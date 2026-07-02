Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?

·0·Спорт
Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?

Ўзбекистон миллий жамоаси ЖЧ-2026даги тарихий иштирокини якунлаб, юртимизга қайтди.

Мундиалдаги ишончли ҳаракатлари билан мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортган Беҳруз Каримов келажаги, унга билдирилаётган қизиқишлар ва трансфер режалари ҳақида очиқ гапирди.

«Кўпчилик менга ишонмади»

Ёш футболчининг айтишича, жаҳон чемпионати бошланишидан олдин олган жароҳати сабаб унинг имкониятларига шубҳа билан қараганлар бўлган.

«Ҳар бир учрашув қийин бўлишини олдиндан билгандик. Мусобақа бошланишидан олдин жароҳат олганим сабабли кўпчилик менга ишонмади», — деди Каримов.

Айримлар уни ёш ва тажрибасиз деб баҳолаган. Футболчи эса майдонда бу фикрларнинг аксини исботлашга ҳаракат қилганини таъкидлади.

«Халқимизни хурсанд қилишга ҳаракат қилдим»

Каримов мундиалдаги ҳар бир учрашувда бор кучини ишга солганини айтди.

«Мен бунинг аксини исботлаш учун қўлимдан келган барча ишни қилдим. Бор кучим билан халқимизни хурсанд қилишга, уларнинг ишончини оқлашга ҳаракат қилдим», — деди у.

Унинг ўйинидан кейин бир қатор хорижий клублар футболчига қизиқиш билдиргани айтилмоқда.

Бир нечта клубдан таклиф бор

Беҳруз Каримов ҳозирда бир нечта жамоадан таклиф олганини маълум қилди.

«Улар билан музокаралар олиб борамиз ва энг мақбул вариантни танлаймиз», — деди футболчи.

Каримов қарор қабул қилишда клубнинг номи эмас, балки мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш имконияти муҳим эканини таъкидлади.

Грандлар ҳам қизиқиш билдирмоқда

Футболчи болалигидан Европанинг бир қатор машҳур клублари ўйинларини кузатиб келганини айтди.

У қуйидаги жамоалар номини тилга олди:

  • «Челси»;

  • «Реал Мадрид»;

  • «Манчестер Юнайтед»;

  • «Манчестер Сити».

«Ҳозирда ушбу клублардан ҳам қизиқиш бор, аммо ҳозирча у ерга ўтишни режалаштирмаяпман», — деди Каримов.

Нега катта клубларга шошилмаяпти?

Каримовнинг асосий мақсади — захирада қолиб кетиш эмас, балки доимий равишда майдонга тушиш.

«Мен учун энг муҳими — мунтазам ўйин амалиёти», — деди у.

Футболчи аввал ўртамиёна жамоада ўзини кўрсатиш, етарли тажриба тўплаш ва шундан кейингина гранд клублар сари қадам ташлашни режалаштирмоқда.

Каримовнинг режаси аниқ

Ёш футболчи ўз фаолиятини босқичма-босқич ривожлантиришни мақсад қилган:

  • доимий ўйин амалиётига эга бўлиш;

  • хориж чемпионатида ўзини кўрсатиш;

  • тажриба орттириш;

  • кейинчалик Европа грандларидан бирига ўтиш.

ЖЧ-2026даги иштироки Каримов фаолиятида янги имкониятлар эшигини очди. Энди унинг қайси клубни танлаши ўзбек футбол мухлислари учун энг қизиқ мавзулардан бирига айланмоқда.

Сизнингча, Беҳруз Каримов фаолиятини қайси чемпионатда давом эттириши керак?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиМиланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиБугун, 18:35Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...Бугун, 18:27Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларЎзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларБугун, 17:49ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 17:29Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиБугун, 17:16Арсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиАрсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиБугун, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди