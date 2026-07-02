Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибаси

·23·Техно
Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибаси

Замонавий технологиялар нафақат иш жараёнларини, балки шахсий ҳаётни ҳам тубдан ўзгартириб юбормоқда. Контент яратувчи ва стартап асосчиси Бен Гуез сунъий интеллект воситалари ёрдамида ижтимоий тармоқларда ўзига хос автоматлаштирилган тизим яратди. У OpenClaw очиқ кодли AI агенти ва Claude моделидан фойдаланиб, Instagram платформасида минглаб аёлларнинг эътиборини тортишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Гуезнинг усули оддий, аммо технологик жиҳатдан мукаммал тузилган. У футбол бўйича Жаҳон чемпионати ўйинлари натижаларини кузатиб бориш учун OpenClaw агентини созлади. Ҳар бир ўйин якунлангач, тизим автоматик равишда Claude моделига топшириқ беради ва маълум бир мамлакат терма жамоасининг мағлубияти ҳақида қисқа видео (Реэлс) тайёрлайди. Бу видеолар Гуезнинг профилида оммага кўринмайдиган "триал реэлс" форматида эълон қилинади.

Видеоларда Гуез поезд ойнасидан ғамгин бўлиб қараб тургани акс этади ва унда "[Мамлакат номи] ютқазганига ишона олмаяпман... Агар ушбу давлатдан бўлган қизларга маънавий далда керак бўлса, шахсий хабарларим (ДМ) очиқ" деган ёзув пайдо бўлади. TechCrunch нашрига берган интервюсида у ушбу усул орқали бир неча кун ичида бир миллиондан ортиқ кўришлар сони ва юзлаб хабарларга эга бўлганини маълум қилди.

Автоматлаштиришнинг кутилмаган самараси

Қизиғи шундаки, Гуез ушбу оқимни ўзининг Канарй номли сунъий интеллектга асосланган тил ўрганиш иловасини тарғиб қилиш учун ҳам йўналтирган. У ўз профилида фақат илова орқали юборилган хабарларга жавоб беришини кўрсатиб ўтган. Натижада, у билан мулоқот қилмоқчи бўлган аёллар унинг дастурини юклаб олишга мажбур бўлишмоқда. Бу эса "ақлли меҳнат"нинг янги даражаси сифатида баҳоланмоқда.

Кўпчиликни бундай усул одамларни алдаш эмасми, деган савол қизиқтириши табиий. Бироқ Гуезнинг таъкидлашича, мулоқот бошлангандан сўнг у ўзининг бу ишни қандай амалга оширганини яширмайди. Унинг сўзларига кўра, кўплаб аёллар унинг бу ижодий ёндашувидан ғазабланиш ўрнига, унинг технологик маҳоратига қойил қолишмоқда.

OpenClaw фақатгина ижтимоий тармоқларда эътибор қозониш учун эмас, балки реал учрашувларни режалаштиришда ҳам қўл келмоқда. Масалан, технологик PR агентлиги асосчиси Жефф Веисбеин ушбу ботдан учрашув учун энг яхши жойларни топишда фойдаланади. У ботга турли ҳудудлардаги ресторанларни тадқиқ қилишни ва уларнинг афзалликлари ҳақида ҳисобот тайёрлашни топширади.

Сунъий интеллект ва шахсий муносабатлар келажаги

Ушбу ҳолатлар сунъий интеллектнинг кундалик ҳаётнинг энг нозик жабҳаларига ҳам кириб бораётганини кўрсатади. OpenClaw каби воситалар ёрдамида одамлар қуйидаги имкониятларга эга бўлмоқда:

  • Маълумотларни реал вақт режимида таҳлил қилиш ва уларга асосланиб контент яратиш;
  • Ижтимоий тармоқлардаги мулоқотни автоматлаштириш ва фильтрлаш;
  • Мураккаб логистик вазифаларни, масалан, учрашув жойини танлашни AI зиммасига юклаш.
Гарчи Гуезнинг услуби бироз баҳсли кўринса-да, бу сунъий интеллект агентларининг имкониятлари нақадар кенглигини исботламоқда. Келажакда бундай автоматлаштирилган тизимлар танишув ва мулоқот маданиятининг ажралмас қисмига айланиши эҳтимолдан холи эмас.

Сунъий IntelлектOpenClawClaudeInstagramТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиХитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиБугун, 17:21Chery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиChery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиБугун, 16:59Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Бугун, 16:25iPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиБугун, 16:23Япония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиЯпония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиБугун, 15:45Samsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиSamsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда