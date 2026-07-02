Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)

·0·Маданият
Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)

Наманган вилоятидаги боғда ташкил этилган концерт чоғида Муниса Ризаевани кутилмаган совға ҳайратда қолдирди. Тадбир давомида томошабинлар орасида турган бир эркак санъаткорнинг чизилган катта портретини баланд кўтариб турди.

Саҳнада чиқиш қилаётган Муниса Ризаева ушбу суратни кўриб, мухлисига мурожаат қилди.

— "Акажон, буни сиз мен учун ўзингиз қўлда чиздингизми?" — дея сўради хонанда.

Мухлис бунга "Ҳа" дегандек ишора қилганидан сўнг, санъаткор самимий табассум билан:

— "Вой, раҳмат каттакон! Кейин олдингизга тушаман, хопми? Келишдикми?" — дея миннатдорлигини билдирди.

Хонанданинг бу кутилмаган совғадан қувонгани юз ифодаларидан ҳам яққол сезилиб турди. Мазкур лаҳза концертга ташриф буюрган томошабинлар томонидан олқишлар билан кутиб олинди.

Ушбу видео ижтимоий тармоқларда ҳам қисқа фурсатда кенг тарқалди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар мухлис томонидан чизилган портретни юқори баҳолаб, унинг жуда маҳорат билан ишлангани ва Муниса Ризаевага ниҳоятда ўхшатиб чизилганини таъкидлашди.

Бошқа кузатувчилар эса хонанданинг самимийлиги, камтарлиги ва мухлисларига бўлган илиқ муносабатини алоҳида эътироф этиб, айнан шу фазилатлари сабаб уни янада кўпроқ ҳурмат қилишлари ва яхши кўришларини изоҳларда ёзиб қолдиришди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Қора денгиз кўзлари” сериали актрисаси 19 ёшли Гамзе Сакли оғир автаҳалокатга учраб ҳалок бўлди“Қора денгиз кўзлари” сериали актрисаси 19 ёшли Гамзе Сакли оғир автаҳалокатга учраб ҳалок бўлдиБугун, 17:33“Кечир” фильмида Райҳон Ғаниевани дўппослагани учун қаттиқ танқидга учраган актёр ким?“Кечир” фильмида Райҳон Ғаниевани дўппослагани учун қаттиқ танқидга учраган актёр ким?Бугун, 17:18Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!Бугун, 17:03Ургутдаги тўйда пул талашуви: Хуршид Расулов изоҳ бердиУргутдаги тўйда пул талашуви: Хуршид Расулов изоҳ бердиБугун, 16:37Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиМуқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиБугун, 15:16Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)Бугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...