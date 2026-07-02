Хитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатди
Хитойнинг коинотни ўзлаштириш дастури янги босқичга кўтарилмоқда. Мамлакатнинг суюқ ёнилғида ишловчи Кинекоре-2 ракета двигатели узоқ давом этган малака синовларидан муваффақиятли ўтиб, ўзининг чидамлилик даражаси бўйича кутилганидан юқори натижаларни қайд этди. Ушбу двигател нафақат оддий парвоз, балки кўп маротаба ишлатиладиган ракета тизимлари учун пойдевор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Якуний синовлар давомида Кинекоре-2 двигатели жами 620 сония давомида узлуксиз ишлади. Бу кўрсаткич стандарт орбитал миссия учун талаб қилинадиган вақтдан қарийб 3,5 баравар кўпдир. Шунингдек, синов жараёнида 400 сониялик тўхтовсиз ёниш даври қайд этилди, бу эса мазкур сериядаги двигателлар учун мутлақ рекорд ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай захира қуввати қурилманинг ўта ишончли эканлигидан далолат беради.
SpaceX Merlin 1Д двигателига муносиб рақибТехник жиҳатдан Кинекоре-2 замонавий ракета тизимлари учун классик ҳисобланган компонентлар — суюқ кислород ва керосин аралашмасида ишлайди. У тахминан 110 тонна тортиш кучини ҳосил қила олади. Ўзининг характеристикалари билан у Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компаниясининг машҳур Falcon 9 ракеталарида қўлланиладиган Merlin 1Д двигателининг муқобили ҳисобланади.
Дастурчиларнинг таъкидлашича, синов дастури аллақачон кейинги босқичга ўтган. Ҳозирда двигател турли иш режимларида ишончлилик бўйича комплекс текширувлардан ўтмоқда. Умумий ҳисобда двигателнинг синовлардаги иш вақти 2000 сониядан ошиб кетди, бу эса агрегатни реал парвозларга тайёрлашдан олдин амалга оширилган жиддий тайёргарликдир.
Лижиан-2 ракетасининг келажагиКинекоре-2 келажакда Хитойнинг Лижиан-2 кўп маротаба ишлатиладиган ракета-ташувчисининг асосий элементига айланиши режалаштирилган. Ушбу ракета тижорий мақсадларда мунтазам равишда коинотга юк ташиш ва парвозлар орасидаги тайёргарлик вақтини максимал даражада қисқартириш учун ишлаб чиқилмоқда.
Хитойнинг ушбу ютуғи жаҳон космик бозорида рақобатни янада кучайтиради. SpaceX томонидан ўрнатилган стандартларга яқинлашиш Пекиннинг коинотга чиқиш харажатларини камайтириш ва хусусий сунъий йўлдошлар бозорида ўз улушини ошириш стратегиясининг бир қисмидир. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бундай технологик ўсиш қизиқарли, чунки минтақавий алоқа ва мониторинг лойиҳаларида арзонроқ орбитал ташувчиларнинг пайдо бўлиши янги имкониятлар очади.
Ҳозирда Кинекоре-2 двигателининг якуний сертификатлаштириш жараёнлари давом этмоқда. Агар барча босқичлар муваффақиятли якунланса, Лижиан-2 яқин йилларда илк орбитал парвозини амалга ошириши ва Falcon 9 нинг асосий рақобатчисига айланиши мумкин.
…