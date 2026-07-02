Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабаби

·38·Спорт
Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабаби

Англия Премер-лигасида ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бири амалга ошди. Италиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Сандро Тонали Нюкасл Юнайтед сафини тарк этиб, Лондоннинг Тоттенхем клубига ўтишга қарор қилди. Ушбу трансфер нафақат Лондон клуби, балки бутун Италия футболи учун ҳам тарихий аҳамиятга эга бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Тоттенхем Сандро Тонали учун 100 миллион фунт стерлинг тўлайдиган бўлди. Бу кўрсаткич уни футбол тарихидаги энг қиммат италиялик ўйинчига айлантирди. Аввалроқ клуб Матеус Фернандес учун 85 миллион фунт сарфлаб, ўзининг трансфер рекордини янгилаган эди, бироқ Тонали трансфери бу натижани ҳам ортда қолдирди.

Роберто Де Зерби омили ва оилавий қарор

26 ёшли футболчи Sky Sport нашрига берган интервюсида нима учун айнан Тоттенхемни танлаганига ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, Лондон клуби бош мураббийи Роберто Де Зерби ушбу трансферда ҳал қилувчи ролни ўйнаган. Тонали ва Де Зерби ўртасидаги илиқ муносабатлар ҳамда мураббийнинг иш услуби футболчини пойтахтга кўчиб ўтишга ундаган.

"Де Зерби бу қароримда катта рол ўйнади. Шунингдек, Нюкаслда ўтган уч йилдан сўнг ҳаёт тарзи ва оилавий шароитларни ўзгартириш вақти келган эди. Роберто нафақат ҳамюртим ва дўстим сифатида, балки ўз ишининг устаси сифатида мени ушбу лойиҳага ишонтира олди", — дея таъкидлади Сандро Тонали.

Музокаралар жараёни анча узоқ давом этган бўлса-да, ҳар икки клуб якунда ўзаро манфаатли келишувга эришган. Футболчи Нюкасл Юнайтед билан дўстона хайрлашганини ва клуб унинг келажаги учун энг яхши шароитларни яратиб берганини алоҳида қайд этиб ўтди.

Келажак режалари ва Италия терма жамоаси

Ҳозирда Сандро Тонали тиббий кўрикдан ўтиш ва шартномага имзо чекиш учун Лондон пойтахтига йўл олган. Унинг мақсади — янги мавсум бошлангунга қадар жамоа билан тўлиқ мослашиш ва машғулотлар лагерида иштирок этиш. Тоттенхем ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг янги мураббий ва янги юлдузлар билан чемпионлик пойгасига қайтишни кўзламоқда.

Шу билан бирга, Тонали Италия терма жамоасидаги фаолияти ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У Милан клубининг собиқ директори Паоло Малдини терма жамоа тизимида иш бошлашини исташини маълум қилди. Футболчининг фикрича, Малдини каби афсоналарнинг қайтиши Италиянинг Жаҳон чемпионатига чиқиш орзуларини рўёбга чиқаришга ёрдам беради.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, сабаби Тоттенхем каби гранд клубларнинг таркибини кучайтириши Премер-лигадаги рақобатни янада кескинлаштиради. Сандро Тонали ўзининг янги жамоасида қандай натижалар кўрсатиши тез орада маълум бўлади.

Сандро ТоналиТоттенхемНюкаслТрансферРоберто Де Зерби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларЎзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларБугун, 17:49ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 17:29Арсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиАрсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиБугун, 17:14Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинБугун, 17:03Жозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиЖозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиБугун, 17:00Тибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиТибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди