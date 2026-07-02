Microsoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикди
Microsoft корпорацияси сунъий интеллект (AI) технологияларини йирик бизнес тузилмаларига жорий этишга ихтисослашган янги Microsoft Фронтиер шўъба корхонаси ташкил этилганини эълон қилди. Ушбу лойиҳага технологик гигант томонидан 2,5 миллиард доллар миқдорида сармоя киритилмоқда. Мазкур ташаббус нафақат дастурий таъминот сотиш, балки мижозларга AI тизимларини амалиётда қўллашда бевосита муҳандислик ёрдамини кўрсатишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги тузилма таркибида 6000 нафардан зиёд соҳа мутахассислари ва муҳандислар фаолият юритади. Microsoft Коммерсиал Бусинесс бош директори Жудсон Алтоффнинг сўзларига кўра, бу шунчаки муҳандислик хизмати эмас, балки саноатдаги энг йирик ва натижага йўналтирилган ташкилот бўлади. Microsoft Фронтиер мавжуд AI воситаларини корхоналар эҳтиёжига мослаштириш ва уларни реал иш жараёнларига интеграция қилиш билан шуғулланади.
Рақобат ва янги стратегияМазкур қадам соҳада "Форвард Деплоед Энгинееринг" (ФДE) деб аталувчи моделнинг оммалашиб бораётганини кўрсатмоқда. Microsoft ўз лойиҳасини оддий ФДE моделидан устун деб ҳисобласа-да, таҳлилчилар бу йўналишда рақобат кучаяётганини қайд этишмоқда. Масалан, Amazon Веб Сервисес (AWS) ҳам яқинда ўзининг шундай лойиҳасига 1 миллиард доллар ажратишини маълум қилган эди.
Бундан ташқари, OpenAI ва Anthropic каби етакчи лабораториялар ҳам хусусий инвестиция жамғармалари билан ҳамкорликда шунга ўхшаш қўшма корхоналарни ишга туширган. Бироқ Microsoft ўзининг улкан мижозлар базаси ва Фортуне 500 рўйхатидаги компаниялар билан ўрнатилган алоқалари туфайли бозорда сезиларли устунликка эга бўлиши кутилмоқда.
Амалий натижалар ва ҳамкорларMicrosoft Фронтиер аллақачон бир қатор нуфузли ташкилотлар билан ҳамкорликни бошлаб юборган. Улар орасида қуйидаги йирик тузилмалар бор:
- Лондон Стокк Эхчанге Груп (Лондон фонд биржаси);
- Унилевер халқаро истеъмол товарлари ишлаб чиқарувчиси;
- Акцентуре консалтинг компанияси;
- Ланд ЎЛакес қишлоқ хўжалиги кооперативи.
Microsoft компаниясининг ушбу стратегик юриши AI технологиялари шунчаки лаборатория лойиҳаси эмас, балки глобал иқтисодиётнинг ажралмас қисмига айланиб улгурганини тасдиқлайди. 2,5 миллиард долларлик сармоя корпорациянинг ушбу соҳадаги етакчилигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…