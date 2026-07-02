Хитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатди

·26·Техно
Хитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатди

Хитойнинг коинотни ўзлаштириш дастури янги босқичга кўтарилмоқда. Мамлакатнинг суюқ ёнилғида ишловчи Кинекоре-2 ракета двигатели узоқ давом этган малака синовларидан муваффақиятли ўтиб, ўзининг чидамлилик даражаси бўйича кутилганидан юқори натижаларни қайд этди. Ушбу двигател нафақат оддий парвоз, балки кўп маротаба ишлатиладиган ракета тизимлари учун пойдевор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Якуний синовлар давомида Кинекоре-2 двигатели жами 620 сония давомида узлуксиз ишлади. Бу кўрсаткич стандарт орбитал миссия учун талаб қилинадиган вақтдан қарийб 3,5 баравар кўпдир. Шунингдек, синов жараёнида 400 сониялик тўхтовсиз ёниш даври қайд этилди, бу эса мазкур сериядаги двигателлар учун мутлақ рекорд ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай захира қуввати қурилманинг ўта ишончли эканлигидан далолат беради.

SpaceX Merlin 1Д двигателига муносиб рақиб

Техник жиҳатдан Кинекоре-2 замонавий ракета тизимлари учун классик ҳисобланган компонентлар — суюқ кислород ва керосин аралашмасида ишлайди. У тахминан 110 тонна тортиш кучини ҳосил қила олади. Ўзининг характеристикалари билан у Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компаниясининг машҳур Falcon 9 ракеталарида қўлланиладиган Merlin 1Д двигателининг муқобили ҳисобланади.

Дастурчиларнинг таъкидлашича, синов дастури аллақачон кейинги босқичга ўтган. Ҳозирда двигател турли иш режимларида ишончлилик бўйича комплекс текширувлардан ўтмоқда. Умумий ҳисобда двигателнинг синовлардаги иш вақти 2000 сониядан ошиб кетди, бу эса агрегатни реал парвозларга тайёрлашдан олдин амалга оширилган жиддий тайёргарликдир.

Лижиан-2 ракетасининг келажаги

Кинекоре-2 келажакда Хитойнинг Лижиан-2 кўп маротаба ишлатиладиган ракета-ташувчисининг асосий элементига айланиши режалаштирилган. Ушбу ракета тижорий мақсадларда мунтазам равишда коинотга юк ташиш ва парвозлар орасидаги тайёргарлик вақтини максимал даражада қисқартириш учун ишлаб чиқилмоқда.

Хитойнинг ушбу ютуғи жаҳон космик бозорида рақобатни янада кучайтиради. SpaceX томонидан ўрнатилган стандартларга яқинлашиш Пекиннинг коинотга чиқиш харажатларини камайтириш ва хусусий сунъий йўлдошлар бозорида ўз улушини ошириш стратегиясининг бир қисмидир. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бундай технологик ўсиш қизиқарли, чунки минтақавий алоқа ва мониторинг лойиҳаларида арзонроқ орбитал ташувчиларнинг пайдо бўлиши янги имкониятлар очади.

Ҳозирда Кинекоре-2 двигателининг якуний сертификатлаштириш жараёнлари давом этмоқда. Агар барча босқичлар муваффақиятли якунланса, Лижиан-2 яқин йилларда илк орбитал парвозини амалга ошириши ва Falcon 9 нинг асосий рақобатчисига айланиши мумкин.

ХитойSpaceXКинекоре-2РакетаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиСунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиБугун, 17:25Chery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиChery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиБугун, 16:59Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Бугун, 16:25iPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиБугун, 16:23Япония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиЯпония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиБугун, 15:45Samsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиSamsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда