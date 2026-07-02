Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорлар
Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоасининг Осиё чемпионлиги ва Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштироки бежиз бўлмаганини вақт исботламоқда. Ўзбек футболида янги авлод вакиллари нафақат маҳаллий Суперлигада, балки Европанинг кучли скаутлари назарида ҳам порламоқда.
Бунинг энг дадил ва инқилобий исботи — Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқовнинг Португалиянинг гранд клубларидан бири — «Брага» билан шартнома имзолагани бўлди. Хўш, бу трансфер ортида қандай стратегик қадамлар ётибди ва йигитларимизни Европада нималар кутмоқда? Қуйида шу ҳақда фикр юритамиз.
1. Ёш чеклови ва кутиш стратегияси: ФИФА қоидалари қандай енгиб ўтилди?
Маълумки, европалик агентлар йигитларимизга анча олдин қизиқиб қолишган эди. Бироқ ФИФАнинг қатъий регламентига кўра, 18 ёшга тўлмаган футболчиларнинг халқаро трансфери тақиқланади. Португалияликлар бу борада жуда сабрли ва профессионал ҳаракат қилишди:
Тайёргарлик босқичи: Футболчилар қишдаёқ Португалияга бориб, клуб инфратузилмаси билан танишиб қайтишган эди. Бу уларнинг руҳий адаптацияси учун илк қадам бўлди.
Ўйин амалиёти: Кутиш даврида йигитлар Ўзбекистонда шунчаки ўтиришгани йўқ. Сайфиддин Содиқов «Андижон» сафида, Садриддин Ҳасанов эса «Бунёдкор» таркибида Суперлига ҳавосидан нафас олишди ва катталар футболига жисмонан тайёрланишди.
Вақт мароми (Timing): Ҳар икки футболчи ҳам шу йилнинг май ва июнь ойларида 18 ёшни қарши олдилар ва кутилган «яшил чироқ» ёнди.
2. Нима учун айнан «Брага»?
«Брага» — Европа футболида иқтидорларни кашф қилиш, уларни сайқаллаш ва жаҳон грандларига қиммат баҳога сотиш бўйича энг кучли тизимга эга клублардан бири ҳисобланади.
Футболчиларимизнинг тўғридан-тўғри асосий таркибга эмас, балки «Брага» U23 (23 ёшгача бўлганлар) жамоасига қўшилгани жуда оқилона ва хавфсиз қадамдир. Сабаби, Европа футболидаги тезлик, жисмоний курашлар ва тактик талаблар бизнинг Суперлигадан тубдан фарқ қилади. U23 жамоаси йигитларимиз учун Европа футболи пойдеворига мослашиш учун энг мақбул «кўприк» вазифасини ўтайди.
3. Бир йиллик шартнома: Имкониятми ёки таваккалчилик?
Клуб ўзбек футболчилари билан 1 йиллик шартнома имзолади. Бу муддат ташқаридан қисқа туюлиши мумкин, аммо бу Европа футболининг ички қонуниятидир:
Клуб учун хавфсизлик: Португалияликлар футболчиларнинг расмий ўйинларда (босим остида) ўзларини қандай тутишини ва европача муҳитга қай даражада мослаша олишини амалда кўрмоқчи.
Футболчилар учун максимал мотивация: 1 йиллик муддат йигитларни комфорт зонасига тушиб қолишдан асрайди. Улар шартнома узайтирилиши ёки яхшироқ молиявий шартларга эга бўлиш учун ҳар бир машғулотда 200% куч билан ишлашга мажбур бўлишади.
4. Футболчиларнинг тактик устунликлари
Ҳар икки футболчимиз ҳам замонавий футбол талаб қилган энг қимматли позицияларда ўйнашади:
Сайфиддин Содиқов — қанот ярим ҳимоячиси сифатида «Одил Жуниор» ва «Андижон» мактабида тезкорлик ва дриблинг борасида яхши шаклланган.
Садриддин Ҳасанов — ҳужумкор вингер. «Бунёдкор» тизимида улғайган бу йигит алдамчи ҳаракатлар ва кутилмаган зарбалар беришда ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатидаёқ кўпчиликнинг ёдида қолганди. Замонавий футболда қанот ҳужумчиларига (вингерларга) бўлган талаб доимо юқори.
Хулоса
Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқовнинг Португалияга йўл олиши — нафақат уларнинг шахсий фаолиятида, балки бутун ўзбек футболи экспортида янги саҳифа очмоқда. Агар йигитларимиз ушбу бир йил ичида ўзларини кўрсата олишса, «Брага» улар орқали Марказий Осиё бозорига янада жиддийроқ эътибор қарата бошлайди.
Энди ҳаммаси йигитларнинг ўз қўлида. Европа футболи фақат иқтидорни эмас, балки темирдек интизом ва меҳнатни севади. Оқ йўл, йигитлар!
…