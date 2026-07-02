ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)
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Англия – Конго ДР 2:1
Жаҳон чемпионатида 1/16 баҳслари давом этмоқда. Англия Ўзбекистонни ортда қолдириб, гуруҳдан чиққан Конго ДР билан тўқнaш келди ва Кейннинг дубли эвазига камбэк амалга оширди.
Англия – Конго ДР 2:1
Голлар: Сипенга, 7 (0:1). Кейн, 75 (1:1). Кейн, 86 (2:1)
Англия: Пикфорд, Конса, Гейи, О`Райли, Спенс (Эзе, 70), Райс (Стоунс, 90+1), Андерсон, Беллингҳэм, Рэшфорд (Сака, 60), Мадуэке (Гордон, 60), Кейн
Конго ДР: Мпаси-Нзау, Туанзебе, Мбемба, Масуаку (Ж. Кайембе, 89), Ван-Биссака, Мутуссами (Майеле, 89), Садики, Мукау (Э. Кайембе, 76), Сипенга (Бонгонда, 76), Мбуку (Элиа, 64), Висса
Огоҳлантиришлар: Беллингҳэм, 19 – Садики, 28
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