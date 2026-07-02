ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозлар
2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида яна учта муҳим учрашув ўтказилади. Испания Австрия билан, Португалия Хорватия билан, Швейцария Жазоир билан кейинги босқич йўлланмаси учун курашади.
Қоғозда учала жуфтликда ҳам фаворит бор. Аммо плей-офф баҳсларида битта хато бутун мундиални тугатиши мумкин — Германия ва Нидерландия буни аллақачон қаттиқ усулда эслатиб қўйди.
Кеча сайтимизда берилган "ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозлар" номли сарлавҳа билан уч ўйиндаги ғолибларни тўғри топган эдик. Прогноз якунига кўра, Англия, Бельгия ва АҚШ 1/8 финалга йўл олади деган прогноз 100% ўзини оқлади. Бу сафар асосий вақт ва эҳтимолий қўшимча вақтни ҳам алоҳида ҳисобга олдик.
1. Испания — Австрия
Прогноз: Испания 2:0 Австрия
Испания тўп назорати ва позицион ҳужумда катта устунликка эга. Жамоа 34 ўйиндан буён мағлуб бўлмаган, Австрия эса юқори прессинг билан хавф туғдирса-да, ҳимоячи Филипп Мвене иштирок эта олмайди.
Ғолиб: Испания
Ишонч даражаси: 75%
Эҳтимолий гол муаллифлари: Ламин Ямал, Оярсабаль
2. Португалия — Хорватия
Прогноз: асосий вақтда 1:1, қўшимча вақтдан сўнг 2:1
Хорватия плей-офф баҳсларини қандай ўтказишни жуда яхши билади ва марказда ўйин суръатини пасайтиришга уринади. Бироқ Португалиянинг ҳужум чизиғи ва захираси кучлироқ. Португаллар икки жамоа ўртасидаги аввалги тўрт учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган.
Кейинги босқичга чиқади: Португалия
Ишонч даражаси: 63%
Эҳтимолий ҳал қилувчи гол: Роналду ёки захирадан тушган футболчи
3. Швейцария — Жазоир
Прогноз: Швейцария 1:0 Жазоир
Бу учликдаги энг тенг баҳс. Швейцариянинг ҳимоядаги интизоми ва плей-офф тажрибаси унга кичик устунлик беради. Жазоир ҳужумчиси Муҳаммад Амуранинг жароҳати африкаликлар учун жиддий йўқотиш бўлиши мумкин.
Ғолиб: Швейцария
Ишонч даражаси: 57%
Энг хавфли сценарий: 0:0дан кейин қўшимча вақт
Якуний прогнозлар
Учрашув
Прогноз
Испания — Австрия
2:0
Португалия — Хорватия
2:1, қўшимча вақтда
Швейцария — Жазоир
1:0
Учта асосий танлов: Испания ғалабаси, Португалия кейинги босқичга чиқади, Швейцария кейинги босқичга чиқади.
…