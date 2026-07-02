Россиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтди
Россиянинг Москва биржаси томонидан ташкил этилган "Финуслуги" молиявий маркетплейси Apple компаниясининг чекловларини четлаб ўтиш мақсадида ўз мобил иловасини янги ном остида App Store платформасига жойлаштирди. Ҳозирда ушбу дастур МйҲабитТракк номи билан эълон қилинган бўлиб, у iPhone фойдаланувчилари учун юклаб олишга очиқ ҳолатда турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, сервис матбуот хизмати янги иловада "Финуслуги" платформасининг барча асосий функциялари сақлаб қолинганини тасдиқлаган. Шунингдек, дастурнинг ушбу версиясида фойдаланувчилар учун бир қатор янги имкониятлар ҳам қўшилгани айтилмоқда. Бу каби "ниқобланган" иловалар одатда санкцияга тушган компаниялар учун рақамли бозорларда қолишнинг ягона чораси бўлиб хизмат қилади.
"Финуслуги" — бу кенг кўламли молиявий хизматларни ўз ичига олган платформа бўлиб, у орқали фойдаланувчилар банк омонатларини очишлари, нақд пул кўринишидаги кредитларни расмийлаштиришлари ҳамда турли инвестиция фондлари ва минтақавий облигацияларни сотиб олишлари мумкин. Шунингдек, платформада суғурта хизматлари, жумладан, автотранспорт ва ипотека суғуртаси каби маҳсулотлар ҳам мавжуд.
Санкциялар ва Apple сиёсатиМазкур илованинг қайта пайдо бўлиши бевосита халқаро санкциялар билан боғлиқ. Маълумот учун, 2026-йилнинг июн ойида Канада ҳукумати Москва ва Санкт-Петербург биржаларига нисбатан чекловлар жорий этган эди. Шундан сўнг, ушбу тузилмаларга тегишли бўлган барча молиявий дастурлар App Store ва Google Play каби йирик платформалардан ўчириб ташланган.
Технология оламида бундай ҳолатлар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Санкциялар остидаги банклар ва молия ташкилотлари тез-тез ўз иловаларини бошқа номлар ва нейтрал дизайнлар остида дўконларга жойлаштиришга уринишади. Бироқ, Apple модераторлари бундай иловаларни аниқлаган заҳоти уларни блоклаб қўйишади. МйҲабитТракк иловаси ҳам дўконда қанча вақт қолиши ҳозирча номаълум.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик Apple экотизимидаги қатъий назорат ва санкциялар таъсирини тушуниш нуқтаи назаридан муҳимдир. Агар сиз ушбу сервис хизматларидан фойдаланаётган бўлсангиз, илова исталган вақтда огоҳлантиришсиз ўчиб кетиши мумкинлигини инобатга олишингиз тавсия этилади. Ҳозирча илова қуйидаги хизматларни таклиф этмоқда:
- Банк омонатларини масофадан бошқариш;
- Истеъмол кредитлари учун аризалар топшириш;
- ОСАГО ва КАСКО суғурта полислари;
- Инвестиция ва облигациялар бозорига кириш.
…