Лотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйди

·0·Спорт
Лотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйди

Германия футболи афсонаси Лотар Маттеус "Бавария"нинг иқтидорли вингери Майкл Олисе атрофида айланаётган трансфер миш-мишларига муносабат билдирди. Сўнгги кунларда Испаниянинг Реал Мадрид клуби франциялик футболчи учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга тайёрлиги ҳақидаги хабарлар кўпайган эди. Бироқ Маттеус бу борада Мюнхен клуби мухлисларини хотиржамликка чорламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport нашри учун ёзган ўзининг янги мақоласида Маттеус Майкл Олисе келажаги борасидаги тахминларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти аллақачон бу масалада қатъий қарорга келиб бўлган. Маттеус ўз мақоласида Ули Ҳоэнесснинг бир неча ҳафта олдин айтган гапларини эслатиб, Реал Мадрид қўнғироқ қилиб вақтини сарфлаб ўтирмаса ҳам бўлишини таъкидлаган.

Клубнинг қатъий позицияси ва трансфер режалари

"Мен бу вазиятга мутлақо хотиржам қарайман. Олисенинг Мюнхен клуби билан амалдаги шартномаси бор ва "Бавария" уни сотишни истамайди. Клуб муваффақиятга эришишни мақсад қилган ва аллақачон иккита жуда яхши трансферни амалга оширди. Ишончим комилки, жамоанинг таркибни шакллантириш бўйича режалари ҳали якунига етмаган", — деб ёзади Лотар Маттеус.

Майкл Олисе ўтган мавсумда "Бавария" таркибида ажойиб ўйин кўрсатди ва ўзининг юқори даражадаги трансфер қийматини исботлади. Барча мусобақаларда 57 та учрашувда майдонга тушган ҳужумкор ярим ҳимоячи 25 та гол уришга ва 28 та голли узатмани амалга оширишга муваффақ бўлди. Айнан шу самарадорлик Мадриднинг Реал Мадрид клуби эътиборини тортган асосий омил бўлди.

Маттеус, шунингдек, футболчининг тактик аҳамиятига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида марказий ўнлик сифатида ҳаракат қилган бўлса-да, Германия чемпиони сафида ўнг қанот вингери сифатида ўзини анча қулай ҳис қилади ва самаралироқ ўйин намойиш этади.

Франциялик юлдуз ёзги халқаро турнирларда ҳам ўзини кўрсата олди. Гарчи Франция терма жамоаси Америкадаги жаҳон чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, Майкл Олисе етти голли узатма билан турнирнинг энг яхши плеймейкери сифатида эътироф этилди. Бу кўрсаткичлар унинг нафақат клуб, балки халқаро миқёсда ҳам энг хавфли ҳужумчилардан бири эканлигини тасдиқлайди.

Ҳозирда "Бавария" янги мавсумга тайёргарликни бошлаган, аммо халқаро турнирларда иштирок этган юлдузлар ҳали жамоага қўшилмаган. Маттеус буни муаммо деб ҳисобламайди. Унинг фикрича, мураббий учун жамоани имкон қадар эрта йиғиш яхши бўлса-да, тажрибали футболчиларнинг бироз кечроқ қўшилиши рақобатда жиддий камчилик туғдирмайди.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаБугун, 21:14Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаФерран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 20:10Ал-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиАл-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиБугун, 19:55Эрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаЭрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаБугун, 19:39Саудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиСаудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиБугун, 19:35Астон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиАстон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"