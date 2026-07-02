АҚШ Миллий хавфсизлик департаменти киберҳужумга учради: Махфий маълумотлар хавф остида
АҚШ Миллий хавфсизлик департаменти (DHS) федерал, штат ва маҳаллий ҳукумат органлари ҳамда ҳуқуқ-тартибот идоралари ўртасида тезкор маълумот алмашиш учун фойдаланиладиган платформага нисбатан амалга оширилган киберҳужумни текширмоқда. Мазкур ҳодиса миллий хавфсизликка жиддий таҳдид солиши мумкинлиги ҳақида юқори мартабали қонунчилар огоҳлантириш билан чиқишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Нехтгов ва Блеепинг Компутер нашрлари хабарига кўра, хакерлар департаментнинг Ҳомеланд Секуритй Информатион Нетворк (ҲСИН) тизимига киришга муваффақ бўлишган. Ушбу тармоқ давлат идоралари ва маҳаллий мулозимлар учун йирик тадбирларни режалаштириш, мувофиқлаштириш ҳамда фавқулодда вазиятларда разведка маълумотларини алмашиш имконини берувчи муҳим бўғин ҳисобланади. Дастлабки маълумотларга кўра, тизимга бузиб кириш май ойининг охири ва июн ойининг бошларида содир бўлган.
Тизимнинг аҳамияти ва хавф даражасиDHS вакили департамент "таснифланмаган, аммо муҳим ахборот алмашиш муҳити" билан боғлиқ киберҳодисадан хабардор эканини тасдиқлади. Ҳозирча айнан қанча ва қандай турдаги маълумотлар ўғирлангани номаълумлигича қолмоқда. Бироқ, 2023-йилда содир бўлган шунга ўхшаш ҳолат ҲСИН тизимида америкаликларни кузатиш билан боғлиқ ҳуқуқ-тартибот идораларининг шахсий маълумотлари мавжудлигини кўрсатган эди.
Виржиния штатидан сенатор Марк Варнернинг таъкидлашича, ҲСИН орқали алмашиладиган маълумотлар махфий (классифиед) мақомига эга бўлмаса-да, улар ўта нозик характерга эга. Уларнинг ошкор бўлиши давлат хавфсизлигига бевосита таъсир қилади. Ҳозирда ушбу платформадан АҚШда ўтаётган йирик спорт тадбирлари, жумладан, футбол бўйича Жаҳон чемпионати хавфсизлигини таъминлашда фойдаланилмоқда.
Киберхавфсизликдаги инқирозли ҳолатУшбу бузиб кириш ҳодисаси АҚШ ҳукуматининг ўз тизимларини ҳимоя қилиш қобилиятини яна бир бор сўроқ остига қўйди. Мутахассислар буни Доналд Трумп маъмурияти даврида федерал ҳукумат, жумладан, DHS ва киберхавфсизлик агентлиги бўлмиш СИСА бюджетининг кескин қисқартирилиши билан боғлашмоқда. 2025-йил январидан буён АҚШ ҳукумати бир қатор йирик киберҳужумларга нишон бўлди.
Хусусан, сўнгги ойларда қуйидаги жиддий хавфсизлик бўшлиқлари кузатилган:
- Махфий ҳарбий режалар ва маълумотларнинг ҳукумат томонидан рухсат этилмаган Signal каби иловалар орқали тарқалиши;
- Elon Musk бошчилигидаги Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) аъзолари томонидан америкаликларнинг шахсий маълумотлари сақланувчи федерал базаларга кирилиши;
- СИСА пудратчиси томонидан давлат булутли тизимларига кириш имконини берувчи паролларнинг очиқ тармоққа чиқиб кетиши.
…