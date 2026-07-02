Ўзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўплади

·38·Спорт
Ўзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўплади

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги учрашув Қозоғистонда турнирнинг энг кўп томоша қилинган баҳсига айланди.

«Qazsport» телеканали орқали намойиш этилган учрашувни қарийб икки миллион телетомошабин ва сайт фойдаланувчиси кузатган.

Аудитория улуши 45 фоиздан ошди

«K Research Central Asia» тадқиқотига кўра, Португалия — Ўзбекистон баҳсининг трансляция рейтинги 4,76 фоизни ташкил этган.

Аудитория улуши эса 45,1 фоизга етган. Бу ЖЧ-2026 давомида «Qazsport» телеканалида қайд этилган энг юқори кўрсаткич бўлди.

Энг кўп томоша қилинган бешта ўйин

Жаҳон чемпионатининг Қозоғистонда энг катта қизиқиш уйғотган бешта учрашуви қуйидагича:

Ўрин

Учрашув

Томошабинлар сони

1

Португалия — Ўзбекистон

Қарийб 2 миллион

2

Португалия — Конго ДР

1 680 161

3

Аргентина — Австрия

1 300 582

4

Испания — Кабо-Верде

1 200 275

5

Германия — Кюрасао

1 100 042

Трансляция рейтинглари қандай бўлган?

«Qazsport» телеканалида энг юқори рейтинг қайд этган учрашувлар:

  1. Португалия — Ўзбекистон — рейтинг 4,76 фоиз, аудитория улуши 45,1 фоиз;

  2. Португалия — Конго ДР — рейтинг 3,61 фоиз, аудитория улуши 37,8 фоиз;

  3. Аргентина — Австрия — рейтинг 3,42 фоиз, аудитория улуши 33,5 фоиз;

  4. Испания — Кабо-Верде — рейтинг 2,88 фоиз, аудитория улуши 24,1 фоиз;

  5. Германия — Кюрасао — рейтинг 2,86 фоиз, аудитория улуши 32,5 фоиз.

Роналду дубль қайд этган эди

Португалия ва Ўзбекистон ўртасидаги гуруҳ босқичи баҳси 5:0 ҳисобида португалияликлар фойдасига якунланган эди.

Криштиану Роналду ушбу учрашувда икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилган.

Натижа Ўзбекистон учун оғир бўлганига қарамай, тарихий мундиалдаги ушбу баҳс Қозоғистонда жуда катта қизиқиш уйғотди ва турнирнинг энг кўп томоша қилинган трансляциясига айланди.

УзбекистанПортугалияКазахстанКристиану Роналду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаЛиверпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 18:58Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиТоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиБугун, 18:56Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиЭллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиБугун, 18:56Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Бугун, 18:41Миланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиМиланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиБугун, 18:35Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Бугун, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди