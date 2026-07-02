Tesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очди

·0·Техно
Tesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очди

Tesla компанияси ўзининг инсоний роботлари — Optimus лойиҳасини янги босқичга олиб чиқди. Компания раҳбари Илон Маск ижтимоий тармоқларда Фремонт шаҳридаги заводдан янги суратни улашди. Мазкур суратда Tesla флагманлари бўлган Модел С ва Модел Х автомобиллари ўрнини эндиликда роботлар ишлаб чиқариш линияси эгаллагани акс этган. Бу нафақат технологик янгиланиш, балки компаниянинг келажакдаги асосий йўналиши ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фремонтдаги завод Tesla тарихида муҳим ўрин тутади. 2010-йилда Toyota ва GM ҳамкорлигидаги НУММИ корхонасидан сотиб олинган ушбу маскан, 2012-йилдан буён компаниянинг асосий ишлаб чиқариш маркази бўлиб келган. Эндиликда эса бу ерда дунёдаги энг мураккаб ва илғор гуманоид роботлар йиғилади. ixbt.com маълумотига кўра, автомобил линиясини робот ишлаб чиқариш тизимига айлантириш учун бор-йўғи тўрт ой вақт сарфланган.

Рекорд даражадаги тезкор трансформация

Илон Маск ушбу жараённи "ақл бовар қилмайдиган даражада тез" деб таърифлади. Автомобил йиғиш линиялари бутунлай демонтаж қилиниб, ўрнига Германиядан келтирилган модулли ускуналар ва ўнлаб янги бутловчи қисмлар линиялари ўрнатилган. Ушбу янги тизим Optimus Ген 3 роботларининг мураккаб қисмлари, жумладан, приводлар ва батареяларни йиғишга ихтисослашган.

Optimus роботининг ҳар бири тахминан 10 000 та ноёб деталлардан иборат бўлиб, бу ишлаб чиқариш жараёнини анча мураккаблаштиради. Шу сабабли, дастлабки босқичда ишлаб чиқариш ҳажми секин ўсиши кутилмоқда. Бироқ Tesla узоқ муддатли истиқболда Фремонтдаги ушбу линия қувватини йилига 1 миллион дона роботга етказишни режалаштирган.

Келажак режалари ва кутилаётган нархлар

Tesla раҳбариятининг фикрича, Optimus компания тарихидаги энг кенг кўламли маҳсулотга айланади. Маскнинг прогнозларига кўра, келажакда ушбу роботларга бўлган талаб 20 миллиард донадан ошиб кетиши мумкин. Бу эса инсоният тарихидаги ҳар қандай бошқа технологик қурилмадан кўпроқ демакдир. Роботларнинг асосий вазифаси нафақат саноатда, балки кундалик ҳаётда ҳам инсонларга ёрдам беришдан иборат бўлади.

Компания томонидан белгиланган режаларга кўра:

  • Optimus роботларининг оммавий ишлаб чиқарилиши шу йилнинг ёзида бошланади;
  • Дастлабки сотувлар 2027-йил охирига бориб йўлга қўйилиши кутилмоқда;
  • Битта роботнинг нархи тахминан 20 000 доллардан 30 000 долларгача бўлиши тахмин қилинмоқда.
Шунингдек, Илон Маск Optimus технологиялари ва Neuralink чиплари уйғунликда ишлашини таъкидлаган. Бу кибертехнологиялар ёрдамида инсонларнинг жисмоний имкониятларини қайта тиклаш ёки кенгайтириш имконини беради. Бугунги кунда Optimus 3 модели дунёдаги энг илғор робот сифатида эътироф этилмоқда ва у яқин йилларда меҳнат бозорида ҳамда маиший ҳаётда инқилоб ясаши кутилмоқда.

TeslaOptimusElon MuskРобототехникаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиElon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиБугун, 13:28Samsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиSamsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиБугун, 12:53Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиБугун, 12:27Космик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиКосмик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиБугун, 11:50SpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиSpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиБугун, 11:29Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиҲиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди