин охирида, ҳамма чарчаган бир пайтда бундай кучни қаердан олиш мумкин? Ҳатто Деклан Рисе ҳам чарчоқдан йиқилаёзган эди. Агар мен ҳозир шундай зарба беришга уринсам, белимни синдириб олган бўлардим. Бу ҳақиқий маҳорат! Баракалла, Сир Гарри!" — дея ҳайратини яширмади Терри Анри.
Англиянинг ягона умидиЗлатан Ибраҳимович ҳам Анрининг фикрларига қўшилган ҳолда, бугунги Англия терма жамоаси бутунлай ўз сардорига боғланиб қолганини қайд этди. Швециялик собиқ ҳужумчининг фикрича, бошқа гранд жамоаларда бир нечта етакчилар бўлса, инглизларда фақат Гарри Кейн ўйин тақдирини ҳал қилмоқда.
"Аргентина ҳақида гапирганда Лионель Месси, Франция ҳақида гапирганда Килиан Мбаппе деймиз, лекин уларда бошқа суперюлдузлар ҳам бор. Англия ҳақида гап кетганда эса ҳамма нарса Гарри Кейнга бориб тақалмоқда. У бугун икки гол урди ва бир марта ажойиб рейд уюштирди. Агар Англия чемпионликни хоҳласа, Кейн мана шундай ўйнашда давом этиши керак", — деди Ибраҳимович.
Шу билан бирга, Златан жамоанинг умумий жисмоний ҳолатидан хавотирда эканини билдирди. Унинг кузатишича, Деклан Рисе каби чидамлилиги билан ажралиб турадиган футболчилар ҳам ўйин охирида қийналиб қолишган. Бу эса Томас Тухель шогирдлари учун турнирнинг кейинги босқичларида муаммо туғдириши мумкин.
Ҳозирда Гарри Кейн Жаҳон чемпионатидаги голлари сонини 5 тага етказиб олди. У тўпурарлар пойгасида Эрлинг Холанд билан тенглашиб олди ва пешқадамлар — Килиан Мбаппе ҳамда Лионель Мессидан атиги битта гол ортда қолмоқда. Англия терма жамоаси гарчи қийинчилик билан бўлса-да, ғалаба қозонишда давом этаётгани уларнинг чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини кўрсатмоқда.
…