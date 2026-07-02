Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишув
Мадриднинг Атлетико клуби ёзги трансфер ойнасида ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. "Матрасчилар" Португалиянинг Sporting жамоаси сардори Мортен Хьюлманн билан шахсий шартнома шартлари бўйича тўлиқ келишувга эришди. Даниялик футболчи Диего Симеоне жамоасининг янги мавсумдаги таянчи бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Атлетико дастлаб Вульверхемптон юлдузи Жоау Гомес номзодига қизиқиш билдирган эди. Бироқ машҳур агент Жорге Мендес билан юзага келган келишмовчилик туфайли Мадрид клуби бу трансфердан воз кечишга қарор қилди. Goal.com хабарига кўра, клуб ва агент ўртасидаги муносабатлар Бернардо Силва трансфери бўйича музокаралар чоғида кескин ёмонлашган.
Жорге Мендес билан низо ва янги танловТрансфер эксперти Маттео Моретто маълумотларига таяниб Marca нашрининг ёзишича, Мендес Бернардо Силванинг Атлетико билан деярли ҳал бўлган музокараларини тўхтатиб, футболчини Реал Мадридга таклиф қилган. Бу ҳолат Атлетико раҳбариятининг ғазабини келтирди ва улар Мендес мижозлари билан ҳамкорликни чеклашга қарор қилишди. Натижада, эътибор Португалия чемпионатида ўзини кўрсата олган Мортен Хьюлманнга қаратилди.
Ҳозирда клублар ўртасида трансфер суммаси бўйича якуний музокаралар кетмоқда. Sporting ўз сардори учун тахминан 35-40 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда. 27 ёшли футболчининг ўзи аллақачон Лиссабондаги жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан хайрлашиб улгурган ва фаолиятини Испания пойтахтида давом эттиришга қарор қилган.
Мортен Хьюлманнга Италиянинг Милан клуби ҳам жиддий қизиқиш билдираётган эди. Айниқса, Sporting собиқ мураббийи Рубен Аморим уни ўз жамоасида кўришни истаган. Бироқ Атлетико музокараларда анча илгарилаб кетгани боис, даниялик ярим ҳимоячининг Ла Лига жамоасига ўтиш имконияти юқори баҳоланмоқда.
Шу билан бирга, Атлетико ҳимоя чизиғини ҳам мустаҳкамлаш ниятида. Клуб Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро номзодини кўриб чиқмоқда. Аммо Англия клубининг молиявий талаблари жуда юқорилиги сабабли, ушбу трансферни амалга ошириш Мадрид клуби учун анча мушкул кечиши мумкин.
…