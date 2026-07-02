Арсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунлади
Футбол оламининг энг иқтидорли ва иродали вакилларидан бири, Испания терма жамоаси ҳамда Арсенал клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Санти Казорла 41 ёшида профессионал футбол билан хайрлашганини эълон қилди. 20 йилдан ортиқ давом этган ёрқин фаолиятини у ўзи тарбия топган Реал Овиедо жамоасида якунлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, тажрибали футболчи ушбу қарорини ҳиссиётларга бой ижтимоий тармоқдаги хабари орқали тасдиқлаган. Казорла ўз мурожаатида бу қарор фаолиятидаги энг қийин танлов бўлганини, бироқ ҳаммаси ўзи бошланган жойда — қадрдон клубида якун топганидан мамнунлигини билдирган. Унинг сўнгги мавсумдаги асосий ютуғи Реал Овиедо жамоасининг Ла Лига йўлланмасини қўлга киритишига ёрдам бергани бўлди.
Ирода рамзи ва оғир жароҳатлар устидан ғалабаСанти Казорла фақатгина майдондаги техникаси билан эмас, балки мислсиз иродаси билан ҳам футбол тарихида қолади. У фаолияти давомида Ахилл пайидаги жиддий жароҳат сабабли 10 марта жарроҳлик амалиётини бошдан ўтказган. Шифокорлар унинг ҳатто юришига шубҳа қилган, терисини кўчириб ўтказиш (скин графт) каби мураккаб муолажалар ўтказилган бир пайтда, у катта футболга қайта олди.
"Ҳикоям катта стадионларда ёки ёрқин чироқлар остида бошланмаган. Ҳаммаси оддий майдонда, тўп ва футбол ўйнашни истаган кичкина бола билан бошланган эди. Мен кутилмаган қийинчиликларни бошдан ўтказдим, лекин ҳеч қачон тўхтамадим. Якун бошқа жойда эмас, балки сеҳр бошланган уйимда содир бўлгани мантиқан тўғридир", — дея таъкидлади футболчи.
Ютуқлар ва унутилмас фаолиятКазорла ўз фаолияти давомида Villarreal, Малага ва Арсенал каби клубларда ўчмас из қолдирди. Лондоннинг Арсенал жамоаси сафида у икки бор Англия кубоги соҳибига айланди ва Эмиратес Стадиум мухлисларининг ҳақиқий ёқимтойига айланди. Унинг икки оёқда бирдек аниқ зарба бера олиш қобилияти ва майдонни кўриш маҳорати мутахассислар томонидан юқори баҳоланган.
Халқаро майдонда ҳам Санти улкан муваффақиятларга эришган. Испания терма жамоаси сафида 81 та ўйин ўтказиб, 2008 ва 2012-йиллардаги Европа чемпионатларида ғолибликни қўлга киритган. У Испания футболининг "олтин даври" вакилларидан бири сифатида тарихга кирди.
Футболчи ўзининг 8-рақамли либосига ишора қилиб, ҳаёт айланма ҳаракатдан иборатлигини ва баъзи ҳикоялар ҳеч қачон тугамаслигини, балки абадиятга (инфинитй) айланишини айтиб ўтди. Эндиликда у бутун дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар ва ҳамкасбларининг илиқ тилаклари ҳамда эҳтироми остида бутсаларини михга илмоқда.
…