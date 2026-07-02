Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...
«Милан»нинг янги бош мураббийи Рубен Аморим жамоа ҳимоя чизиғини кучайтиришни режалаштирмоқда.
Португалиялик мутахассис номзодлар рўйхатига аввал бирга ишлаган икки футболчи — Лисандро Мартинес ва Гонсалу Инасиуни киритган.
Аморимнинг асосий мақсади — ҳимояни кучайтириш
Инсайдер Антонио Витьеллонинг X ижтимоий тармоғида хабар беришича, «Милан» янги мавсум олдидан марказий ҳимоячи изламоқда.
Рубен Аморим эса ўзи яхши биладиган ва тактик талабларига мос келадиган футболчиларга эътибор қаратган.
Лисандро Мартинес рўйхатда
Аморимнинг асосий номзодларидан бири — «Манчестер Юнайтед» ҳимоячиси Лисандро Мартинес.
Португалиялик мутахассис аргентиналик футболчини аввалги жамоасидаги фаолияти орқали яхши танийди.
Мартинеснинг тўп билан ишлаши, ҳимоядаги қаттиққўллиги ва ўйинни орқадан бошлаб бериш қобилияти Аморимга маъқул келмоқда.
Иккинчи номзод — Гонсалу Инасиу
«Милан» кузатаётган яна бир футболчи — Лиссабоннинг «Спортинг» клуби ҳимоячиси Гонсалу Инасиу.
Аморим у билан Португалияда бирга ишлаган ва футболчининг имкониятларини яхши билади.
Инасиу ҳам мураббийнинг тактик тизимига мос номзод сифатида кўрилмоқда.
Камида битта трансфер режалаштирилган
Манба маълумотига кўра, ҳар икки ҳимоячи ҳам Рубен Аморимга жуда маъқул.
Мураббий Лисандро Мартинес ёки Гонсалу Инасиудан камида бирини «Милан»га олиб келишга умид қилмоқда.
Шунингдек, футболчилар билан дастлабки алоқалар ҳам ўрнатилгани айтилмоқда.
Аморим июнда «Милан»ни қабул қилди
Рубен Аморим жорий йилнинг июнь ойида «Милан» бош мураббийи этиб тайинланган.
У бунга қадар:
Лиссабоннинг «Спортинг» клубида;
Англиянинг «Манчестер Юнайтед» жамоасида
фаолият юритган.
Энди мутахассис «Милан»да ҳам ўзига таниш футболчилар ёрдамида кучли ва ишончли ҳимоя тизимини шакллантиришни мақсад қилган.
Сизнингча, «Милан» учун Лисандро Мартинес яхшироқ танловми ёки Гонсалу Инасиуми?
…