Yandex сунъий интеллект йўналишида катта ўзгаришларни эълон қилди
Россиянинг технологик гиганти Yandex ўзининг асосий бизнес йўналишлари — қидирув тизими ва сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришни жадаллаштириш мақсадида йирик таркибий ва кадрлар ўзгаришларини амалга оширмоқда. Компания ўзининг "Алиса AI" платформасини ягона экотизимга бирлаштириб, ушбу йўналишни янада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу қадам нафақат ички бошқарувни соддалаштириш, балки янги AI-маҳсулотларнинг бозорга чиқиш муддатини қисқартиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, эндиликда "Алиса AI" ягона платформа сифатида Дмитрий Тимко бошқарувига ўтади. Тимко Yandex тизимида кўп йиллик тажрибага эга бўлиб, оммавий маҳсулотларни ишга туширишда катта ютуқларга эришган мутахассис ҳисобланади. Илгари сунъий интеллект бўйича ишланмалар турли бўлинмалар томонидан тарқоқ ҳолда олиб борилган бўлса, энди барча ресурслар бир нуқтага жамланади.
Янги соҳавий ёрдамчилар ва AI-платформаБирлашган жамоа олдида турган асосий вазифалардан бири — махсус соҳалар учун мўлжалланган сунъий интеллект ёрдамчиларини яратишдир. Хусусан, ixbt.com хабарига кўра, Yandex тез орада "нейроюрист" ва "нейробухгалтер" каби тор доирадаги мутахассисларга кўмак берувчи янги AI-сервисларни тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиёт ривожланаётган бозорлар учун ҳам қизиқарли ечим бўлиши мумкин.
Дмитрий Тимко ўз фаолиятини "Алиса AI" ва ақлли қурилмалар йўналиши раҳбари Валерий Стромов билан яқин ҳамкорликда олиб боради. Ушбу тандем аппарат таъминоти ва дастурий интеллектнинг уйғунлигини таъминлаши кутилмоқда. Бу эса ақлли колонкалардан тортиб, маиший техникаларгача бўлган барча қурилмаларда AI имкониятларини кенгайтиради.
Глобал қидирув тизими ва генератив технологияларШу билан бирга, Yandex ўзининг глобал қидирув бўлинмаларини ҳам ягона бошқарув остида бирлаштирди. Россия ва хорижий бозорлардаги қидирув тизимини ривожлантириш Александр Поповскийга ишониб топширилди. Поповскийнинг асосий вазифаси — Yandex қидирув тизимининг халқаро майдондаги улушини ошириш ва фойдаланувчилар учун янги сценарийларни жорий этишдан иборат.
Стратегиянинг муҳим қисми сифатида қидирув натижаларини шакллантиришда катта тил моделларидан (LLM) янада чуқурроқ фойдаланиш белгиланган. Бу фойдаланувчи сўровларига шунчаки ҳаволалар эмас, балки генератив сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган аниқ жавобларни тақдим этиш имконини беради. Поповский аввалроқ Қозоғистон ва Туркия бозорларида "Алиса AI" интеграциялашган қидирув хизматларини муваффақиятли йўлга қўйган эди.
Ушбу ўзгаришлар Yandex компаниясининг Google ва бошқа глобал технологик гигантлар билан сунъий интеллект пойгасида рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Компания раҳбарияти қидирув, тавсия бериш ва генератив технологияларни ягона универсал AI-маҳсулотга айлантиришни устувор вазифа деб билади. Бу эса яқин келажакда фойдаланувчилар учун янада ақлли ва тезкор рақамли муҳит яратилишини англатади.
…