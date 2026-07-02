Yandex сунъий интеллект йўналишида катта ўзгаришларни эълон қилди

·0·Техно
Yandex сунъий интеллект йўналишида катта ўзгаришларни эълон қилди

Россиянинг технологик гиганти Yandex ўзининг асосий бизнес йўналишлари — қидирув тизими ва сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришни жадаллаштириш мақсадида йирик таркибий ва кадрлар ўзгаришларини амалга оширмоқда. Компания ўзининг "Алиса AI" платформасини ягона экотизимга бирлаштириб, ушбу йўналишни янада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу қадам нафақат ички бошқарувни соддалаштириш, балки янги AI-маҳсулотларнинг бозорга чиқиш муддатини қисқартиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, эндиликда "Алиса AI" ягона платформа сифатида Дмитрий Тимко бошқарувига ўтади. Тимко Yandex тизимида кўп йиллик тажрибага эга бўлиб, оммавий маҳсулотларни ишга туширишда катта ютуқларга эришган мутахассис ҳисобланади. Илгари сунъий интеллект бўйича ишланмалар турли бўлинмалар томонидан тарқоқ ҳолда олиб борилган бўлса, энди барча ресурслар бир нуқтага жамланади.

Янги соҳавий ёрдамчилар ва AI-платформа

Бирлашган жамоа олдида турган асосий вазифалардан бири — махсус соҳалар учун мўлжалланган сунъий интеллект ёрдамчиларини яратишдир. Хусусан, ixbt.com хабарига кўра, Yandex тез орада "нейроюрист" ва "нейробухгалтер" каби тор доирадаги мутахассисларга кўмак берувчи янги AI-сервисларни тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиёт ривожланаётган бозорлар учун ҳам қизиқарли ечим бўлиши мумкин.

Дмитрий Тимко ўз фаолиятини "Алиса AI" ва ақлли қурилмалар йўналиши раҳбари Валерий Стромов билан яқин ҳамкорликда олиб боради. Ушбу тандем аппарат таъминоти ва дастурий интеллектнинг уйғунлигини таъминлаши кутилмоқда. Бу эса ақлли колонкалардан тортиб, маиший техникаларгача бўлган барча қурилмаларда AI имкониятларини кенгайтиради.

Глобал қидирув тизими ва генератив технологиялар

Шу билан бирга, Yandex ўзининг глобал қидирув бўлинмаларини ҳам ягона бошқарув остида бирлаштирди. Россия ва хорижий бозорлардаги қидирув тизимини ривожлантириш Александр Поповскийга ишониб топширилди. Поповскийнинг асосий вазифаси — Yandex қидирув тизимининг халқаро майдондаги улушини ошириш ва фойдаланувчилар учун янги сценарийларни жорий этишдан иборат.

Стратегиянинг муҳим қисми сифатида қидирув натижаларини шакллантиришда катта тил моделларидан (LLM) янада чуқурроқ фойдаланиш белгиланган. Бу фойдаланувчи сўровларига шунчаки ҳаволалар эмас, балки генератив сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган аниқ жавобларни тақдим этиш имконини беради. Поповский аввалроқ Қозоғистон ва Туркия бозорларида "Алиса AI" интеграциялашган қидирув хизматларини муваффақиятли йўлга қўйган эди.

Ушбу ўзгаришлар Yandex компаниясининг Google ва бошқа глобал технологик гигантлар билан сунъий интеллект пойгасида рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Компания раҳбарияти қидирув, тавсия бериш ва генератив технологияларни ягона универсал AI-маҳсулотга айлантиришни устувор вазифа деб билади. Бу эса яқин келажакда фойдаланувчилар учун янада ақлли ва тезкор рақамли муҳит яратилишини англатади.

YandexАлиса AIСунъий IntelлектТехнологияҚидирув Тизими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Миллий хавфсизлик департаменти киберҳужумга учради: Махфий маълумотлар хавф остидаАҚШ Миллий хавфсизлик департаменти киберҳужумга учради: Махфий маълумотлар хавф остидаБугун, 19:28Россиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиРоссиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиБугун, 18:59Microsoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиMicrosoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиБугун, 18:57Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиЯдро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиБугун, 18:27Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиБугун, 18:24Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиЭлектромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиБугун, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда