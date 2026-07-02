Жозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўради

·1·Спорт
Жозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўради

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо янги мавсум олдидан жамоа таркибини кучайтириш режаларини ишлаб чиқмоқда.

Португалиялик мутахассис клуб раҳбариятига Хоселу услубида ҳаракат қиладиган соф марказий ҳужумчи кераклигини билдирган.

Моуриньога қандай форвард керак?

Diario AS нашри маълумотига кўра, Моуриньо ҳужум чизиғида жисмоний курашга кириша оладиган, жарима майдонида хавфли ҳаракат қиладиган ва юқори узатмалардан самарали фойдаланадиган футболчини кўришни истамоқда.

Мутахассисга Хоселу сингари классик марказий ҳужумчи керак.

Бундай футболчи:

  • рақиб жарима майдонида таянч нуқта бўлиши;

  • қанотлардан узатилган тўплар учун курашиши;

  • ёпиқ ҳимояларга қарши ечим топиши;

  • захирадан тушиб, ўйинни ўзгартириши мумкин.

Трансфер ҳозирча устувор эмас

Шунга қарамай, янги марказий ҳужумчи харид қилиш «Қироллик клуби»нинг трансфер бозоридаги энг асосий вазифаси ҳисобланмаяпти.

Клуб раҳбарияти таркибдаги Гонсало Гарсия ҳам ушбу вазифани муносиб бажара олиши мумкин, деб ҳисобламоқда.

Шу сабаб «Реал» аввало мавжуд футболчиларнинг имкониятларини баҳолаб олишни режалаштирган.

Якуний қарор қачон қабул қилинади?

Марказий ҳужумчи бўйича якуний қарор мавсумолди йиғинидан кейин чиқарилади.

Моуриньо барча футболчилар билан ишлаб кўриб, Гонсало Гарсия ва бошқа ҳужумчиларнинг ўз талабларига қанчалик мос келишини баҳолайди.

Агар мавжуд таркибда керакли ечим топилмаса, «Реал» трансфер бозорига чиқиши мумкин.

Совринсиз мавсумдан кейин ўзгаришлар кутилмоқда

«Реал» ўтган мавсумда Ла Лигада иккинчи ўринни эгаллади.

Шунингдек, мадридликлар бирорта ҳам кубок мусобақасида ғолиб чиқа олмай, мавсумни совринсиз якунлади.

Бу натижалардан сўнг клубда таркибни кучайтириш ва янги мавсумда барча мусобақаларда чемпионлик учун курашиш мақсади қўйилган.

Энди асосий савол — Моуриньо Гонсало Гарсияга имконият берадими ёки «Реал» янги марказий ҳужумчи сотиб оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиТибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиБугун, 16:54Златко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтдиЗлатко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтдиБугун, 16:50Витиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилдиВитиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 16:48Лукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорЛукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорБугун, 16:32Тьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиТьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиБугун, 16:12Тоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаТоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди