Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабаби
Англия Премер-лигасида ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бири амалга ошди. Италиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Сандро Тонали Нюкасл Юнайтед сафини тарк этиб, Лондоннинг Тоттенхем клубига ўтишга қарор қилди. Ушбу трансфер нафақат Лондон клуби, балки бутун Италия футболи учун ҳам тарихий аҳамиятга эга бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Тоттенхем Сандро Тонали учун 100 миллион фунт стерлинг тўлайдиган бўлди. Бу кўрсаткич уни футбол тарихидаги энг қиммат италиялик ўйинчига айлантирди. Аввалроқ клуб Матеус Фернандес учун 85 миллион фунт сарфлаб, ўзининг трансфер рекордини янгилаган эди, бироқ Тонали трансфери бу натижани ҳам ортда қолдирди.
Роберто Де Зерби омили ва оилавий қарор26 ёшли футболчи Sky Sport нашрига берган интервюсида нима учун айнан Тоттенхемни танлаганига ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, Лондон клуби бош мураббийи Роберто Де Зерби ушбу трансферда ҳал қилувчи ролни ўйнаган. Тонали ва Де Зерби ўртасидаги илиқ муносабатлар ҳамда мураббийнинг иш услуби футболчини пойтахтга кўчиб ўтишга ундаган.
"Де Зерби бу қароримда катта рол ўйнади. Шунингдек, Нюкаслда ўтган уч йилдан сўнг ҳаёт тарзи ва оилавий шароитларни ўзгартириш вақти келган эди. Роберто нафақат ҳамюртим ва дўстим сифатида, балки ўз ишининг устаси сифатида мени ушбу лойиҳага ишонтира олди", — дея таъкидлади Сандро Тонали.
Музокаралар жараёни анча узоқ давом этган бўлса-да, ҳар икки клуб якунда ўзаро манфаатли келишувга эришган. Футболчи Нюкасл Юнайтед билан дўстона хайрлашганини ва клуб унинг келажаги учун энг яхши шароитларни яратиб берганини алоҳида қайд этиб ўтди.
Келажак режалари ва Италия терма жамоасиҲозирда Сандро Тонали тиббий кўрикдан ўтиш ва шартномага имзо чекиш учун Лондон пойтахтига йўл олган. Унинг мақсади — янги мавсум бошлангунга қадар жамоа билан тўлиқ мослашиш ва машғулотлар лагерида иштирок этиш. Тоттенхем ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг янги мураббий ва янги юлдузлар билан чемпионлик пойгасига қайтишни кўзламоқда.
Шу билан бирга, Тонали Италия терма жамоасидаги фаолияти ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У Милан клубининг собиқ директори Паоло Малдини терма жамоа тизимида иш бошлашини исташини маълум қилди. Футболчининг фикрича, Малдини каби афсоналарнинг қайтиши Италиянинг Жаҳон чемпионатига чиқиш орзуларини рўёбга чиқаришга ёрдам беради.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, сабаби Тоттенхем каби гранд клубларнинг таркибини кучайтириши Премер-лигадаги рақобатни янада кескинлаштиради. Сандро Тонали ўзининг янги жамоасида қандай натижалар кўрсатиши тез орада маълум бўлади.
…