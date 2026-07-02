ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?

·0·Спорт
ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?

2026 йилги жаҳон чемпионатида 1/16 финал босқичининг ҳал қилувчи учрашувлари давом этмоқда. Бугун ва 3 июлга ўтар кечаси мухлисларни Испания — Австрия, Португалия — Хорватия ҳамда Швейцария — Жазоир баҳслари кутиб турибди.

Ушбу учрашувлардан сўнг нимчорак финал сеткасининг яна бир нечта бўш ўрни тўлдирилади.

Испания Австрия синовидан ўтади

Куннинг дастлабки қарама-қаршилигида Испания ва Австрия миллий жамоалари тўқнашади.

Испания гуруҳ босқичини пешқадам сифатида якунлаб, плей-оффга йўл олган эди. Австрия эса кучли рақибга қарши сенсация қайд этишга ҳаракат қилади.

Учрашув 2 июль куни Тошкент вақти билан соат 23:59да бошланади.

Роналду ва Модрич ўртасидаги катта тўқнашув

3 июлга ўтар кечаси футбол мухлисларини Португалия ва Хорватия ўртасидаги принципиал учрашув кутиб турибди.

Криштиану Роналду ва Лука Модрич каби жаҳон футболи афсоналари иштирок этадиган баҳс соат 04:00да старт олади.

Ушбу учрашув ғолиби нимчорак финалда Испания — Австрия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.

Швейцарияга Жазоир қарши чиқади

Куннинг яна бир муҳим учрашуви Швейцария ва Жазоир терма жамоалари ўртасида кечади.

Баҳс Тошкент вақти билан соат 08:00да бошланади. Бу жуфтлик ғолиби кейинги босқичда Колумбия — Гана учрашувида ғалаба қозонган жамоага дуч келади.

Бугунги учрашувлар

Учрашув

Сана

Бошланиш вақти

Испания — Австрия

2 июль

23:59

Португалия — Хорватия

3 июль

04:00

Швейцария — Жазоир

3 июль

08:00

Барча вақтлар Тошкент вақти билан кўрсатилган.

Нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум

Айни пайтга келиб ЖЧ-2026 1/8 финал босқичининг қуйидаги жуфтликлари шаклланди:

  • Парагвай — Франция;

  • Канада — Марокаш;

  • АҚШ — Белгия;

  • Бразилия — Норвегия;

  • Мексика — Англия.

Қолган учта жуфтлик 1/16 финалнинг навбатдаги баҳсларидан кейин тўлиқ аниқ бўлади.

Турнир сеткасида қандай йўл қолди?

Португалия — Хорватия ва Испания — Австрия учрашувлари ғолиблари нимчорак финалда ўзаро тўқнашади.

Шунингдек:

  • Аргентина — Кабо-Верде баҳси ғолиби Австралия — Миср жуфтлиги ғолиби билан;

  • Швейцария — Жазоир баҳси ғолиби Колумбия — Гана жуфтлиги ғолиби билан ўйнайди.

Шу тариқа, жаҳон чемпионатида ҳар бир учрашувнинг аҳамияти ошиб бормоқда. Энди битта хато ҳам жамоани мусобақадан чиқариб юбориши мумкин.

Сизнингча, Испания, Португалия ва Швейцария ўз учрашувларида ғалаба қозона оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?Бугун, 12:56Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Бугун, 12:48«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилдиБугун, 12:41Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиБугун, 12:38Лионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиЛионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиБугун, 12:37Мерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиМерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди