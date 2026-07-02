Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкин
Таниқли нидерландиялик мутахассис Арне Слот мамлакат миллий жамоаси бош мураббийлиги учун асосий номзодлардан бирига айланди.
Нидерландия Қироллик футбол иттифоқи амалдаги мураббий Роналд Куманнинг ўрнига янги мутахассис излашни бошлаган ва эҳтимолий номзодлар билан дастлабки мулоқотларни ўтказмоқда.
Федерация музокараларни бошлади
The Touchline нашрининг X ижтимоий тармоғида хабар беришича, Нидерландия футбол раҳбарияти бир қатор мураббийлар билан алоқага чиққан.
Улар орасида Арне Слот асосий номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда.
Ҳозирча томонлар ўртасида расмий келишув тузилгани ҳақида маълумот берилмаган.
Куман қачон лавозимини тарк этади?
Нидерландия миллий жамоасининг амалдаги бош мураббийи Роналд Куман шартномаси муддати тугагач, ўз вазифасидан кетади.
Бу қарор «апельсинлар»нинг ЖЧ-2026даги иштироки якунланганидан кейин маълум қилинган.
Марокаш Нидерландияни тўхтатди
Нидерландия жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Марокашга қарши майдонга тушди.
Учрашувнинг асосий ва қўшимча вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Пенальтилар сериясида эса Марокаш 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, Нидерландияни мусобақадан чиқариб юборди.
Кўрсаткич
Натижа
Босқич
ЖЧ-2026, 1/16 финал
Учрашув
Нидерландия — Марокаш
Асосий ва қўшимча вақт
1:1
Пенальтилар серияси
2:3
Слот «Ливерпуль» билан чемпион бўлган
Арне Слотнинг сўнгги иш жойи Англиянинг «Ливерпуль» клуби бўлган.
У мерсисайдликларни 2024/25 йилги мавсумда Англия чемпионлигига олиб чиққан.
Бироқ 2026 йил май ойида клуб раҳбарияти жамоанинг кейинги натижаларидан қониқмагани сабаб Слот бош мураббийлик лавозимини тарк этганини расман эълон қилди.
Нидерландияда янги давр бошланадими?
Слот ҳужумкор ўйин услуби, юқори прессинг ва футболчилар билан ишлаш қобилияти билан танилган.
Агар у миллий жамоага тайинланса, Нидерландия футболида янги давр бошланиши мумкин.
Энди асосий савол — федерация Арне Слотга ишонадими ёки бошқа номзодни танлайдими?
…