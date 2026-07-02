ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?
2026 йилги жаҳон чемпионатида 1/16 финал босқичининг ҳал қилувчи учрашувлари давом этмоқда. Бугун ва 3 июлга ўтар кечаси мухлисларни Испания — Австрия, Португалия — Хорватия ҳамда Швейцария — Жазоир баҳслари кутиб турибди.
Ушбу учрашувлардан сўнг нимчорак финал сеткасининг яна бир нечта бўш ўрни тўлдирилади.
Испания Австрия синовидан ўтади
Куннинг дастлабки қарама-қаршилигида Испания ва Австрия миллий жамоалари тўқнашади.
Испания гуруҳ босқичини пешқадам сифатида якунлаб, плей-оффга йўл олган эди. Австрия эса кучли рақибга қарши сенсация қайд этишга ҳаракат қилади.
Учрашув 2 июль куни Тошкент вақти билан соат 23:59да бошланади.
Роналду ва Модрич ўртасидаги катта тўқнашув
3 июлга ўтар кечаси футбол мухлисларини Португалия ва Хорватия ўртасидаги принципиал учрашув кутиб турибди.
Криштиану Роналду ва Лука Модрич каби жаҳон футболи афсоналари иштирок этадиган баҳс соат 04:00да старт олади.
Ушбу учрашув ғолиби нимчорак финалда Испания — Австрия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.
Швейцарияга Жазоир қарши чиқади
Куннинг яна бир муҳим учрашуви Швейцария ва Жазоир терма жамоалари ўртасида кечади.
Баҳс Тошкент вақти билан соат 08:00да бошланади. Бу жуфтлик ғолиби кейинги босқичда Колумбия — Гана учрашувида ғалаба қозонган жамоага дуч келади.
Бугунги учрашувлар
Учрашув
Сана
Бошланиш вақти
Испания — Австрия
2 июль
23:59
Португалия — Хорватия
3 июль
04:00
Швейцария — Жазоир
3 июль
08:00
Барча вақтлар Тошкент вақти билан кўрсатилган.
Нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум
Айни пайтга келиб ЖЧ-2026 1/8 финал босқичининг қуйидаги жуфтликлари шаклланди:
Парагвай — Франция;
Канада — Марокаш;
АҚШ — Белгия;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия.
Қолган учта жуфтлик 1/16 финалнинг навбатдаги баҳсларидан кейин тўлиқ аниқ бўлади.
Турнир сеткасида қандай йўл қолди?
Португалия — Хорватия ва Испания — Австрия учрашувлари ғолиблари нимчорак финалда ўзаро тўқнашади.
Шунингдек:
Аргентина — Кабо-Верде баҳси ғолиби Австралия — Миср жуфтлиги ғолиби билан;
Швейцария — Жазоир баҳси ғолиби Колумбия — Гана жуфтлиги ғолиби билан ўйнайди.
Шу тариқа, жаҳон чемпионатида ҳар бир учрашувнинг аҳамияти ошиб бормоқда. Энди битта хато ҳам жамоани мусобақадан чиқариб юбориши мумкин.
Сизнингча, Испания, Португалия ва Швейцария ўз учрашувларида ғалаба қозона оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…