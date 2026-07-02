Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибаси
Замонавий технологиялар нафақат иш жараёнларини, балки шахсий ҳаётни ҳам тубдан ўзгартириб юбормоқда. Контент яратувчи ва стартап асосчиси Бен Гуез сунъий интеллект воситалари ёрдамида ижтимоий тармоқларда ўзига хос автоматлаштирилган тизим яратди. У OpenClaw очиқ кодли AI агенти ва Claude моделидан фойдаланиб, Instagram платформасида минглаб аёлларнинг эътиборини тортишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Гуезнинг усули оддий, аммо технологик жиҳатдан мукаммал тузилган. У футбол бўйича Жаҳон чемпионати ўйинлари натижаларини кузатиб бориш учун OpenClaw агентини созлади. Ҳар бир ўйин якунлангач, тизим автоматик равишда Claude моделига топшириқ беради ва маълум бир мамлакат терма жамоасининг мағлубияти ҳақида қисқа видео (Реэлс) тайёрлайди. Бу видеолар Гуезнинг профилида оммага кўринмайдиган "триал реэлс" форматида эълон қилинади.
Видеоларда Гуез поезд ойнасидан ғамгин бўлиб қараб тургани акс этади ва унда "[Мамлакат номи] ютқазганига ишона олмаяпман... Агар ушбу давлатдан бўлган қизларга маънавий далда керак бўлса, шахсий хабарларим (ДМ) очиқ" деган ёзув пайдо бўлади. TechCrunch нашрига берган интервюсида у ушбу усул орқали бир неча кун ичида бир миллиондан ортиқ кўришлар сони ва юзлаб хабарларга эга бўлганини маълум қилди.
Автоматлаштиришнинг кутилмаган самарасиҚизиғи шундаки, Гуез ушбу оқимни ўзининг Канарй номли сунъий интеллектга асосланган тил ўрганиш иловасини тарғиб қилиш учун ҳам йўналтирган. У ўз профилида фақат илова орқали юборилган хабарларга жавоб беришини кўрсатиб ўтган. Натижада, у билан мулоқот қилмоқчи бўлган аёллар унинг дастурини юклаб олишга мажбур бўлишмоқда. Бу эса "ақлли меҳнат"нинг янги даражаси сифатида баҳоланмоқда.
Кўпчиликни бундай усул одамларни алдаш эмасми, деган савол қизиқтириши табиий. Бироқ Гуезнинг таъкидлашича, мулоқот бошлангандан сўнг у ўзининг бу ишни қандай амалга оширганини яширмайди. Унинг сўзларига кўра, кўплаб аёллар унинг бу ижодий ёндашувидан ғазабланиш ўрнига, унинг технологик маҳоратига қойил қолишмоқда.
OpenClaw фақатгина ижтимоий тармоқларда эътибор қозониш учун эмас, балки реал учрашувларни режалаштиришда ҳам қўл келмоқда. Масалан, технологик PR агентлиги асосчиси Жефф Веисбеин ушбу ботдан учрашув учун энг яхши жойларни топишда фойдаланади. У ботга турли ҳудудлардаги ресторанларни тадқиқ қилишни ва уларнинг афзалликлари ҳақида ҳисобот тайёрлашни топширади.
Сунъий интеллект ва шахсий муносабатлар келажагиУшбу ҳолатлар сунъий интеллектнинг кундалик ҳаётнинг энг нозик жабҳаларига ҳам кириб бораётганини кўрсатади. OpenClaw каби воситалар ёрдамида одамлар қуйидаги имкониятларга эга бўлмоқда:
- Маълумотларни реал вақт режимида таҳлил қилиш ва уларга асосланиб контент яратиш;
- Ижтимоий тармоқлардаги мулоқотни автоматлаштириш ва фильтрлаш;
- Мураккаб логистик вазифаларни, масалан, учрашув жойини танлашни AI зиммасига юклаш.
…