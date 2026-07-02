Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан берди

·0·Спорт
Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан берди

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал йўлланмаси учун кечган муросасиз баҳсда Англия терма жамоаси Конго ДР устидан қийин ғалабани қўлга киритди. Учрашувда дубл қайд этиб, жамоасини кутилмаган мағлубиятдан қутқариб қолган Гарри Кейн яна бир бор ўзининг жаҳон даражасидаги ҳужумчи эканлигини исботлади. Ушбу ғалаба Томас Тухель шогирдларига турнирнинг плей-офф босқичига йўл очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиндан сўнг Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Деклан Рисе ўз сардорининг ўйинини юқори баҳолади. BBC Sport нашрига берган интервюсида Рисе Гарри Кейн каби етакчига эга бўлиш жамоа учун катта бахт эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Кейн нафақат майдонда, балки машғулотларда ҳам барчага намуна бўлиб келмоқда.

"У шунчаки ақлбовар қилмас ўйинчи. Бу мавсумда 72 та гол уриш — бу оддий ҳолат эмас. У ҳақиқий етакчи, ҳар куни машғулотларда тер тўкади ва гуруҳдаги ҳамма билан яхши муносабатда. Иккинчи голдаги зарбасини кўрдингизми? Тўпни дарвоза тўққизлигига жойлаб қўйди. Бизда шундай ўйинчи борлигидан жуда омадлимиз", — дея таъкидлади Деклан Рисе.

Тарихий натижалар ва рекордлар

Opta статистик маълумотларига кўра, Гарри Кейн ушбу дубли орқали жаҳон футболи тарихидаги ноёб натижалардан бирини қайд этди. У йирик турнирларда (Жаҳон чемпионати ва Европа чемпионати) 20 тадан ортиқ гол урган тарихдаги иккинчи футболчига айланди. Ҳозирда бу борада фақат Криштиано Роналдо (24 та гол) ундан олдинда бормоқда.

Шунингдек, Кейннинг плей-офф босқичларидаги самарадорлиги ҳам ҳайратланарли. Эвро-2020 турниридан буён у ҳал қилувчи баҳсларда 10 та гол уришга эришди. Бу кўрсаткич бўйича у Килиан Мбаппе (7 та гол) ва Дани Олмо (3 та гол) каби юлдузларни сезиларли даражада ортда қолдирмоқда. Ҳозирда Кейн турнир тўпурарлари пойгасида 5 та гол билан Эрлинг Холанд билан бирга иккинчи ўринда бормоқда.

Учрашув инглизлар учун осон кечмади. Ўйиннинг 7-дақиқасида Бриан Сипенга ҳисобни очиб, Англияни қийин аҳволга солиб қўйди. Goal.com нашрининг ёзишича, бу Англия терма жамоаси тарихида 1966-йилдаги финалдан сўнг биринчи марта Жаҳон чемпионати ўйинида ҳисобда ортда бориб, якунда ғалаба қозониши сифатида қайд этилди.

Деклан Рисе ўйин давомида жамоада ишонч сўнмаганини айтди. Унинг фикрича, жамоа кўплаб вазиятлар яратди ва рақиб дарвозасига босимни тўхтатмади. Якунда эса Гарри Кейн ўзининг индивидуал маҳорати эвазига ўйин тақдирини ҳал қилди. Эндиликда Англия терма жамоасини нимчорак финалда Мексикага қарши жиддий синов кутиб турибди.

АнглияГарри КейнДеклан РисеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаТоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаБугун, 01:40Златан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиЗлатан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиБугун, 01:22Андрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинАндрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинБугун, 01:10Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Бугун, 00:45Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Бугун, 00:17ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиКеча, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди