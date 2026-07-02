Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?

·27·Спорт
Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?

ЖЧ-2026 1/16 финалида Белгия ва Сенегал мухлисларга узоқ вақт эсда қоладиган фантастик учрашув тақдим этди.

86-дақиқага қадар 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб турган белгияликлар сўнгги дақиқаларда камбэк амалга оширди. Қўшимча вақтнинг 120+5-дақиқасида Юри Тилеманс пенальтини аниқ бажариб, жамоасини нимчорак финалга олиб чиқди.

Сенегал фаворитни ҳайратда қолдирди

Кучли гуруҳдан учинчи ўрин билан плей-оффга чиққан Сенегал Франция ва Норвегияга қарши ҳам муносиб қаршилик кўрсатган эди.

Пап Тиав шогирдлари Белгияга қарши баҳсни ҳам жуда фаол бошлади. Руди Гарсия жамоаси дастлаб тарқоқ ҳаракат қилди ва рақиб босими остида қолди.

24-дақиқада Ҳабиб Диарра ҳисобни очиб, Сенегални олдинга олиб чиқди.

Белгия шундан кейин ўйинни назорат қилишга уринди, аммо биринчи бўлимда жиддий хавфли вазиятлар ярата олмади.

Исмаила Сарр ҳисобни 2:0 қилди

Иккинчи бўлимда ҳам Сенегал ўз имкониятидан фойдаланди.

51-дақиқада Исмаила Сарр рақиб дарвозасини ишғол қилиб, турнирдаги тўртинчи голини урди.

Ҳисоб 2:0 бўлгач, Сенегал тарихий ғалабага жуда яқин келган эди.

Белгия сафида жанжал ҳам кузатилди

Иккинчи бўлимдаги танаффус пайтида белгиялик футболчилар ўртасида келишмовчилик юзага келди.

Леандро Троссар тўпни ўзига узатмагани учун Юри Тилемансга кескин эътироз билдирди. Вазиятга жамоадошлари аралашиб, икки футболчини ажратиб қолди.

Ўша пайтда бу манзара Белгиянинг турнирдаги иштирокини якунлаётгандек кўринган эди. Аммо учрашувнинг сўнгги дақиқаларида барчаси кескин ўзгарди.

Лукаку камбэкни бошлаб берди

86-дақиқада қанотдан жарима майдонига узатилган тўпни Ромелу Лукаку бир тегинишда дарвозага йўллади.

Унинг голидан кейин Белгия янада катта куч билан ҳужумга ўтди ва Сенегал жарима майдонини қамал қилди.

Орадан уч дақиқа ўтиб, ҳисоб тенглашди.

Троссар дарвозабон майдонига ҳаволатиб узатма берди. Мори Диав чиқишда хатога йўл қўйди, Тилеманс эса бош билан тўпни дарвоза тўрига жойлади — 2:2.

VAR сўнгги дақиқада ўйин тақдирини ўзгартирди

Қўшимча вақтда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилди ва баҳс пенальтилар сериясига қараб кетаётган эди.

Бироқ 117-дақиқада Ламин Камара ўз жарима майдонида эҳтиётсиз ҳаракат қилди. У тўпни қайтаришга уриниб, ортдан етиб келган Тилеманснинг оёғига зарба берди.

Бош ҳакам дастлаб ўйинни давом эттиришга ишора қилди. Аммо VAR вазиятни кўриб чиққач, Белгия фойдасига пенальти белгиланди.

Тилеманс «тўққизлик»ка михлади

120+5-дақиқада Юри Тилеманс масъулиятни ўз зиммасига олди.

У совуққонлик билан зарба бериб, тўпни дарвозанинг юқори бурчагига жойлади — 3:2.

Шу тариқа, биринчи бўлимда қийин аҳволга тушган Белгия фантастик камбэк амалга ошириб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олди.

Учрашув тафсилотлари

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Белгия — Сенегал — 3:2

Голлар: Диарра, 24 — 0:1; И.Сарр, 51 — 0:2; Лукаку, 86 — 1:2; Тилеманс, 89 — 2:2; Тилеманс, 120+5, пенальти — 3:2.

Огоҳлантиришлар: Меҳеле, 64 — Камара, 67.

Белгия: Куртуа, Теат, Меҳеле, Де Кюйпер (Мене, 78), Кастан, Тилеманс, Ванакен (Морейра, 63), Де Брюйне (Раскин, 56), Доку (Лукебакио, 56), Троссар (Онана, 109), Де Кетеларе (Лукаку, 46).

Сенегал: Диав, Сисс, Ниакате, Якобс (Диуф, 93), Диатта, Гана Гуйе (Сапоко Ндиай, 95), Гуйе (Камара, 66), Диарра (П.Сарр, 73), Мане (Жексон, 93), Ндиай (Мбай, 73), И.Сарр.

Сенегал тайёр ғалабани қўлдан чиқарди

Сенегал 86-дақиқагача икки тўп фарқи билан олдинда борди. Аммо жамоанинг натижани сақлаб қолишга ўтиши Белгияга ташаббусни тўлиқ қўлга олиш имконини берди.

Ирода ва характер кўрсатган белгияликлар эса энг оғир вазиятдан чиқиб, навбатдаги босқичга йўл олди.

Сизнингча, Белгиянинг бу камбэки ЖЧ-2026даги энг драматик ўйин бўлдими?

БельгияСенегалЮри ТилемансРомелу ЛукакуПапе Тьяв
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувАтлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувБугун, 13:51ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 13:44ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?Бугун, 13:07ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?Бугун, 12:56Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Бугун, 12:48«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилдиБугун, 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди