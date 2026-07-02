МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқди

·9·Авто
МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқди

Британиянинг МкМуртрй автомобилсозлик компанияси ўзининг рекордчи ва ноёб технологияга эга бўлган Спеирлинг гиперкарининг якуний ишлаб чиқариш версиясини расман тақдим этди. Спеирлинг Пуре деб номланган ушбу модел 1,2 миллион фунт стерлинг (тахминан 1,5 миллион доллар) нархда баҳоланмоқда ва у фақат пойга треклари учун мўлжалланган энг мукаммал "ўйинчоқ" сифатида тавсифланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу автомобил 2022-йилда Гудвуд тезлик фестивалида 1,16 милялик масофани бор-йўғи 39,08 сонияда босиб ўтиб, мутлақ рекорд ўрнатгани билан дунёга танилган эди. Янги ишлаб чиқариш версияси аввалги прототипга қараганда 95 фоизга янгиланган бўлиб, у нафақат тезроқ, балки ҳайдовчи учун анча қулай ва бошқариш осонроқ қилиб лойиҳалаштирилган.

Техник имкониятлар ва "вентилятор" технологияси

Спеирлинг Пуре моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг пастки қисмида жойлашган махсус вентилятор тизимидир. Autocar нашри маълумотига кўра, ушбу тизим автомобил ҳатто жойида тўхтаб турганда ҳам 2 тоннагача пастга босувчи куч (довнфорсе) ҳосил қила олади. Бу эса электромобилга бурилишларда 3г гача бўлган ҳаддан ташқари юқори юкламаларга бардош бериш имконини беради.

Автомобилнинг узунлиги 200 мм га узайтирилиб, 2,2 метрга етказилган. Бу ўзгариш каттароқ сиғимли аккумуляторни жойлаштириш ва ҳайдовчи кабинасини кенгайтириш имконини берган. 1000 от кучига эга бўлган ушбу бир кишилик гиперкар, ўзининг ихчам ўлчамлари билан пойга оламида янги стандартларни ўрнатмоқда.

F1 даражасидаги тезлик ва Porsche қулайлиги

МкМуртрй компанияси бош директори Томас Ятеснинг таъкидлашича, уларнинг мақсади Formula 1 даражасидаги динамикани Porsche 911 GT3 RS каби автомобилларга хос бўлган фойдаланиш қулайлиги билан бирлаштиришдир. Муҳандислар автомобилга техник хизмат кўрсатиш харажатларини камайтиришга алоҳида эътибор қаратишган. Масалан, ундаги Мичелин шиналари 175 км масофагача хизмат қилади, бу эса пойга шиналари учун жуда яхши кўрсаткичдир.

Янги моделда қуйидаги янгиланишлар амалга оширилган:

  • Яхшиланган аэродинамика ва янгиланган ташқи кўриниш;
  • Гидравлик бошқарув тизими (аввалги электр тизимдан кўра сезувчанроқ);
  • 20 фоизга оширилган клиренс ва юmsҳоқроқ осма (подвеска);
  • Катта орқа қанот остида дубулға ва ҲАНС хавфсизлик мосламаси учун кичик юкхона.

Компания Глоусестершире шаҳридаги янги заводида ойига иккита автомобил ишлаб чиқаришни режалаштирган. Ҳозирга қадар 25 та нусха сотиб бўлинган ва навбатлар 2027-йилнинг охиригача чўзилган. Ўзбекистонлик бой коллекционерлар учун ҳам бундай ноёб техника қизиқ бўлиши мумкин, бироқ автомобил умумий фойдаланишдаги йўлларда ҳаракатланиш учун рухсатномага эга эмас.

Хулоса қилиб айтганда, МкМуртрй Спеирлинг Пуре замонавий муҳандисликнинг чўққиси бўлиб, у электр двигателлари ва инновацион аэродинамика ёрдамида ички ёнув двигателли пойга машиналари эриша олмайдиган натижаларни кўрсатмоқда. Бу лойиҳа келажакдаги гиперкарлар қандай бўлиши кераклигини ҳозирданоқ намойиш этмоқда.

МкМуртрйСпеирлингГиперкарЭлектромобилАвто-Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаRenault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаБугун, 18:50Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиLada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиБугун, 15:55Renault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиRenault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиБугун, 15:55Янги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиЯнги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиБугун, 14:58Тошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиТошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиБугун, 12:00Британия автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБритания автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБугун, 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди