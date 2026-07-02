Гарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан берди

·41·Спорт
Гарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан берди

Жаҳон чемпионати доирасида Конго ДР терма жамоасига қарши кечган қийин баҳсда Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ўзининг юксак маҳоратини намойиш этиб, жамоасини кутилмаган мағлубиятдан қутқариб қолди. Бавария юлдузининг дубли эвазига қўлга киритилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба нафақат мухлисларни, балки футбол оламининг афсонавий вакиллари Терри Анри ва Златан Ибраҳимовични ҳам ҳайратга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 75-дақиқасида бош билан дарвозани ишғол қилган Гарри Кейн, ўйин якунланиши арафасида ўта мураккаб позициядан кучли зарба йўллаб, ғалаба голини киритди. Фох Sportс эфирида чиқиш қилган Терри Анри ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва зарба бериш техникасига юқори баҳо берди. Анрининг таъкидлашича, ўйин охирида бундай кучли зарба йўллаш учун улкан маҳорат талаб этилади.

"У зарба бераётган пайтда ҳавода ғалати ҳолатда эди. Ўйин охирида, ҳамма чарчаган бир пайтда бундай кучни қаердан олиш мумкин? Ҳатто Деклан Рисе ҳам чарчоқдан йиқилаёзган эди. Агар мен ҳозир шундай зарба беришга уринсам, белимни синдириб олган бўлардим. Бу ҳақиқий маҳорат! Баракалла, Сир Гарри!" — дея ҳайратини яширмади Терри Анри.

Англиянинг ягона умиди

Златан Ибраҳимович ҳам Анрининг фикрларига қўшилган ҳолда, бугунги Англия терма жамоаси бутунлай ўз сардорига боғланиб қолганини қайд этди. Швециялик собиқ ҳужумчининг фикрича, бошқа гранд жамоаларда бир нечта етакчилар бўлса, инглизларда фақат Гарри Кейн ўйин тақдирини ҳал қилмоқда.

"Аргентина ҳақида гапирганда Лионель Месси, Франция ҳақида гапирганда Килиан Мбаппе деймиз, лекин уларда бошқа суперюлдузлар ҳам бор. Англия ҳақида гап кетганда эса ҳамма нарса Гарри Кейнга бориб тақалмоқда. У бугун икки гол урди ва бир марта ажойиб рейд уюштирди. Агар Англия чемпионликни хоҳласа, Кейн мана шундай ўйнашда давом этиши керак", — деди Ибраҳимович.

Шу билан бирга, Златан жамоанинг умумий жисмоний ҳолатидан хавотирда эканини билдирди. Унинг кузатишича, Деклан Рисе каби чидамлилиги билан ажралиб турадиган футболчилар ҳам ўйин охирида қийналиб қолишган. Бу эса Томас Тухель шогирдлари учун турнирнинг кейинги босқичларида муаммо туғдириши мумкин.

Ҳозирда Гарри Кейн Жаҳон чемпионатидаги голлари сонини 5 тага етказиб олди. У тўпурарлар пойгасида Эрлинг Холанд билан тенглашиб олди ва пешқадамлар — Килиан Мбаппе ҳамда Лионель Мессидан атиги битта гол ортда қолмоқда. Англия терма жамоаси гарчи қийинчилик билан бўлса-да, ғалаба қозонишда давом этаётгани уларнинг чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини кўрсатмоқда.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутболТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаТоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаБугун, 01:40Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиБугун, 01:33Златан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиЗлатан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиБугун, 01:22Андрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинАндрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинБугун, 01:10Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Бугун, 00:45Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Бугун, 00:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди