Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?
ЖЧ-2026 1/16 финалида Белгия ва Сенегал мухлисларга узоқ вақт эсда қоладиган фантастик учрашув тақдим этди.
86-дақиқага қадар 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб турган белгияликлар сўнгги дақиқаларда камбэк амалга оширди. Қўшимча вақтнинг 120+5-дақиқасида Юри Тилеманс пенальтини аниқ бажариб, жамоасини нимчорак финалга олиб чиқди.
Сенегал фаворитни ҳайратда қолдирди
Кучли гуруҳдан учинчи ўрин билан плей-оффга чиққан Сенегал Франция ва Норвегияга қарши ҳам муносиб қаршилик кўрсатган эди.
Пап Тиав шогирдлари Белгияга қарши баҳсни ҳам жуда фаол бошлади. Руди Гарсия жамоаси дастлаб тарқоқ ҳаракат қилди ва рақиб босими остида қолди.
24-дақиқада Ҳабиб Диарра ҳисобни очиб, Сенегални олдинга олиб чиқди.
Белгия шундан кейин ўйинни назорат қилишга уринди, аммо биринчи бўлимда жиддий хавфли вазиятлар ярата олмади.
Исмаила Сарр ҳисобни 2:0 қилди
Иккинчи бўлимда ҳам Сенегал ўз имкониятидан фойдаланди.
51-дақиқада Исмаила Сарр рақиб дарвозасини ишғол қилиб, турнирдаги тўртинчи голини урди.
Ҳисоб 2:0 бўлгач, Сенегал тарихий ғалабага жуда яқин келган эди.
Белгия сафида жанжал ҳам кузатилди
Иккинчи бўлимдаги танаффус пайтида белгиялик футболчилар ўртасида келишмовчилик юзага келди.
Леандро Троссар тўпни ўзига узатмагани учун Юри Тилемансга кескин эътироз билдирди. Вазиятга жамоадошлари аралашиб, икки футболчини ажратиб қолди.
Ўша пайтда бу манзара Белгиянинг турнирдаги иштирокини якунлаётгандек кўринган эди. Аммо учрашувнинг сўнгги дақиқаларида барчаси кескин ўзгарди.
Лукаку камбэкни бошлаб берди
86-дақиқада қанотдан жарима майдонига узатилган тўпни Ромелу Лукаку бир тегинишда дарвозага йўллади.
Унинг голидан кейин Белгия янада катта куч билан ҳужумга ўтди ва Сенегал жарима майдонини қамал қилди.
Орадан уч дақиқа ўтиб, ҳисоб тенглашди.
Троссар дарвозабон майдонига ҳаволатиб узатма берди. Мори Диав чиқишда хатога йўл қўйди, Тилеманс эса бош билан тўпни дарвоза тўрига жойлади — 2:2.
VAR сўнгги дақиқада ўйин тақдирини ўзгартирди
Қўшимча вақтда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилди ва баҳс пенальтилар сериясига қараб кетаётган эди.
Бироқ 117-дақиқада Ламин Камара ўз жарима майдонида эҳтиётсиз ҳаракат қилди. У тўпни қайтаришга уриниб, ортдан етиб келган Тилеманснинг оёғига зарба берди.
Бош ҳакам дастлаб ўйинни давом эттиришга ишора қилди. Аммо VAR вазиятни кўриб чиққач, Белгия фойдасига пенальти белгиланди.
Тилеманс «тўққизлик»ка михлади
120+5-дақиқада Юри Тилеманс масъулиятни ўз зиммасига олди.
У совуққонлик билан зарба бериб, тўпни дарвозанинг юқори бурчагига жойлади — 3:2.
Шу тариқа, биринчи бўлимда қийин аҳволга тушган Белгия фантастик камбэк амалга ошириб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олди.
Учрашув тафсилотлари
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Белгия — Сенегал — 3:2
Голлар: Диарра, 24 — 0:1; И.Сарр, 51 — 0:2; Лукаку, 86 — 1:2; Тилеманс, 89 — 2:2; Тилеманс, 120+5, пенальти — 3:2.
Огоҳлантиришлар: Меҳеле, 64 — Камара, 67.
Белгия: Куртуа, Теат, Меҳеле, Де Кюйпер (Мене, 78), Кастан, Тилеманс, Ванакен (Морейра, 63), Де Брюйне (Раскин, 56), Доку (Лукебакио, 56), Троссар (Онана, 109), Де Кетеларе (Лукаку, 46).
Сенегал: Диав, Сисс, Ниакате, Якобс (Диуф, 93), Диатта, Гана Гуйе (Сапоко Ндиай, 95), Гуйе (Камара, 66), Диарра (П.Сарр, 73), Мане (Жексон, 93), Ндиай (Мбай, 73), И.Сарр.
Сенегал тайёр ғалабани қўлдан чиқарди
Сенегал 86-дақиқагача икки тўп фарқи билан олдинда борди. Аммо жамоанинг натижани сақлаб қолишга ўтиши Белгияга ташаббусни тўлиқ қўлга олиш имконини берди.
Ирода ва характер кўрсатган белгияликлар эса энг оғир вазиятдан чиқиб, навбатдаги босқичга йўл олди.
Сизнингча, Белгиянинг бу камбэки ЖЧ-2026даги энг драматик ўйин бўлдими?
…