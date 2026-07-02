Жозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўради
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо янги мавсум олдидан жамоа таркибини кучайтириш режаларини ишлаб чиқмоқда.
Португалиялик мутахассис клуб раҳбариятига Хоселу услубида ҳаракат қиладиган соф марказий ҳужумчи кераклигини билдирган.
Моуриньога қандай форвард керак?
Diario AS нашри маълумотига кўра, Моуриньо ҳужум чизиғида жисмоний курашга кириша оладиган, жарима майдонида хавфли ҳаракат қиладиган ва юқори узатмалардан самарали фойдаланадиган футболчини кўришни истамоқда.
Мутахассисга Хоселу сингари классик марказий ҳужумчи керак.
Бундай футболчи:
рақиб жарима майдонида таянч нуқта бўлиши;
қанотлардан узатилган тўплар учун курашиши;
ёпиқ ҳимояларга қарши ечим топиши;
захирадан тушиб, ўйинни ўзгартириши мумкин.
Трансфер ҳозирча устувор эмас
Шунга қарамай, янги марказий ҳужумчи харид қилиш «Қироллик клуби»нинг трансфер бозоридаги энг асосий вазифаси ҳисобланмаяпти.
Клуб раҳбарияти таркибдаги Гонсало Гарсия ҳам ушбу вазифани муносиб бажара олиши мумкин, деб ҳисобламоқда.
Шу сабаб «Реал» аввало мавжуд футболчиларнинг имкониятларини баҳолаб олишни режалаштирган.
Якуний қарор қачон қабул қилинади?
Марказий ҳужумчи бўйича якуний қарор мавсумолди йиғинидан кейин чиқарилади.
Моуриньо барча футболчилар билан ишлаб кўриб, Гонсало Гарсия ва бошқа ҳужумчиларнинг ўз талабларига қанчалик мос келишини баҳолайди.
Агар мавжуд таркибда керакли ечим топилмаса, «Реал» трансфер бозорига чиқиши мумкин.
Совринсиз мавсумдан кейин ўзгаришлар кутилмоқда
«Реал» ўтган мавсумда Ла Лигада иккинчи ўринни эгаллади.
Шунингдек, мадридликлар бирорта ҳам кубок мусобақасида ғолиб чиқа олмай, мавсумни совринсиз якунлади.
Бу натижалардан сўнг клубда таркибни кучайтириш ва янги мавсумда барча мусобақаларда чемпионлик учун курашиш мақсади қўйилган.
Энди асосий савол — Моуриньо Гонсало Гарсияга имконият берадими ёки «Реал» янги марказий ҳужумчи сотиб оладими?
…