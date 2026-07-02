Microsoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикди

·17·Техно
Microsoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикди

Microsoft корпорацияси сунъий интеллект (AI) технологияларини йирик бизнес тузилмаларига жорий этишга ихтисослашган янги Microsoft Фронтиер шўъба корхонаси ташкил этилганини эълон қилди. Ушбу лойиҳага технологик гигант томонидан 2,5 миллиард доллар миқдорида сармоя киритилмоқда. Мазкур ташаббус нафақат дастурий таъминот сотиш, балки мижозларга AI тизимларини амалиётда қўллашда бевосита муҳандислик ёрдамини кўрсатишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги тузилма таркибида 6000 нафардан зиёд соҳа мутахассислари ва муҳандислар фаолият юритади. Microsoft Коммерсиал Бусинесс бош директори Жудсон Алтоффнинг сўзларига кўра, бу шунчаки муҳандислик хизмати эмас, балки саноатдаги энг йирик ва натижага йўналтирилган ташкилот бўлади. Microsoft Фронтиер мавжуд AI воситаларини корхоналар эҳтиёжига мослаштириш ва уларни реал иш жараёнларига интеграция қилиш билан шуғулланади.

Рақобат ва янги стратегия

Мазкур қадам соҳада "Форвард Деплоед Энгинееринг" (ФДE) деб аталувчи моделнинг оммалашиб бораётганини кўрсатмоқда. Microsoft ўз лойиҳасини оддий ФДE моделидан устун деб ҳисобласа-да, таҳлилчилар бу йўналишда рақобат кучаяётганини қайд этишмоқда. Масалан, Amazon Веб Сервисес (AWS) ҳам яқинда ўзининг шундай лойиҳасига 1 миллиард доллар ажратишини маълум қилган эди.

Бундан ташқари, OpenAI ва Anthropic каби етакчи лабораториялар ҳам хусусий инвестиция жамғармалари билан ҳамкорликда шунга ўхшаш қўшма корхоналарни ишга туширган. Бироқ Microsoft ўзининг улкан мижозлар базаси ва Фортуне 500 рўйхатидаги компаниялар билан ўрнатилган алоқалари туфайли бозорда сезиларли устунликка эга бўлиши кутилмоқда.

Амалий натижалар ва ҳамкорлар

Microsoft Фронтиер аллақачон бир қатор нуфузли ташкилотлар билан ҳамкорликни бошлаб юборган. Улар орасида қуйидаги йирик тузилмалар бор:

  • Лондон Стокк Эхчанге Груп (Лондон фонд биржаси);
  • Унилевер халқаро истеъмол товарлари ишлаб чиқарувчиси;
  • Акцентуре консалтинг компанияси;
  • Ланд ЎЛакес қишлоқ хўжалиги кооперативи.
Ушбу ҳамкорликлар доирасида Microsoft муҳандислари бевосита мижозларнинг офисларида ва рақамли инфратузилмаларида иш олиб бориб, сунъий интеллект ёрдамида унумдорликни ошириш чораларини кўришмоқда. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигнал бўлиб, келажакда йирик маҳаллий корхоналар ҳам тайёр AI маҳсулотларини сотиб олиш ўрнига, уларни ўз эҳтиёжларига мослаштириш бўйича профессионал хизматларга эҳтиёж сезишини англатади.

Microsoft компаниясининг ушбу стратегик юриши AI технологиялари шунчаки лаборатория лойиҳаси эмас, балки глобал иқтисодиётнинг ажралмас қисмига айланиб улгурганини тасдиқлайди. 2,5 миллиард долларлик сармоя корпорациянинг ушбу соҳадаги етакчилигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

MicrosoftСунъий IntelлектБизнесТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиРоссиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиБугун, 18:59Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиЯдро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиБугун, 18:27Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиБугун, 18:24Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиЭлектромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиБугун, 17:58SpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиSpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиБугун, 17:51Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиСунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда