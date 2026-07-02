Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...

·0·Спорт
Аморим «Милан»га икки таниш ҳимоячини олиб келмоқчи...

«Милан»нинг янги бош мураббийи Рубен Аморим жамоа ҳимоя чизиғини кучайтиришни режалаштирмоқда.

Португалиялик мутахассис номзодлар рўйхатига аввал бирга ишлаган икки футболчи — Лисандро Мартинес ва Гонсалу Инасиуни киритган.

Аморимнинг асосий мақсади — ҳимояни кучайтириш

Инсайдер Антонио Витьеллонинг X ижтимоий тармоғида хабар беришича, «Милан» янги мавсум олдидан марказий ҳимоячи изламоқда.

Рубен Аморим эса ўзи яхши биладиган ва тактик талабларига мос келадиган футболчиларга эътибор қаратган.

Лисандро Мартинес рўйхатда

Аморимнинг асосий номзодларидан бири — «Манчестер Юнайтед» ҳимоячиси Лисандро Мартинес.

Португалиялик мутахассис аргентиналик футболчини аввалги жамоасидаги фаолияти орқали яхши танийди.

Мартинеснинг тўп билан ишлаши, ҳимоядаги қаттиққўллиги ва ўйинни орқадан бошлаб бериш қобилияти Аморимга маъқул келмоқда.

Иккинчи номзод — Гонсалу Инасиу

«Милан» кузатаётган яна бир футболчи — Лиссабоннинг «Спортинг» клуби ҳимоячиси Гонсалу Инасиу.

Аморим у билан Португалияда бирга ишлаган ва футболчининг имкониятларини яхши билади.

Инасиу ҳам мураббийнинг тактик тизимига мос номзод сифатида кўрилмоқда.

Камида битта трансфер режалаштирилган

Манба маълумотига кўра, ҳар икки ҳимоячи ҳам Рубен Аморимга жуда маъқул.

Мураббий Лисандро Мартинес ёки Гонсалу Инасиудан камида бирини «Милан»га олиб келишга умид қилмоқда.

Шунингдек, футболчилар билан дастлабки алоқалар ҳам ўрнатилгани айтилмоқда.

Аморим июнда «Милан»ни қабул қилди

Рубен Аморим жорий йилнинг июнь ойида «Милан» бош мураббийи этиб тайинланган.

У бунга қадар:

  • Лиссабоннинг «Спортинг» клубида;

  • Англиянинг «Манчестер Юнайтед» жамоасида

фаолият юритган.

Энди мутахассис «Милан»да ҳам ўзига таниш футболчилар ёрдамида кучли ва ишончли ҳимоя тизимини шакллантиришни мақсад қилган.

Сизнингча, «Милан» учун Лисандро Мартинес яхшироқ танловми ёки Гонсалу Инасиуми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларЎзбек футболининг «Португалча эртаги»: «Брага»га йўл олган иқтидорларБугун, 17:49ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 17:29Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга ўтди: Италиялик юлдуз танлови сабабиБугун, 17:16Арсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиАрсенал ва Испания терма жамоаси афсонаси Санти Казорла фаолиятини якунладиБугун, 17:14Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқариши мумкинБугун, 17:03Жозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиЖозе Моуриньо «Реал» раҳбариятидан янги ҳужумчи сўрадиБугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди