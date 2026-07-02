Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкин

·0·Спорт
Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкин

Таниқли нидерландиялик мутахассис Арне Слот мамлакат миллий жамоаси бош мураббийлиги учун асосий номзодлардан бирига айланди.

Нидерландия Қироллик футбол иттифоқи амалдаги мураббий Роналд Куманнинг ўрнига янги мутахассис излашни бошлаган ва эҳтимолий номзодлар билан дастлабки мулоқотларни ўтказмоқда.

Федерация музокараларни бошлади

The Touchline нашрининг X ижтимоий тармоғида хабар беришича, Нидерландия футбол раҳбарияти бир қатор мураббийлар билан алоқага чиққан.

Улар орасида Арне Слот асосий номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда.

Ҳозирча томонлар ўртасида расмий келишув тузилгани ҳақида маълумот берилмаган.

Куман қачон лавозимини тарк этади?

Нидерландия миллий жамоасининг амалдаги бош мураббийи Роналд Куман шартномаси муддати тугагач, ўз вазифасидан кетади.

Бу қарор «апельсинлар»нинг ЖЧ-2026даги иштироки якунланганидан кейин маълум қилинган.

Марокаш Нидерландияни тўхтатди

Нидерландия жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Марокашга қарши майдонга тушди.

Учрашувнинг асосий ва қўшимча вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Пенальтилар сериясида эса Марокаш 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, Нидерландияни мусобақадан чиқариб юборди.

Кўрсаткич

Натижа

Босқич

ЖЧ-2026, 1/16 финал

Учрашув

Нидерландия — Марокаш

Асосий ва қўшимча вақт

1:1

Пенальтилар серияси

2:3

Слот «Ливерпуль» билан чемпион бўлган

Арне Слотнинг сўнгги иш жойи Англиянинг «Ливерпуль» клуби бўлган.

У мерсисайдликларни 2024/25 йилги мавсумда Англия чемпионлигига олиб чиққан.

Бироқ 2026 йил май ойида клуб раҳбарияти жамоанинг кейинги натижаларидан қониқмагани сабаб Слот бош мураббийлик лавозимини тарк этганини расман эълон қилди.

Нидерландияда янги давр бошланадими?

Слот ҳужумкор ўйин услуби, юқори прессинг ва футболчилар билан ишлаш қобилияти билан танилган.

Агар у миллий жамоага тайинланса, Нидерландия футболида янги давр бошланиши мумкин.

Энди асосий савол — федерация Арне Слотга ишонадими ёки бошқа номзодни танлайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиЖозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиБугун, 17:00Тибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиТибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиБугун, 16:54Златко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтдиЗлатко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтдиБугун, 16:50Витиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилдиВитиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 16:48Лукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорЛукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорБугун, 16:32Тьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиТьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди