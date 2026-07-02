Миланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтди

·0·Спорт
Миланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтди

Тожикистоннинг «Хўжанд» клуби бош мураббийи Милан Миланович Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги тарихий иштирокини баҳолади.

Сербиялик мутахассиснинг фикрича, Ўзбекистон мундиалда яхшироқ натижа қайд этиши мумкин эди. Бироқ футболчиларга бундай юқори даражадаги мусобақалар тажрибаси етишмаган.

«Ҳар бир хато ҳал қилувчи аҳамиятга эга»

Милан Миланович минтақа футболини яхши билади. У Тожикистонга келишидан аввал Қозоғистоннинг «Тобол» ва «Иртиш» клубларида фаолият юритган.

Мутахассис Eurasia Football нашрига берган интервьюсида Ўзбекистон термаси учун асосий муаммо тажриба бўлганини таъкидлади.

«Аввало, Ўзбекистон миллий терма жамоасига тажриба етишмади. Жамоа мундиалда бундан ҳам яхшироқ иштирок этиши мумкин эди», — деди Миланович.

Унинг таъкидлашича, жаҳон чемпионатида йўл қўйилган ҳар қандай хато учрашув тақдирига жиддий таъсир кўрсатади.

«Футболчиларнинг аксарияти учун бу шундай юқори даражали мусобақадаги илк тажриба эди».

Уч футболчи алоҳида эътироф этилди

Сербиялик мураббий Ўзбекистон сафида мундиалда ёрқин ўйин кўрсатган футболчиларни ҳам санаб ўтди.

У қуйидаги уч футболчини алоҳида ажратиб кўрсатди:

  • Аббосбек Файзуллаев;

  • Элдор Шомуродов;

  • Беҳруз Каримов.

«Улар жаҳон чемпионатида энг ёрқин ўйин намойиш қилди», — деди Миланович.

Беҳруз Каримовнинг салоҳиятига юқори баҳо

Миланович ёш футболчи Беҳруз Каримовнинг ҳаракатларига алоҳида тўхталди.

«Каримов яхши салоҳиятга эга эканини кўрсатди. Ёш футболчи учун жаҳон чемпионатида қатнашишнинг ўзиёқ фаолиятидаги жуда муҳим босқич ҳисобланади», — деди мураббий.

Унинг фикрича, бундай катта мусобақада орттирилган тажриба Каримовнинг келгуси фаолиятида муҳим аҳамият касб этади.

«Натижа сабаб хафа бўлиш керак эмас»

Миланович мухлисларни Ўзбекистоннинг натижасини муваффақиятсизлик сифатида қабул қилмасликка чақирди.

Мутахассис миллий жамоанинг тарихда илк бор жаҳон чемпионатида қатнашганининг ўзи катта ютуқ эканини таъкидлади.

«Бу Ўзбекистон учун илк жаҳон чемпионати эди. Мусобақага чиқишнинг ўзи катта ютуқ ҳисобланади», — деди у.

«Бу авлоднинг келажаги бор»

Сербиялик мутахассиснинг фикрича, Ўзбекистон термаси мундиалда келажакда асқотадиган бебаҳо тажриба орттирди.

Энди энг муҳим вазифа — ўтказилган учрашувларни тўғри таҳлил қилиш, хатолардан хулоса чиқариш ва ривожланишни давом эттириш.

«Бу авлоднинг келажаги бор», — дея хулоса қилди Миланович.

Сизнингча, Ўзбекистон термасининг ЖЧ-2026даги энг яхши футболчиси ким бўлди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Бугун, 18:27Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларЎзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларБугун, 17:49ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 17:29Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиБугун, 17:16Арсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиАрсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиБугун, 17:14Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинБугун, 17:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди