Россиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтди

·19·Техно
Россиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтди

Россиянинг Москва биржаси томонидан ташкил этилган "Финуслуги" молиявий маркетплейси Apple компаниясининг чекловларини четлаб ўтиш мақсадида ўз мобил иловасини янги ном остида App Store платформасига жойлаштирди. Ҳозирда ушбу дастур МйҲабитТракк номи билан эълон қилинган бўлиб, у iPhone фойдаланувчилари учун юклаб олишга очиқ ҳолатда турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, сервис матбуот хизмати янги иловада "Финуслуги" платформасининг барча асосий функциялари сақлаб қолинганини тасдиқлаган. Шунингдек, дастурнинг ушбу версиясида фойдаланувчилар учун бир қатор янги имкониятлар ҳам қўшилгани айтилмоқда. Бу каби "ниқобланган" иловалар одатда санкцияга тушган компаниялар учун рақамли бозорларда қолишнинг ягона чораси бўлиб хизмат қилади.

"Финуслуги" — бу кенг кўламли молиявий хизматларни ўз ичига олган платформа бўлиб, у орқали фойдаланувчилар банк омонатларини очишлари, нақд пул кўринишидаги кредитларни расмийлаштиришлари ҳамда турли инвестиция фондлари ва минтақавий облигацияларни сотиб олишлари мумкин. Шунингдек, платформада суғурта хизматлари, жумладан, автотранспорт ва ипотека суғуртаси каби маҳсулотлар ҳам мавжуд.

Санкциялар ва Apple сиёсати

Мазкур илованинг қайта пайдо бўлиши бевосита халқаро санкциялар билан боғлиқ. Маълумот учун, 2026-йилнинг июн ойида Канада ҳукумати Москва ва Санкт-Петербург биржаларига нисбатан чекловлар жорий этган эди. Шундан сўнг, ушбу тузилмаларга тегишли бўлган барча молиявий дастурлар App Store ва Google Play каби йирик платформалардан ўчириб ташланган.

Технология оламида бундай ҳолатлар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Санкциялар остидаги банклар ва молия ташкилотлари тез-тез ўз иловаларини бошқа номлар ва нейтрал дизайнлар остида дўконларга жойлаштиришга уринишади. Бироқ, Apple модераторлари бундай иловаларни аниқлаган заҳоти уларни блоклаб қўйишади. МйҲабитТракк иловаси ҳам дўконда қанча вақт қолиши ҳозирча номаълум.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик Apple экотизимидаги қатъий назорат ва санкциялар таъсирини тушуниш нуқтаи назаридан муҳимдир. Агар сиз ушбу сервис хизматларидан фойдаланаётган бўлсангиз, илова исталган вақтда огоҳлантиришсиз ўчиб кетиши мумкинлигини инобатга олишингиз тавсия этилади. Ҳозирча илова қуйидаги хизматларни таклиф этмоқда:

  • Банк омонатларини масофадан бошқариш;
  • Истеъмол кредитлари учун аризалар топшириш;
  • ОСАГО ва КАСКО суғурта полислари;
  • Инвестиция ва облигациялар бозорига кириш.
Хулоса қилиб айтганда, Россия молия сектори Ғарб технологик чекловларига қарши курашишда давом этмоқда. МйҲабитТракк каби иловалар фойдаланувчиларга вақтинчалик қулайлик яратса-да, уларнинг узоқ муддатли барқарорлиги сўроқ остида қолмоқда.

AppleApp StoreФинуслугиТехнологияСанкциялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиMicrosoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиБугун, 18:57Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиЯдро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиБугун, 18:27Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиБугун, 18:24Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиЭлектромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиБугун, 17:58SpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиSpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиБугун, 17:51Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиСунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда