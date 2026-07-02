Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишув

·0·Спорт
Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишув

Мадриднинг Атлетико клуби ёзги трансфер ойнасида ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. "Матрасчилар" Португалиянинг Sporting жамоаси сардори Мортен Хьюлманн билан шахсий шартнома шартлари бўйича тўлиқ келишувга эришди. Даниялик футболчи Диего Симеоне жамоасининг янги мавсумдаги таянчи бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Атлетико дастлаб Вульверхемптон юлдузи Жоау Гомес номзодига қизиқиш билдирган эди. Бироқ машҳур агент Жорге Мендес билан юзага келган келишмовчилик туфайли Мадрид клуби бу трансфердан воз кечишга қарор қилди. Goal.com хабарига кўра, клуб ва агент ўртасидаги муносабатлар Бернардо Силва трансфери бўйича музокаралар чоғида кескин ёмонлашган.

Жорге Мендес билан низо ва янги танлов

Трансфер эксперти Маттео Моретто маълумотларига таяниб Marca нашрининг ёзишича, Мендес Бернардо Силванинг Атлетико билан деярли ҳал бўлган музокараларини тўхтатиб, футболчини Реал Мадридга таклиф қилган. Бу ҳолат Атлетико раҳбариятининг ғазабини келтирди ва улар Мендес мижозлари билан ҳамкорликни чеклашга қарор қилишди. Натижада, эътибор Португалия чемпионатида ўзини кўрсата олган Мортен Хьюлманнга қаратилди.

Ҳозирда клублар ўртасида трансфер суммаси бўйича якуний музокаралар кетмоқда. Sporting ўз сардори учун тахминан 35-40 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда. 27 ёшли футболчининг ўзи аллақачон Лиссабондаги жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан хайрлашиб улгурган ва фаолиятини Испания пойтахтида давом эттиришга қарор қилган.

Мортен Хьюлманнга Италиянинг Милан клуби ҳам жиддий қизиқиш билдираётган эди. Айниқса, Sporting собиқ мураббийи Рубен Аморим уни ўз жамоасида кўришни истаган. Бироқ Атлетико музокараларда анча илгарилаб кетгани боис, даниялик ярим ҳимоячининг Ла Лига жамоасига ўтиш имконияти юқори баҳоланмоқда.

Шу билан бирга, Атлетико ҳимоя чизиғини ҳам мустаҳкамлаш ниятида. Клуб Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро номзодини кўриб чиқмоқда. Аммо Англия клубининг молиявий талаблари жуда юқорилиги сабабли, ушбу трансферни амалга ошириш Мадрид клуби учун анча мушкул кечиши мумкин.

Атлетико МадридSportingМортен ХьюлманнТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 13:44Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Бугун, 13:35ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?Бугун, 13:07ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?Бугун, 12:56Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Бугун, 12:48«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилдиБугун, 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди