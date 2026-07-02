Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтди

·26·Спорт
Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтди

«Ноттингем Форест» ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсон фаолиятида катта қадам ташлади. Англия миллий жамоаси аъзоси эндиликда «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилади.

«Шаҳарликлар» 23 ёшли марказий ярим ҳимоячининг трансферини расман эълон қилди. Томонлар шартноманинг барча бандлари бўйича тўлиқ келишувга эришган.

Тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди

Маълум қилинишича, Андерсон Канзас шаҳрида чуқур тиббий текширувдан ўтган.

Кўрик натижалари ижобий чиққанидан кейин футболчининг «Манчестер Сити»га трансфери расмийлаштирилди.

Трансфер суммаси рекорд бўлиши мумкин

Аввалроқ оммавий ахборот воситалари Андерсон учун тўланадиган маблағ 135 миллион евро атрофида бўлиши мумкинлигини хабар қилган эди.

Агар ушбу рақам расман тасдиқланса, Эллиот Андерсон футбол тарихидаги энг қимматбаҳо британ футболчисига айланади.

Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтди

Ўтган мавсумда қандай натижа қайд этди?

Андерсон ўтган мавсумда «Ноттингем Форест» сафида барқарор ўйин кўрсатди.

У барча мусобақаларда:

  • 50 та учрашувда майдонга тушди;

  • 4 та гол урди;

  • 5 та голли узатма амалга оширди.

Ярим ҳимоячи майдон марказидаги фаоллиги, тўп билан ишлаши ва ҳужумларни ташкил этиш қобилияти билан «Манчестер Сити» эътиборини тортган.

«Сити» ярим ҳимоясини кучайтирди

Эллиот Андерсоннинг келиши «Манчестер Сити»нинг марказий чизиқдаги имкониятларини янада оширади.

23 ёшли футболчи жамоага ёшлик шижоати, жисмоний куч ва Англия чемпионатида орттирган тажрибасини олиб келиши кутилмоқда.

Энди асосий савол — Андерсон «Манчестер Сити» таркибида ўз ўрнини қанчалик тез топа олади?

Эллиот АндерсонМанчестер СитиНоттингем ФорестКанзас-СитиАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаЛиверпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 18:58Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиТоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиБугун, 18:56Ўзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиЎзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиБугун, 18:48Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Бугун, 18:41Миланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиМиланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиБугун, 18:35Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Бугун, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди