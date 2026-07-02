АҚШ Миллий хавфсизлик департаменти киберҳужумга учради: Махфий маълумотлар хавф остида

·0·Техно
АҚШ Миллий хавфсизлик департаменти киберҳужумга учради: Махфий маълумотлар хавф остида

АҚШ Миллий хавфсизлик департаменти (DHS) федерал, штат ва маҳаллий ҳукумат органлари ҳамда ҳуқуқ-тартибот идоралари ўртасида тезкор маълумот алмашиш учун фойдаланиладиган платформага нисбатан амалга оширилган киберҳужумни текширмоқда. Мазкур ҳодиса миллий хавфсизликка жиддий таҳдид солиши мумкинлиги ҳақида юқори мартабали қонунчилар огоҳлантириш билан чиқишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Нехтгов ва Блеепинг Компутер нашрлари хабарига кўра, хакерлар департаментнинг Ҳомеланд Секуритй Информатион Нетворк (ҲСИН) тизимига киришга муваффақ бўлишган. Ушбу тармоқ давлат идоралари ва маҳаллий мулозимлар учун йирик тадбирларни режалаштириш, мувофиқлаштириш ҳамда фавқулодда вазиятларда разведка маълумотларини алмашиш имконини берувчи муҳим бўғин ҳисобланади. Дастлабки маълумотларга кўра, тизимга бузиб кириш май ойининг охири ва июн ойининг бошларида содир бўлган.

Тизимнинг аҳамияти ва хавф даражаси

DHS вакили департамент "таснифланмаган, аммо муҳим ахборот алмашиш муҳити" билан боғлиқ киберҳодисадан хабардор эканини тасдиқлади. Ҳозирча айнан қанча ва қандай турдаги маълумотлар ўғирлангани номаълумлигича қолмоқда. Бироқ, 2023-йилда содир бўлган шунга ўхшаш ҳолат ҲСИН тизимида америкаликларни кузатиш билан боғлиқ ҳуқуқ-тартибот идораларининг шахсий маълумотлари мавжудлигини кўрсатган эди.

Виржиния штатидан сенатор Марк Варнернинг таъкидлашича, ҲСИН орқали алмашиладиган маълумотлар махфий (классифиед) мақомига эга бўлмаса-да, улар ўта нозик характерга эга. Уларнинг ошкор бўлиши давлат хавфсизлигига бевосита таъсир қилади. Ҳозирда ушбу платформадан АҚШда ўтаётган йирик спорт тадбирлари, жумладан, футбол бўйича Жаҳон чемпионати хавфсизлигини таъминлашда фойдаланилмоқда.

Киберхавфсизликдаги инқирозли ҳолат

Ушбу бузиб кириш ҳодисаси АҚШ ҳукуматининг ўз тизимларини ҳимоя қилиш қобилиятини яна бир бор сўроқ остига қўйди. Мутахассислар буни Доналд Трумп маъмурияти даврида федерал ҳукумат, жумладан, DHS ва киберхавфсизлик агентлиги бўлмиш СИСА бюджетининг кескин қисқартирилиши билан боғлашмоқда. 2025-йил январидан буён АҚШ ҳукумати бир қатор йирик киберҳужумларга нишон бўлди.

Хусусан, сўнгги ойларда қуйидаги жиддий хавфсизлик бўшлиқлари кузатилган:

  • Махфий ҳарбий режалар ва маълумотларнинг ҳукумат томонидан рухсат этилмаган Signal каби иловалар орқали тарқалиши;
  • Elon Musk бошчилигидаги Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) аъзолари томонидан америкаликларнинг шахсий маълумотлари сақланувчи федерал базаларга кирилиши;
  • СИСА пудратчиси томонидан давлат булутли тизимларига кириш имконини берувчи паролларнинг очиқ тармоққа чиқиб кетиши.
Ҳозирча ҲСИН тизимига ҳужум қилган хакерларнинг шахси, қайси гуруҳга мансублиги ёки уларнинг асосий мақсадлари аниқланмаган. Мазкур ҳодиса АҚШнинг рақамли инфратузилмаси нақадар заиф эканлигини ва киберхавфсизлик соҳасида зудлик билан ислоҳотлар ўтказиш зарурлигини кўрсатмоқда.

АҚШКиберхавфсизликХакерларDHSМиллий Хавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex сунъий интеллект йўналишида катта ўзгаришларни эълон қилдиYandex сунъий интеллект йўналишида катта ўзгаришларни эълон қилдиБугун, 19:23Россиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиРоссиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиБугун, 18:59Microsoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиMicrosoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиБугун, 18:57Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиЯдро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиБугун, 18:27Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиБугун, 18:24Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиЭлектромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиБугун, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда