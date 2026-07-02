Renault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқда
Франциянинг Renault компанияси замонавий автомобил эгаларини энг кўп қийнаётган икки муаммо — мураккаб мультимедиа тизимлари ва электромобилларнинг қувват захираси билан боғлиқ хавотирларга чек қўйишни мақсад қилган. Компаниянинг янги авлод моделларида қўлланилаётган опенР линк мультимедиа тизими Google технологияларини бевосита автомобилнинг “юраги”га жойлаштириши билан соҳада янги стандартларни белгиламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мазкур инновация шунчаки ташқи иловани улаш эмас, балки Google Maps, Google Assistant ва Google Play хизматларининг автомобил дастурий таъминоти билан узвий боғланишидир. Renault 4, Renault 5, Мегане Э-Теч электрик ва Ссеник Э-Теч электрик каби янги моделлар ушбу технология билан жиҳозланиб, ҳайдовчиларга смартфондагидек таниш ва қулай интерфейсни тақдим этмоқда. Бу ҳақда Renault компаниясининг расмий маълумотларига таяниб хабар берилган.
Электромобиллардан фойдаланиш янада осонлашадиТизимнинг энг муҳим жиҳати шундаки, у электромобил ҳайдаш билан боғлиқ қийинчиликларни камайтиради. Google Maps нафақат йўналишни кўрсатади, балки батарея қувватини ҳисобга олган ҳолда энг мақбул қувватлаш станцияларини режалаштириб беради. Бу эса “оралиқ масофа қўрқуви” (ранге анхиетй) деб аталувчи муаммони бартараф этишга хизмат қилади. Google Assistant ёрдамида эса ҳайдовчилар овозли буйруқлар орқали салон ҳароратини созлашлари ёки мусиқани бошқаришлари мумкин.
Renault компанияси ушбу хизматларни янги автомобил харидорлари учун етказиб берилган кундан бошлаб беш йил давомида бепул тақдим этади. Бу фойдаланувчиларга узоқ муддат давомида доимий янгиланиб турувчи хариталар ва ақлли сервислар билан таъминланиш кафолатини беради.
Янги моделлар қатори ва технологик устунликҲозирда Google интеграцияси француз брендининг қуйидаги электромобилларида мавжуд:
- Renault 5 — ретро услубдаги ихчам ва характерли хатчбек;
- Renault 4 — кенгроқ ва кўп қиррали кроссовер;
- Мегане Э-Теч — нафис дизайн ва юқори динамикага эга седан;
- Ссеник Э-Теч — оилавий саёҳатлар учун мўлжалланган, кенг сиғимли ва катта қувват захирасига эга модел.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Renault каби глобал брендларнинг бундай технологик ечимлари маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Тизимнинг соддалиги ва ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида оммалашган Google экотизимига асослангани ушбу моделларнинг рақобатбардошлигини оширади.
Хулоса қилиб айтганда, Renault ва Google ҳамкорлиги автомобилни шунчаки транспорт воситасидан ақлли гаджетга айлантирмоқда. Бу интеграция ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмасдан, барча керакли маълумотларни осонлик билан олиш имконини яратади, бу эса йўл ҳаракати хавфсизлигига ҳам ижобий таъсим кўрсатади.
…