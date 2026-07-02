Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?
Ўзбекистон миллий жамоаси ЖЧ-2026даги тарихий иштирокини якунлаб, юртимизга қайтди.
Мундиалдаги ишончли ҳаракатлари билан мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортган Беҳруз Каримов келажаги, унга билдирилаётган қизиқишлар ва трансфер режалари ҳақида очиқ гапирди.
«Кўпчилик менга ишонмади»
Ёш футболчининг айтишича, жаҳон чемпионати бошланишидан олдин олган жароҳати сабаб унинг имкониятларига шубҳа билан қараганлар бўлган.
«Ҳар бир учрашув қийин бўлишини олдиндан билгандик. Мусобақа бошланишидан олдин жароҳат олганим сабабли кўпчилик менга ишонмади», — деди Каримов.
Айримлар уни ёш ва тажрибасиз деб баҳолаган. Футболчи эса майдонда бу фикрларнинг аксини исботлашга ҳаракат қилганини таъкидлади.
«Халқимизни хурсанд қилишга ҳаракат қилдим»
Каримов мундиалдаги ҳар бир учрашувда бор кучини ишга солганини айтди.
«Мен бунинг аксини исботлаш учун қўлимдан келган барча ишни қилдим. Бор кучим билан халқимизни хурсанд қилишга, уларнинг ишончини оқлашга ҳаракат қилдим», — деди у.
Унинг ўйинидан кейин бир қатор хорижий клублар футболчига қизиқиш билдиргани айтилмоқда.
Бир нечта клубдан таклиф бор
Беҳруз Каримов ҳозирда бир нечта жамоадан таклиф олганини маълум қилди.
«Улар билан музокаралар олиб борамиз ва энг мақбул вариантни танлаймиз», — деди футболчи.
Каримов қарор қабул қилишда клубнинг номи эмас, балки мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш имконияти муҳим эканини таъкидлади.
Грандлар ҳам қизиқиш билдирмоқда
Футболчи болалигидан Европанинг бир қатор машҳур клублари ўйинларини кузатиб келганини айтди.
У қуйидаги жамоалар номини тилга олди:
«Челси»;
«Реал Мадрид»;
«Манчестер Юнайтед»;
«Манчестер Сити».
«Ҳозирда ушбу клублардан ҳам қизиқиш бор, аммо ҳозирча у ерга ўтишни режалаштирмаяпман», — деди Каримов.
Нега катта клубларга шошилмаяпти?
Каримовнинг асосий мақсади — захирада қолиб кетиш эмас, балки доимий равишда майдонга тушиш.
«Мен учун энг муҳими — мунтазам ўйин амалиёти», — деди у.
Футболчи аввал ўртамиёна жамоада ўзини кўрсатиш, етарли тажриба тўплаш ва шундан кейингина гранд клублар сари қадам ташлашни режалаштирмоқда.
Каримовнинг режаси аниқ
Ёш футболчи ўз фаолиятини босқичма-босқич ривожлантиришни мақсад қилган:
доимий ўйин амалиётига эга бўлиш;
хориж чемпионатида ўзини кўрсатиш;
тажриба орттириш;
кейинчалик Европа грандларидан бирига ўтиш.
ЖЧ-2026даги иштироки Каримов фаолиятида янги имкониятлар эшигини очди. Энди унинг қайси клубни танлаши ўзбек футбол мухлислари учун энг қизиқ мавзулардан бирига айланмоқда.
Сизнингча, Беҳруз Каримов фаолиятини қайси чемпионатда давом эттириши керак?
…