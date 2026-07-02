Ўзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўплади
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги учрашув Қозоғистонда турнирнинг энг кўп томоша қилинган баҳсига айланди.
«Qazsport» телеканали орқали намойиш этилган учрашувни қарийб икки миллион телетомошабин ва сайт фойдаланувчиси кузатган.
Аудитория улуши 45 фоиздан ошди
«K Research Central Asia» тадқиқотига кўра, Португалия — Ўзбекистон баҳсининг трансляция рейтинги 4,76 фоизни ташкил этган.
Аудитория улуши эса 45,1 фоизга етган. Бу ЖЧ-2026 давомида «Qazsport» телеканалида қайд этилган энг юқори кўрсаткич бўлди.
Энг кўп томоша қилинган бешта ўйин
Жаҳон чемпионатининг Қозоғистонда энг катта қизиқиш уйғотган бешта учрашуви қуйидагича:
Ўрин
Учрашув
Томошабинлар сони
1
Португалия — Ўзбекистон
Қарийб 2 миллион
2
Португалия — Конго ДР
1 680 161
3
Аргентина — Австрия
1 300 582
4
Испания — Кабо-Верде
1 200 275
5
Германия — Кюрасао
1 100 042
Трансляция рейтинглари қандай бўлган?
«Qazsport» телеканалида энг юқори рейтинг қайд этган учрашувлар:
Португалия — Ўзбекистон — рейтинг 4,76 фоиз, аудитория улуши 45,1 фоиз;
Португалия — Конго ДР — рейтинг 3,61 фоиз, аудитория улуши 37,8 фоиз;
Аргентина — Австрия — рейтинг 3,42 фоиз, аудитория улуши 33,5 фоиз;
Испания — Кабо-Верде — рейтинг 2,88 фоиз, аудитория улуши 24,1 фоиз;
Германия — Кюрасао — рейтинг 2,86 фоиз, аудитория улуши 32,5 фоиз.
Роналду дубль қайд этган эди
Португалия ва Ўзбекистон ўртасидаги гуруҳ босқичи баҳси 5:0 ҳисобида португалияликлар фойдасига якунланган эди.
Криштиану Роналду ушбу учрашувда икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилган.
Натижа Ўзбекистон учун оғир бўлганига қарамай, тарихий мундиалдаги ушбу баҳс Қозоғистонда жуда катта қизиқиш уйғотди ва турнирнинг энг кўп томоша қилинган трансляциясига айланди.
…