Renault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқда

·8·Авто
Renault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқда

Франциянинг Renault компанияси замонавий автомобил эгаларини энг кўп қийнаётган икки муаммо — мураккаб мультимедиа тизимлари ва электромобилларнинг қувват захираси билан боғлиқ хавотирларга чек қўйишни мақсад қилган. Компаниянинг янги авлод моделларида қўлланилаётган опенР линк мультимедиа тизими Google технологияларини бевосита автомобилнинг “юраги”га жойлаштириши билан соҳада янги стандартларни белгиламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мазкур инновация шунчаки ташқи иловани улаш эмас, балки Google Maps, Google Assistant ва Google Play хизматларининг автомобил дастурий таъминоти билан узвий боғланишидир. Renault 4, Renault 5, Мегане Э-Теч электрик ва Ссеник Э-Теч электрик каби янги моделлар ушбу технология билан жиҳозланиб, ҳайдовчиларга смартфондагидек таниш ва қулай интерфейсни тақдим этмоқда. Бу ҳақда Renault компаниясининг расмий маълумотларига таяниб хабар берилган.

Электромобиллардан фойдаланиш янада осонлашади

Тизимнинг энг муҳим жиҳати шундаки, у электромобил ҳайдаш билан боғлиқ қийинчиликларни камайтиради. Google Maps нафақат йўналишни кўрсатади, балки батарея қувватини ҳисобга олган ҳолда энг мақбул қувватлаш станцияларини режалаштириб беради. Бу эса “оралиқ масофа қўрқуви” (ранге анхиетй) деб аталувчи муаммони бартараф этишга хизмат қилади. Google Assistant ёрдамида эса ҳайдовчилар овозли буйруқлар орқали салон ҳароратини созлашлари ёки мусиқани бошқаришлари мумкин.

Renault компанияси ушбу хизматларни янги автомобил харидорлари учун етказиб берилган кундан бошлаб беш йил давомида бепул тақдим этади. Бу фойдаланувчиларга узоқ муддат давомида доимий янгиланиб турувчи хариталар ва ақлли сервислар билан таъминланиш кафолатини беради.

Янги моделлар қатори ва технологик устунлик

Ҳозирда Google интеграцияси француз брендининг қуйидаги электромобилларида мавжуд:
  • Renault 5 — ретро услубдаги ихчам ва характерли хатчбек;
  • Renault 4 — кенгроқ ва кўп қиррали кроссовер;
  • Мегане Э-Теч — нафис дизайн ва юқори динамикага эга седан;
  • Ссеник Э-Теч — оилавий саёҳатлар учун мўлжалланган, кенг сиғимли ва катта қувват захирасига эга модел.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Renault каби глобал брендларнинг бундай технологик ечимлари маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Тизимнинг соддалиги ва ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида оммалашган Google экотизимига асослангани ушбу моделларнинг рақобатбардошлигини оширади.

Хулоса қилиб айтганда, Renault ва Google ҳамкорлиги автомобилни шунчаки транспорт воситасидан ақлли гаджетга айлантирмоқда. Бу интеграция ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмасдан, барча керакли маълумотларни осонлик билан олиш имконини яратади, бу эса йўл ҳаракати хавфсизлигига ҳам ижобий таъсим кўрсатади.

RenaultGoogleЭлектромобилМегане Э-ТечТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиМкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиБугун, 18:52Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиLada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиБугун, 15:55Renault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиRenault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиБугун, 15:55Янги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиЯнги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиБугун, 14:58Тошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиТошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиБугун, 12:00Британия автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБритания автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБугун, 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди