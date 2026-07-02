Витиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилди

·0·Спорт
Витиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилди

Португалия миллий жамоаси яримҳимоячиси Витиня ЖЧ-2026 нимчорак финалида Хорватияга қарши ўтадиган ҳал қилувчи баҳс олдидан жамоадаги вазият ҳақида гапирди.

Футболчи Колумбияга қарши ўйиндаги камчиликларни тан олиб, плей-оффнинг бу босқичида хатога умуман ўрин йўқлигини таъкидлади.

Иссиқ ҳавони баҳона қилмади

Витиня ўтган учрашувдаги об-ҳаво шароити футболчиларга қийинчилик туғдирганини айтди.

«Ўтган учрашувда ҳаво жуда иссиқ ва нам эди, аммо буни баҳона қилмоқчи эмасман», — деди у.

Яримҳимоячининг таъкидлашича, Португалия Колумбияга қарши баҳсда тўп назоратини етарлича ушлаб тура олмаган.

«Майдонда бўлганларимиз тўп назоратини етарлича сақлай олмаганимизни ҳис қилдик», — деди Витиня.

«Хатога умуман ўрин йўқ»

Португалия футболчиси жамоа ўйинини яхшилаш устида ишлаётганини маълум қилди.

Плей-офф босқичида ҳар қандай хатонинг баҳоси жуда қимматга тушиши мумкин. Шу сабаб португалияликларнинг ягона мақсади — ғалаба қозониб, чоракфиналга чиқиш.

«Бундай босқичда хатога умуман ўрин йўқлигини яхши тушунамиз. Мақсадимиз — ғалаба қозониб, кейинги босқичга чиқиш», — деди у.

Танқидларга қандай муносабатда?

Витиня миллий жамоа ўйинига нисбатан билдирилган танқидларни тушунишини ва уларни тўғри қабул қилишини таъкидлади.

«Биз мақтов изламаймиз. Қайси жиҳатларимиз яхши, қайсилари устида ишлашимиз кераклигини яхши биламиз», — деди яримҳимоячи.

Унинг сўзларига кўра, футболчилар ўз камчиликларини англаб турибди ва уларни бартараф этишга ҳаракат қилмоқда.

Мухлислардан ишонч сўралди

Витиня Португалия термасини қўллаб-қувватлаётган мухлисларга миннатдорчилик билдирди.

«Мухлисларнинг қўллаб-қувватловини қадрлаймиз ва улардан бизга ишонишда давом этишларини сўраймиз», — деди у.

Футболчи жамоадаги ҳар бир ўйинчи ғалаба учун максимал даражада ҳаракат қилаётганини қайд этди.

«Майдонда исботлаймиз»

Витиня Португалия футболчилари натижа учун бошқалардан ҳам кўпроқ қайғураётганини таъкидлади.

«Ҳеч ким биздан кўра кўпроқ ғалаба қозонишни хоҳламайди. Ҳеч ким ўзини биздан кўра яхшироқ кўрсатишни истамайди. Майдонда айнан шуни исботлашга ҳаракат қиламиз», — деди у.

Португалияни Хорватия синови кутмоқда

Португалия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Хорватияга қарши майдонга тушади.

Учрашув 3 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади. Ғолиб жамоа жаҳон чемпионати чоракфиналига йўл олади.

Роналду бошчилигидаги Португалия ва Модрич етакчилигидаги Хорватия ўртасидаги тўқнашув турнирнинг энг қизиқарли баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорЛукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорБугун, 16:32Тьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиТьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиБугун, 16:12Тоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаТоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаБугун, 14:54Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаЭнзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаБугун, 14:33Исмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борИсмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борБугун, 14:31«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)Бугун, 14:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди