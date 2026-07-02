Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқда

·24·Спорт
Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқда

Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири Ливерпул жамоасида раҳбарият даражасидаги жиддий ўзгаришлар давом этмоқда. Клубнинг спорт директори Ричард Ҳугҳес яқин вақт ичида Мерсисайдни тарк этиб, Саудия Арабистони Pro-лигаси гиганти Ал-Ҳилал сафига қўшилиши кутилмоқда. Бу трансфер нафақат майдондаги юлдузлар, балки юқори даражадаги бошқарув кадрларининг ҳам Яқин Шарққа йўналаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, 47 ёшли мутахассис Ар-Риёд клубида ўзининг собиқ ҳамкасби Симон Францис билан яна бир жамоада фаолият юритади. Ҳугҳеснинг Ливерпул билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар мўлжалланган бўлса-да, Саудия клуби таклиф қилаётган манфаатли молиявий пакет ва янги лойиҳа уни ўзига жалб қилган. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокаралар якуний паллага кирган.

Кадрлар алмашинуви ва стратегик режа

Ал-Ҳилал раҳбарияти Ричард Ҳугҳесни жорий йилнинг баҳорида асосий мақсад сифатида белгилаб олган эди. Ҳозирча расмий шартнома имзоланмаган бўлса-да, жараён аллақачон бошланган. Бу эса жорий ёзги трансфер ойнаси Ҳугҳес учун Ливерпулдаги сўнгги фаолият босқичи бўлишини англатади. Фенвай Sportс Груп (ФСГ) раҳбарияти аллақачон унинг ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаб юборган.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ҳугҳес Ливерпулдаги қисқа фаолияти давомида жамоанинг янги бош мураббийи Андони Ираола билан ишлаш тизимини шакллантиришга масъул эди. У илгари Борнмут клубида бирга ишлаган Ираоланинг фалсафасига тўлиқ ишонч билдиради. Sport директори кетишидан олдин жамоанинг 2025-26-йилги мавсумдаги муаммоларини бартараф этиш ва таркибни кучайтириш бўйича ўзининг сўнгги стратегик ҳиссаларини қўшиб кетиши кутилмоқда.

Саудия футболининг янги босқичи

Ал-Ҳилал клуби нафақат майдонда, балки бошқарув тизимида ҳам Европа стандартларини жорий этишни мақсад қилган. Саудия Арабистони давлат инвестиция жамғармаси (ПИФ) томонидан қўллаб-қувватланадиган клуб, Карим Бензема, Рубен Невес ва Калидоу Коулибалй каби юлдузларни ўз сафига қўшиб олган. Эндиликда улар бошқарув аппаратини ҳам кучли мутахассислар билан тўлдиришмоқда.

Goal.com маълумотларига кўра, Ал-Ҳилалнинг ҳозирги бозор қиймати тахминан 276 миллион фунт стерлингни ташкил этади. Ричард Ҳугҳеснинг жамоага келиши клубнинг глобал миқёсдаги нуфузини оширишга ва трансфер сиёсатини янада профессионал даражага кўтаришга хизмат қилади. Ливерпул мухлислари учун эса бу кутилмаган йўқотиш бўлиб, клубнинг келгуси трансфер мавсумларидаги режаларига таъсир кўрсатиши мумкин.

ЛиверпулАл-ҲилалРичард ҲугҳесТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиТоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиБугун, 18:56Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиЭллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиБугун, 18:56Ўзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиЎзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиБугун, 18:48Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Бугун, 18:41Миланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиМиланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиБугун, 18:35Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Бугун, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди