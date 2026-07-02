Витиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилди
Португалия миллий жамоаси яримҳимоячиси Витиня ЖЧ-2026 нимчорак финалида Хорватияга қарши ўтадиган ҳал қилувчи баҳс олдидан жамоадаги вазият ҳақида гапирди.
Футболчи Колумбияга қарши ўйиндаги камчиликларни тан олиб, плей-оффнинг бу босқичида хатога умуман ўрин йўқлигини таъкидлади.
Иссиқ ҳавони баҳона қилмади
Витиня ўтган учрашувдаги об-ҳаво шароити футболчиларга қийинчилик туғдирганини айтди.
«Ўтган учрашувда ҳаво жуда иссиқ ва нам эди, аммо буни баҳона қилмоқчи эмасман», — деди у.
Яримҳимоячининг таъкидлашича, Португалия Колумбияга қарши баҳсда тўп назоратини етарлича ушлаб тура олмаган.
«Майдонда бўлганларимиз тўп назоратини етарлича сақлай олмаганимизни ҳис қилдик», — деди Витиня.
«Хатога умуман ўрин йўқ»
Португалия футболчиси жамоа ўйинини яхшилаш устида ишлаётганини маълум қилди.
Плей-офф босқичида ҳар қандай хатонинг баҳоси жуда қимматга тушиши мумкин. Шу сабаб португалияликларнинг ягона мақсади — ғалаба қозониб, чоракфиналга чиқиш.
«Бундай босқичда хатога умуман ўрин йўқлигини яхши тушунамиз. Мақсадимиз — ғалаба қозониб, кейинги босқичга чиқиш», — деди у.
Танқидларга қандай муносабатда?
Витиня миллий жамоа ўйинига нисбатан билдирилган танқидларни тушунишини ва уларни тўғри қабул қилишини таъкидлади.
«Биз мақтов изламаймиз. Қайси жиҳатларимиз яхши, қайсилари устида ишлашимиз кераклигини яхши биламиз», — деди яримҳимоячи.
Унинг сўзларига кўра, футболчилар ўз камчиликларини англаб турибди ва уларни бартараф этишга ҳаракат қилмоқда.
Мухлислардан ишонч сўралди
Витиня Португалия термасини қўллаб-қувватлаётган мухлисларга миннатдорчилик билдирди.
«Мухлисларнинг қўллаб-қувватловини қадрлаймиз ва улардан бизга ишонишда давом этишларини сўраймиз», — деди у.
Футболчи жамоадаги ҳар бир ўйинчи ғалаба учун максимал даражада ҳаракат қилаётганини қайд этди.
«Майдонда исботлаймиз»
Витиня Португалия футболчилари натижа учун бошқалардан ҳам кўпроқ қайғураётганини таъкидлади.
«Ҳеч ким биздан кўра кўпроқ ғалаба қозонишни хоҳламайди. Ҳеч ким ўзини биздан кўра яхшироқ кўрсатишни истамайди. Майдонда айнан шуни исботлашга ҳаракат қиламиз», — деди у.
Португалияни Хорватия синови кутмоқда
Португалия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Хорватияга қарши майдонга тушади.
Учрашув 3 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади. Ғолиб жамоа жаҳон чемпионати чоракфиналига йўл олади.
Роналду бошчилигидаги Португалия ва Модрич етакчилигидаги Хорватия ўртасидаги тўқнашув турнирнинг энг қизиқарли баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…