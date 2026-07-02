Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикди

·25·Спорт
Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикди

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, ҳужум чизиғини кучайтириш учун жиддий қадам ташламоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Роберто Де Зерби Борнмут сафида порлаётган ёш юлдуз Эли Жуниор Кроупи номзодини асосий нишон сифатида белгилаб олди. Ушбу трансфер амалга ошса, "шпорлар"нинг жорий мавсумдаги умумий харажатлари рекорд даражага етиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол Лондон нашри берган маълумотларга кўра, 20 ёшли франциялик вингер Тоттенхем ҳужумининг чап қанотини кучайтириш учун энг муносиб номзод деб топилган. Эли Жуниор Кроупи ўтган мавсумда Англия Премер-лигасидаги дебютини ўтказиб, барчани ҳайратда қолдирди. У 33 та ўйинда 13 та гол уришга муваффақ бўлди ва дебют мавсумида энг кўп гол урган ўсмир футболчи сифатида лиганинг янги рекордини ўрнатди.

Трансфер пойгасидаги рақобат ва нарх

Бироқ, иқтидорли футболчини қўлга киритиш Тоттенхем учун осон кечмайди. Борнмут ўзининг энг қимматли активини камида 80 миллион фунт стерлинг эвазига қўйиб юборишга тайёр. Шунингдек, футболчи учун курашга Лондоннинг бошқа бир гранди Арсенал ва Франциянинг Пари Сен-Жермен клублари ҳам қўшилган. Кроупининг амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу Борнмутга музокараларда устунлик беради.

Goal.com хабарига кўра, Тоттенхем раҳбарияти Роберто Де Зерби бошчилигидаги лойиҳанинг жозибадорлиги футболчини ўз томонига оғдиришига ишонмоқда. Агарда Кроупи трансфери амалга ошмаса, клуб муқобил вариант сифатида Милан вакили Рафаел Леао ва Манчестер Сити аъзоси Савинҳо номзодларини ҳам кўриб чиқмоқда. Шунингдек, ҳужум марказида Ричарлисон ва Доминик Соланке билан рақобатлашадиган яна бир ҳужумчи сотиб олиниши истисно этилмаяпти.

Рекорд даражадаги харажатлар

Тоттенхем жорий трансфер ойнасида аллақачон бир қатор шов-шувли келишувларни амалга оширди. Жамоа таркибига қуйидаги футболчилар қўшилди:
  • Сандро Тонали (100 миллион фунт стерлинг);
  • Энди Робертсон;
  • Марко Сенеси;
  • Жан Паул ван Ҳекке;
  • Матеус Фернандес ва Мартин Дубравка.

Агар Эли Жуниор Кроупи трансфери ҳам ижобий якунланса, клубнинг ёзги харажатлари мисли кўрилмаган 350 миллион фунт стерлингга етиши мумкин. Бу Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат трансфер кампанияларидан бирига айланади. Роберто Де Зерби жамоани нафақат ҳужумда, балки ҳимоя ва дарвоза чизиғида ҳам кучайтиришни режалаштирган бўлиб, Манчестер Сити дарвозабони Джеймс Траффорд ҳам клуб қизиқишлари доирасида қолмоқда.

ТоттенхемПремер-лигаТрансферларРоберто Де ЗербиЭли Жуниор Кроупи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаЛиверпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 18:58Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиЭллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиБугун, 18:56Ўзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиЎзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиБугун, 18:48Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Бугун, 18:41Миланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиМиланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиБугун, 18:35Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Бугун, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди