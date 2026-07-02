МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқди
Британиянинг МкМуртрй автомобилсозлик компанияси ўзининг рекордчи ва ноёб технологияга эга бўлган Спеирлинг гиперкарининг якуний ишлаб чиқариш версиясини расман тақдим этди. Спеирлинг Пуре деб номланган ушбу модел 1,2 миллион фунт стерлинг (тахминан 1,5 миллион доллар) нархда баҳоланмоқда ва у фақат пойга треклари учун мўлжалланган энг мукаммал "ўйинчоқ" сифатида тавсифланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу автомобил 2022-йилда Гудвуд тезлик фестивалида 1,16 милялик масофани бор-йўғи 39,08 сонияда босиб ўтиб, мутлақ рекорд ўрнатгани билан дунёга танилган эди. Янги ишлаб чиқариш версияси аввалги прототипга қараганда 95 фоизга янгиланган бўлиб, у нафақат тезроқ, балки ҳайдовчи учун анча қулай ва бошқариш осонроқ қилиб лойиҳалаштирилган.
Техник имкониятлар ва "вентилятор" технологиясиСпеирлинг Пуре моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг пастки қисмида жойлашган махсус вентилятор тизимидир. Autocar нашри маълумотига кўра, ушбу тизим автомобил ҳатто жойида тўхтаб турганда ҳам 2 тоннагача пастга босувчи куч (довнфорсе) ҳосил қила олади. Бу эса электромобилга бурилишларда 3г гача бўлган ҳаддан ташқари юқори юкламаларга бардош бериш имконини беради.
Автомобилнинг узунлиги 200 мм га узайтирилиб, 2,2 метрга етказилган. Бу ўзгариш каттароқ сиғимли аккумуляторни жойлаштириш ва ҳайдовчи кабинасини кенгайтириш имконини берган. 1000 от кучига эга бўлган ушбу бир кишилик гиперкар, ўзининг ихчам ўлчамлари билан пойга оламида янги стандартларни ўрнатмоқда.
F1 даражасидаги тезлик ва Porsche қулайлигиМкМуртрй компанияси бош директори Томас Ятеснинг таъкидлашича, уларнинг мақсади Formula 1 даражасидаги динамикани Porsche 911 GT3 RS каби автомобилларга хос бўлган фойдаланиш қулайлиги билан бирлаштиришдир. Муҳандислар автомобилга техник хизмат кўрсатиш харажатларини камайтиришга алоҳида эътибор қаратишган. Масалан, ундаги Мичелин шиналари 175 км масофагача хизмат қилади, бу эса пойга шиналари учун жуда яхши кўрсаткичдир.
Янги моделда қуйидаги янгиланишлар амалга оширилган:
- Яхшиланган аэродинамика ва янгиланган ташқи кўриниш;
- Гидравлик бошқарув тизими (аввалги электр тизимдан кўра сезувчанроқ);
- 20 фоизга оширилган клиренс ва юmsҳоқроқ осма (подвеска);
- Катта орқа қанот остида дубулға ва ҲАНС хавфсизлик мосламаси учун кичик юкхона.
Компания Глоусестершире шаҳридаги янги заводида ойига иккита автомобил ишлаб чиқаришни режалаштирган. Ҳозирга қадар 25 та нусха сотиб бўлинган ва навбатлар 2027-йилнинг охиригача чўзилган. Ўзбекистонлик бой коллекционерлар учун ҳам бундай ноёб техника қизиқ бўлиши мумкин, бироқ автомобил умумий фойдаланишдаги йўлларда ҳаракатланиш учун рухсатномага эга эмас.
Хулоса қилиб айтганда, МкМуртрй Спеирлинг Пуре замонавий муҳандисликнинг чўққиси бўлиб, у электр двигателлари ва инновацион аэродинамика ёрдамида ички ёнув двигателли пойга машиналари эриша олмайдиган натижаларни кўрсатмоқда. Бу лойиҳа келажакдаги гиперкарлар қандай бўлиши кераклигини ҳозирданоқ намойиш этмоқда.
…