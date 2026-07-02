Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланган

·0·Дунё
Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланган

Огайо штатидаги Ҳамден қишлоғида 16 нафар бола оғир шароитда сақлаб келингани аниқланди. Улар хароба уйдаги кичик хонадан қутқарилган. Болаларнинг энг кичиги 1,5 ёшда, энг каттаси эса 18 ёшда бўлган.

Расмийлар улар қарийб тўрт йил давомида тахминан 3,5 метрга 3,5 метр ўлчамдаги бир хонада яшаганини билдирган. Уйнинг санитария ҳолати ўта оғир бўлган, хоналар чиқиндилар билан тўлиб кетган.

Текширувда айрим болаларнинг гапира олмаслиги аниқланган. Ривожланишида нуқсони бўлган 18 ёшли қиз ўз исмини ҳам ёза олмаган. Болалар таълим олмаган ва мактабга бормаган.

Ота-она ҳамда икки нафар буви ва бобога болаларни хавф остида қолдириш бўйича 16 та айблов қўйилган. Прокуратура иш одам савдоси билан боғлиқ эмаслигини, гап оила ичидаги зўравонлик ҳақида кетаётганини айтди.

Болалар ҳуқуқ-тартибот идоралари бошқа жиноят юзасидан уйда тинтув ўтказган пайтда топилган. Қафаслар бўлмаган, аммо уларнинг хонани тарк этиши қандай чеклангани ҳозир текширилмоқда.

Етти нафар бола шифохонага ётқизилган. Яна икки нафари оғир жароҳатлар марказига вертолётда олиб кетилган. Уларнинг бири сунъий нафас олдириш аппаратига уланган.

Терговчиларнинг маълум қилишича, оила йигирма йил давомида Огайонинг турли жойларига кўчиб юриб, болаларни давлат назоратидан яширган. Барча болалар ҳозир давлат қарамоғида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Бугун, 17:28Зилзиладан кейин долларга тўла сейф топилдиЗилзиладан кейин долларга тўла сейф топилдиБугун, 16:26Сониясига 30 та чивин: Хитойда чивинларни лазер билан йўқ қиладиган қурилма яратилдиСониясига 30 та чивин: Хитойда чивинларни лазер билан йўқ қиладиган қурилма яратилдиБугун, 16:22443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунланди443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунландиБугун, 16:14Қозоғистонда қарийб бир миллион жарима бекор қилинадиҚозоғистонда қарийб бир миллион жарима бекор қилинадиБугун, 15:17Озарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлдиОзарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлдиБугун, 15:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди