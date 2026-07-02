Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорлар

·0·Спорт
Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорлар

Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоасининг Осиё чемпионлиги ва Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштироки бежиз бўлмаганини вақт исботламоқда. Ўзбек футболида янги авлод вакиллари нафақат маҳаллий Суперлигада, балки Европанинг кучли скаутлари назарида ҳам порламоқда.

Бунинг энг дадил ва инқилобий исботи — Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқовнинг Португалиянинг гранд клубларидан бири — «Брага» билан шартнома имзолагани бўлди. Хўш, бу трансфер ортида қандай стратегик қадамлар ётибди ва йигитларимизни Европада нималар кутмоқда? Қуйида шу ҳақда фикр юритамиз.

1. Ёш чеклови ва кутиш стратегияси: ФИФА қоидалари қандай енгиб ўтилди?

Маълумки, европалик агентлар йигитларимизга анча олдин қизиқиб қолишган эди. Бироқ ФИФАнинг қатъий регламентига кўра, 18 ёшга тўлмаган футболчиларнинг халқаро трансфери тақиқланади. Португалияликлар бу борада жуда сабрли ва профессионал ҳаракат қилишди:

  • Тайёргарлик босқичи: Футболчилар қишдаёқ Португалияга бориб, клуб инфратузилмаси билан танишиб қайтишган эди. Бу уларнинг руҳий адаптацияси учун илк қадам бўлди.

  • Ўйин амалиёти: Кутиш даврида йигитлар Ўзбекистонда шунчаки ўтиришгани йўқ. Сайфиддин Содиқов «Андижон» сафида, Садриддин Ҳасанов эса «Бунёдкор» таркибида Суперлига ҳавосидан нафас олишди ва катталар футболига жисмонан тайёрланишди.

  • Вақт мароми (Timing): Ҳар икки футболчи ҳам шу йилнинг май ва июнь ойларида 18 ёшни қарши олдилар ва кутилган «яшил чироқ» ёнди.

2. Нима учун айнан «Брага»?

«Брага» — Европа футболида иқтидорларни кашф қилиш, уларни сайқаллаш ва жаҳон грандларига қиммат баҳога сотиш бўйича энг кучли тизимга эга клублардан бири ҳисобланади.

Футболчиларимизнинг тўғридан-тўғри асосий таркибга эмас, балки «Брага» U23 (23 ёшгача бўлганлар) жамоасига қўшилгани жуда оқилона ва хавфсиз қадамдир. Сабаби, Европа футболидаги тезлик, жисмоний курашлар ва тактик талаблар бизнинг Суперлигадан тубдан фарқ қилади. U23 жамоаси йигитларимиз учун Европа футболи пойдеворига мослашиш учун энг мақбул «кўприк» вазифасини ўтайди.

3. Бир йиллик шартнома: Имкониятми ёки таваккалчилик?

Клуб ўзбек футболчилари билан 1 йиллик шартнома имзолади. Бу муддат ташқаридан қисқа туюлиши мумкин, аммо бу Европа футболининг ички қонуниятидир:

  • Клуб учун хавфсизлик: Португалияликлар футболчиларнинг расмий ўйинларда (босим остида) ўзларини қандай тутишини ва европача муҳитга қай даражада мослаша олишини амалда кўрмоқчи.

  • Футболчилар учун максимал мотивация: 1 йиллик муддат йигитларни комфорт зонасига тушиб қолишдан асрайди. Улар шартнома узайтирилиши ёки яхшироқ молиявий шартларга эга бўлиш учун ҳар бир машғулотда 200% куч билан ишлашга мажбур бўлишади.

4. Футболчиларнинг тактик устунликлари

Ҳар икки футболчимиз ҳам замонавий футбол талаб қилган энг қимматли позицияларда ўйнашади:

  • Сайфиддин Содиқов — қанот ярим ҳимоячиси сифатида «Одил Жуниор» ва «Андижон» мактабида тезкорлик ва дриблинг борасида яхши шаклланган.

  • Садриддин Ҳасанов — ҳужумкор вингер. «Бунёдкор» тизимида улғайган бу йигит алдамчи ҳаракатлар ва кутилмаган зарбалар беришда ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатидаёқ кўпчиликнинг ёдида қолганди. Замонавий футболда қанот ҳужумчиларига (вингерларга) бўлган талаб доимо юқори.

Хулоса

Садриддин Ҳасанов ва Сайфиддин Содиқовнинг Португалияга йўл олиши — нафақат уларнинг шахсий фаолиятида, балки бутун ўзбек футболи экспортида янги саҳифа очмоқда. Агар йигитларимиз ушбу бир йил ичида ўзларини кўрсата олишса, «Брага» улар орқали Марказий Осиё бозорига янада жиддийроқ эътибор қарата бошлайди.

Энди ҳаммаси йигитларнинг ўз қўлида. Европа футболи фақат иқтидорни эмас, балки темирдек интизом ва меҳнатни севади. Оқ йўл, йигитлар!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 17:29Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиБугун, 17:16Арсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиАрсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиБугун, 17:14Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинБугун, 17:03Жозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиЖозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиБугун, 17:00Тибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиТибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди