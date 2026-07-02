Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтди
«Ноттингем Форест» ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсон фаолиятида катта қадам ташлади. Англия миллий жамоаси аъзоси эндиликда «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилади.
«Шаҳарликлар» 23 ёшли марказий ярим ҳимоячининг трансферини расман эълон қилди. Томонлар шартноманинг барча бандлари бўйича тўлиқ келишувга эришган.
Тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди
Маълум қилинишича, Андерсон Канзас шаҳрида чуқур тиббий текширувдан ўтган.
Кўрик натижалари ижобий чиққанидан кейин футболчининг «Манчестер Сити»га трансфери расмийлаштирилди.
Трансфер суммаси рекорд бўлиши мумкин
Аввалроқ оммавий ахборот воситалари Андерсон учун тўланадиган маблағ 135 миллион евро атрофида бўлиши мумкинлигини хабар қилган эди.
Агар ушбу рақам расман тасдиқланса, Эллиот Андерсон футбол тарихидаги энг қимматбаҳо британ футболчисига айланади.
Ўтган мавсумда қандай натижа қайд этди?
Андерсон ўтган мавсумда «Ноттингем Форест» сафида барқарор ўйин кўрсатди.
У барча мусобақаларда:
50 та учрашувда майдонга тушди;
4 та гол урди;
5 та голли узатма амалга оширди.
Ярим ҳимоячи майдон марказидаги фаоллиги, тўп билан ишлаши ва ҳужумларни ташкил этиш қобилияти билан «Манчестер Сити» эътиборини тортган.
«Сити» ярим ҳимоясини кучайтирди
Эллиот Андерсоннинг келиши «Манчестер Сити»нинг марказий чизиқдаги имкониятларини янада оширади.
23 ёшли футболчи жамоага ёшлик шижоати, жисмоний куч ва Англия чемпионатида орттирган тажрибасини олиб келиши кутилмоқда.
Энди асосий савол — Андерсон «Манчестер Сити» таркибида ўз ўрнини қанчалик тез топа олади?
…