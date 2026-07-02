ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозлар

·33·Спорт
ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозлар

2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида яна учта муҳим учрашув ўтказилади. Испания  Австрия билан, Португалия Хорватия билан, Швейцария Жазоир билан кейинги босқич йўлланмаси учун курашади.

Қоғозда учала жуфтликда ҳам фаворит бор. Аммо плей-офф баҳсларида битта хато бутун мундиални тугатиши мумкин — Германия ва Нидерландия буни аллақачон қаттиқ усулда эслатиб қўйди.

Кеча сайтимизда берилган "ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозлар" номли сарлавҳа билан уч ўйиндаги ғолибларни тўғри топган эдик. Прогноз якунига кўра, Англия, Бельгия ва АҚШ 1/8 финалга йўл олади деган прогноз 100% ўзини оқлади. Бу сафар асосий вақт ва эҳтимолий қўшимча вақтни ҳам алоҳида ҳисобга олдик.

1. Испания — Австрия

Прогноз: Испания 2:0 Австрия

Испания тўп назорати ва позицион ҳужумда катта устунликка эга. Жамоа 34 ўйиндан буён мағлуб бўлмаган, Австрия эса юқори прессинг билан хавф туғдирса-да, ҳимоячи Филипп Мвене иштирок эта олмайди.

Ғолиб: Испания
Ишонч даражаси: 75%
Эҳтимолий гол муаллифлари: Ламин Ямал, Оярсабаль

2. Португалия — Хорватия

Прогноз: асосий вақтда 1:1, қўшимча вақтдан сўнг 2:1

Хорватия плей-офф баҳсларини қандай ўтказишни жуда яхши билади ва марказда ўйин суръатини пасайтиришга уринади. Бироқ Португалиянинг ҳужум чизиғи ва захираси кучлироқ. Португаллар икки жамоа ўртасидаги аввалги тўрт учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган.

Кейинги босқичга чиқади: Португалия
Ишонч даражаси: 63%
Эҳтимолий ҳал қилувчи гол: Роналду ёки захирадан тушган футболчи

3. Швейцария — Жазоир

Прогноз: Швейцария 1:0 Жазоир

Бу учликдаги энг тенг баҳс. Швейцариянинг ҳимоядаги интизоми ва плей-офф тажрибаси унга кичик устунлик беради. Жазоир ҳужумчиси Муҳаммад Амуранинг жароҳати африкаликлар учун жиддий йўқотиш бўлиши мумкин.

Ғолиб: Швейцария
Ишонч даражаси: 57%
Энг хавфли сценарий: 0:0дан кейин қўшимча вақт

Якуний прогнозлар

Учрашув

Прогноз

Испания — Австрия

2:0

Португалия — Хорватия

2:1, қўшимча вақтда

Швейцария — Жазоир

1:0

Учта асосий танлов: Испания ғалабаси, Португалия кейинги босқичга чиқади, Швейцария кейинги босқичга чиқади.

ИспанияПортугалияШвейцарияАвстрияХорватия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларЎзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларБугун, 17:49Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиБугун, 17:16Арсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиАрсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиБугун, 17:14Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинБугун, 17:03Жозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиЖозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиБугун, 17:00Тибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиТибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди