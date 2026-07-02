Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан берди
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал йўлланмаси учун кечган муросасиз баҳсда Англия терма жамоаси Конго ДР устидан қийин ғалабани қўлга киритди. Учрашувда дубл қайд этиб, жамоасини кутилмаган мағлубиятдан қутқариб қолган Гарри Кейн яна бир бор ўзининг жаҳон даражасидаги ҳужумчи эканлигини исботлади. Ушбу ғалаба Томас Тухель шогирдларига турнирнинг плей-офф босқичига йўл очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиндан сўнг Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Деклан Рисе ўз сардорининг ўйинини юқори баҳолади. BBC Sport нашрига берган интервюсида Рисе Гарри Кейн каби етакчига эга бўлиш жамоа учун катта бахт эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Кейн нафақат майдонда, балки машғулотларда ҳам барчага намуна бўлиб келмоқда.
"У шунчаки ақлбовар қилмас ўйинчи. Бу мавсумда 72 та гол уриш — бу оддий ҳолат эмас. У ҳақиқий етакчи, ҳар куни машғулотларда тер тўкади ва гуруҳдаги ҳамма билан яхши муносабатда. Иккинчи голдаги зарбасини кўрдингизми? Тўпни дарвоза тўққизлигига жойлаб қўйди. Бизда шундай ўйинчи борлигидан жуда омадлимиз", — дея таъкидлади Деклан Рисе.
Тарихий натижалар ва рекордларOpta статистик маълумотларига кўра, Гарри Кейн ушбу дубли орқали жаҳон футболи тарихидаги ноёб натижалардан бирини қайд этди. У йирик турнирларда (Жаҳон чемпионати ва Европа чемпионати) 20 тадан ортиқ гол урган тарихдаги иккинчи футболчига айланди. Ҳозирда бу борада фақат Криштиано Роналдо (24 та гол) ундан олдинда бормоқда.
Шунингдек, Кейннинг плей-офф босқичларидаги самарадорлиги ҳам ҳайратланарли. Эвро-2020 турниридан буён у ҳал қилувчи баҳсларда 10 та гол уришга эришди. Бу кўрсаткич бўйича у Килиан Мбаппе (7 та гол) ва Дани Олмо (3 та гол) каби юлдузларни сезиларли даражада ортда қолдирмоқда. Ҳозирда Кейн турнир тўпурарлари пойгасида 5 та гол билан Эрлинг Холанд билан бирга иккинчи ўринда бормоқда.
Учрашув инглизлар учун осон кечмади. Ўйиннинг 7-дақиқасида Бриан Сипенга ҳисобни очиб, Англияни қийин аҳволга солиб қўйди. Goal.com нашрининг ёзишича, бу Англия терма жамоаси тарихида 1966-йилдаги финалдан сўнг биринчи марта Жаҳон чемпионати ўйинида ҳисобда ортда бориб, якунда ғалаба қозониши сифатида қайд этилди.
Деклан Рисе ўйин давомида жамоада ишонч сўнмаганини айтди. Унинг фикрича, жамоа кўплаб вазиятлар яратди ва рақиб дарвозасига босимни тўхтатмади. Якунда эса Гарри Кейн ўзининг индивидуал маҳорати эвазига ўйин тақдирини ҳал қилди. Эндиликда Англия терма жамоасини нимчорак финалда Мексикага қарши жиддий синов кутиб турибди.
…