Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикди
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, ҳужум чизиғини кучайтириш учун жиддий қадам ташламоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Роберто Де Зерби Борнмут сафида порлаётган ёш юлдуз Эли Жуниор Кроупи номзодини асосий нишон сифатида белгилаб олди. Ушбу трансфер амалга ошса, "шпорлар"нинг жорий мавсумдаги умумий харажатлари рекорд даражага етиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол Лондон нашри берган маълумотларга кўра, 20 ёшли франциялик вингер Тоттенхем ҳужумининг чап қанотини кучайтириш учун энг муносиб номзод деб топилган. Эли Жуниор Кроупи ўтган мавсумда Англия Премер-лигасидаги дебютини ўтказиб, барчани ҳайратда қолдирди. У 33 та ўйинда 13 та гол уришга муваффақ бўлди ва дебют мавсумида энг кўп гол урган ўсмир футболчи сифатида лиганинг янги рекордини ўрнатди.
Трансфер пойгасидаги рақобат ва нархБироқ, иқтидорли футболчини қўлга киритиш Тоттенхем учун осон кечмайди. Борнмут ўзининг энг қимматли активини камида 80 миллион фунт стерлинг эвазига қўйиб юборишга тайёр. Шунингдек, футболчи учун курашга Лондоннинг бошқа бир гранди Арсенал ва Франциянинг Пари Сен-Жермен клублари ҳам қўшилган. Кроупининг амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу Борнмутга музокараларда устунлик беради.
Goal.com хабарига кўра, Тоттенхем раҳбарияти Роберто Де Зерби бошчилигидаги лойиҳанинг жозибадорлиги футболчини ўз томонига оғдиришига ишонмоқда. Агарда Кроупи трансфери амалга ошмаса, клуб муқобил вариант сифатида Милан вакили Рафаел Леао ва Манчестер Сити аъзоси Савинҳо номзодларини ҳам кўриб чиқмоқда. Шунингдек, ҳужум марказида Ричарлисон ва Доминик Соланке билан рақобатлашадиган яна бир ҳужумчи сотиб олиниши истисно этилмаяпти.
Рекорд даражадаги харажатларТоттенхем жорий трансфер ойнасида аллақачон бир қатор шов-шувли келишувларни амалга оширди. Жамоа таркибига қуйидаги футболчилар қўшилди:
- Сандро Тонали (100 миллион фунт стерлинг);
- Энди Робертсон;
- Марко Сенеси;
- Жан Паул ван Ҳекке;
- Матеус Фернандес ва Мартин Дубравка.
Агар Эли Жуниор Кроупи трансфери ҳам ижобий якунланса, клубнинг ёзги харажатлари мисли кўрилмаган 350 миллион фунт стерлингга етиши мумкин. Бу Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат трансфер кампанияларидан бирига айланади. Роберто Де Зерби жамоани нафақат ҳужумда, балки ҳимоя ва дарвоза чизиғида ҳам кучайтиришни режалаштирган бўлиб, Манчестер Сити дарвозабони Джеймс Траффорд ҳам клуб қизиқишлари доирасида қолмоқда.
…