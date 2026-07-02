Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқда
Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири Ливерпул жамоасида раҳбарият даражасидаги жиддий ўзгаришлар давом этмоқда. Клубнинг спорт директори Ричард Ҳугҳес яқин вақт ичида Мерсисайдни тарк этиб, Саудия Арабистони Pro-лигаси гиганти Ал-Ҳилал сафига қўшилиши кутилмоқда. Бу трансфер нафақат майдондаги юлдузлар, балки юқори даражадаги бошқарув кадрларининг ҳам Яқин Шарққа йўналаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, 47 ёшли мутахассис Ар-Риёд клубида ўзининг собиқ ҳамкасби Симон Францис билан яна бир жамоада фаолият юритади. Ҳугҳеснинг Ливерпул билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар мўлжалланган бўлса-да, Саудия клуби таклиф қилаётган манфаатли молиявий пакет ва янги лойиҳа уни ўзига жалб қилган. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокаралар якуний паллага кирган.
Кадрлар алмашинуви ва стратегик режаАл-Ҳилал раҳбарияти Ричард Ҳугҳесни жорий йилнинг баҳорида асосий мақсад сифатида белгилаб олган эди. Ҳозирча расмий шартнома имзоланмаган бўлса-да, жараён аллақачон бошланган. Бу эса жорий ёзги трансфер ойнаси Ҳугҳес учун Ливерпулдаги сўнгги фаолият босқичи бўлишини англатади. Фенвай Sportс Груп (ФСГ) раҳбарияти аллақачон унинг ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаб юборган.
Шуни таъкидлаш жоизки, Ҳугҳес Ливерпулдаги қисқа фаолияти давомида жамоанинг янги бош мураббийи Андони Ираола билан ишлаш тизимини шакллантиришга масъул эди. У илгари Борнмут клубида бирга ишлаган Ираоланинг фалсафасига тўлиқ ишонч билдиради. Sport директори кетишидан олдин жамоанинг 2025-26-йилги мавсумдаги муаммоларини бартараф этиш ва таркибни кучайтириш бўйича ўзининг сўнгги стратегик ҳиссаларини қўшиб кетиши кутилмоқда.
Саудия футболининг янги босқичиАл-Ҳилал клуби нафақат майдонда, балки бошқарув тизимида ҳам Европа стандартларини жорий этишни мақсад қилган. Саудия Арабистони давлат инвестиция жамғармаси (ПИФ) томонидан қўллаб-қувватланадиган клуб, Карим Бензема, Рубен Невес ва Калидоу Коулибалй каби юлдузларни ўз сафига қўшиб олган. Эндиликда улар бошқарув аппаратини ҳам кучли мутахассислар билан тўлдиришмоқда.
Goal.com маълумотларига кўра, Ал-Ҳилалнинг ҳозирги бозор қиймати тахминан 276 миллион фунт стерлингни ташкил этади. Ричард Ҳугҳеснинг жамоага келиши клубнинг глобал миқёсдаги нуфузини оширишга ва трансфер сиёсатини янада профессионал даражага кўтаришга хизмат қилади. Ливерпул мухлислари учун эса бу кутилмаган йўқотиш бўлиб, клубнинг келгуси трансфер мавсумларидаги режаларига таъсир кўрсатиши мумкин.
…