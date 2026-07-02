“Қора денгиз кўзлари” сериали актрисаси 19 ёшли Гамзе Сакли оғир автаҳалокатга учраб ҳалок бўлди
Туркиянинг "Қора денгиз кўзлари" сериалида суратга тушган 19 ёшли актриса Гамзе Сакли 24 июнь куни Ризе вилоятининг Чойели туманида содир бўлган оғир йўл-транспорт ҳодисасида ҳалок бўлди.
Аварияда бир нечта енгил автомобиль ва микроавтобус иштирок этган. Гамзе Сакли машиналардан бирида 22 ёшли Селинай Сарал ва 23 ёшли Нилай Билгин билан бирга бўлган.
"Türkiye Gazetesi" нашрининг ёзишича, рулда бўлган Селинай бошқарувни йўқотган. Автомобиль ажратувчи бўлакдаги устунга урилган ва кейин қарама-қарши йўналишга чиқиб кетган.
Кучли зарба натижасида Гамзе Сакли автомобилдан йўлга отилиб тушган ва воқеа жойида вафот этган. Унинг икки дугонаси эса ёниб кетган машинадан чиқа олмаган.
Ҳодиса жойига етиб келган шифокорлар ва ўт ўчирувчилар уч нафар қизнинг ҳалок бўлганини қайд этган. Аварияда жароҳатланган яна беш киши шифохонага ётқизилган.
Гамзе Сакли болалигидан актриса бўлишни орзу қилган. У сўнгги йилларда суратга олиш майдонларида стилист сифатида ишлаган. 2025 йилда эса "Қора денгиз кўзлари" сериалида кичик роль ижро этиб, кинодаги фаолиятини бошлаган эди.
…