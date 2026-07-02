Арсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунлади

·25·Спорт
Арсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунлади

Футбол оламининг энг иқтидорли ва иродали вакилларидан бири, Испания терма жамоаси ҳамда Арсенал клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Санти Казорла 41 ёшида профессионал футбол билан хайрлашганини эълон қилди. 20 йилдан ортиқ давом этган ёрқин фаолиятини у ўзи тарбия топган Реал Овиедо жамоасида якунлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, тажрибали футболчи ушбу қарорини ҳиссиётларга бой ижтимоий тармоқдаги хабари орқали тасдиқлаган. Казорла ўз мурожаатида бу қарор фаолиятидаги энг қийин танлов бўлганини, бироқ ҳаммаси ўзи бошланган жойда — қадрдон клубида якун топганидан мамнунлигини билдирган. Унинг сўнгги мавсумдаги асосий ютуғи Реал Овиедо жамоасининг Ла Лига йўлланмасини қўлга киритишига ёрдам бергани бўлди.

Ирода рамзи ва оғир жароҳатлар устидан ғалаба

Санти Казорла фақатгина майдондаги техникаси билан эмас, балки мислсиз иродаси билан ҳам футбол тарихида қолади. У фаолияти давомида Ахилл пайидаги жиддий жароҳат сабабли 10 марта жарроҳлик амалиётини бошдан ўтказган. Шифокорлар унинг ҳатто юришига шубҳа қилган, терисини кўчириб ўтказиш (скин графт) каби мураккаб муолажалар ўтказилган бир пайтда, у катта футболга қайта олди.

"Ҳикоям катта стадионларда ёки ёрқин чироқлар остида бошланмаган. Ҳаммаси оддий майдонда, тўп ва футбол ўйнашни истаган кичкина бола билан бошланган эди. Мен кутилмаган қийинчиликларни бошдан ўтказдим, лекин ҳеч қачон тўхтамадим. Якун бошқа жойда эмас, балки сеҳр бошланган уйимда содир бўлгани мантиқан тўғридир", — дея таъкидлади футболчи.

Ютуқлар ва унутилмас фаолият

Казорла ўз фаолияти давомида Villarreal, Малага ва Арсенал каби клубларда ўчмас из қолдирди. Лондоннинг Арсенал жамоаси сафида у икки бор Англия кубоги соҳибига айланди ва Эмиратес Стадиум мухлисларининг ҳақиқий ёқимтойига айланди. Унинг икки оёқда бирдек аниқ зарба бера олиш қобилияти ва майдонни кўриш маҳорати мутахассислар томонидан юқори баҳоланган.

Халқаро майдонда ҳам Санти улкан муваффақиятларга эришган. Испания терма жамоаси сафида 81 та ўйин ўтказиб, 2008 ва 2012-йиллардаги Европа чемпионатларида ғолибликни қўлга киритган. У Испания футболининг "олтин даври" вакилларидан бири сифатида тарихга кирди.

Футболчи ўзининг 8-рақамли либосига ишора қилиб, ҳаёт айланма ҳаракатдан иборатлигини ва баъзи ҳикоялар ҳеч қачон тугамаслигини, балки абадиятга (инфинитй) айланишини айтиб ўтди. Эндиликда у бутун дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар ва ҳамкасбларининг илиқ тилаклари ҳамда эҳтироми остида бутсаларини михга илмоқда.

Санти КазорлаАрсеналИспанияРеал ОвиедоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларЎзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларБугун, 17:49ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 17:29Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиБугун, 17:16Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинБугун, 17:03Жозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиЖозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиБугун, 17:00Тибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиТибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди