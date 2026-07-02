Миланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтди
Тожикистоннинг «Хўжанд» клуби бош мураббийи Милан Миланович Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги тарихий иштирокини баҳолади.
Сербиялик мутахассиснинг фикрича, Ўзбекистон мундиалда яхшироқ натижа қайд этиши мумкин эди. Бироқ футболчиларга бундай юқори даражадаги мусобақалар тажрибаси етишмаган.
«Ҳар бир хато ҳал қилувчи аҳамиятга эга»
Милан Миланович минтақа футболини яхши билади. У Тожикистонга келишидан аввал Қозоғистоннинг «Тобол» ва «Иртиш» клубларида фаолият юритган.
Мутахассис Eurasia Football нашрига берган интервьюсида Ўзбекистон термаси учун асосий муаммо тажриба бўлганини таъкидлади.
«Аввало, Ўзбекистон миллий терма жамоасига тажриба етишмади. Жамоа мундиалда бундан ҳам яхшироқ иштирок этиши мумкин эди», — деди Миланович.
Унинг таъкидлашича, жаҳон чемпионатида йўл қўйилган ҳар қандай хато учрашув тақдирига жиддий таъсир кўрсатади.
«Футболчиларнинг аксарияти учун бу шундай юқори даражали мусобақадаги илк тажриба эди».
Уч футболчи алоҳида эътироф этилди
Сербиялик мураббий Ўзбекистон сафида мундиалда ёрқин ўйин кўрсатган футболчиларни ҳам санаб ўтди.
У қуйидаги уч футболчини алоҳида ажратиб кўрсатди:
Аббосбек Файзуллаев;
Элдор Шомуродов;
Беҳруз Каримов.
«Улар жаҳон чемпионатида энг ёрқин ўйин намойиш қилди», — деди Миланович.
Беҳруз Каримовнинг салоҳиятига юқори баҳо
Миланович ёш футболчи Беҳруз Каримовнинг ҳаракатларига алоҳида тўхталди.
«Каримов яхши салоҳиятга эга эканини кўрсатди. Ёш футболчи учун жаҳон чемпионатида қатнашишнинг ўзиёқ фаолиятидаги жуда муҳим босқич ҳисобланади», — деди мураббий.
Унинг фикрича, бундай катта мусобақада орттирилган тажриба Каримовнинг келгуси фаолиятида муҳим аҳамият касб этади.
«Натижа сабаб хафа бўлиш керак эмас»
Миланович мухлисларни Ўзбекистоннинг натижасини муваффақиятсизлик сифатида қабул қилмасликка чақирди.
Мутахассис миллий жамоанинг тарихда илк бор жаҳон чемпионатида қатнашганининг ўзи катта ютуқ эканини таъкидлади.
«Бу Ўзбекистон учун илк жаҳон чемпионати эди. Мусобақага чиқишнинг ўзи катта ютуқ ҳисобланади», — деди у.
«Бу авлоднинг келажаги бор»
Сербиялик мутахассиснинг фикрича, Ўзбекистон термаси мундиалда келажакда асқотадиган бебаҳо тажриба орттирди.
Энди энг муҳим вазифа — ўтказилган учрашувларни тўғри таҳлил қилиш, хатолардан хулоса чиқариш ва ривожланишни давом эттириш.
«Бу авлоднинг келажаги бор», — дея хулоса қилди Миланович.
Сизнингча, Ўзбекистон термасининг ЖЧ-2026даги энг яхши футболчиси ким бўлди?
…