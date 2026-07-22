Лотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйди
Германия футболи афсонаси Лотар Маттеус "Бавария"нинг иқтидорли вингери Майкл Олисе атрофида айланаётган трансфер миш-мишларига муносабат билдирди. Сўнгги кунларда Испаниянинг Реал Мадрид клуби франциялик футболчи учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга тайёрлиги ҳақидаги хабарлар кўпайган эди. Бироқ Маттеус бу борада Мюнхен клуби мухлисларини хотиржамликка чорламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport нашри учун ёзган ўзининг янги мақоласида Маттеус Майкл Олисе келажаги борасидаги тахминларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти аллақачон бу масалада қатъий қарорга келиб бўлган. Маттеус ўз мақоласида Ули Ҳоэнесснинг бир неча ҳафта олдин айтган гапларини эслатиб, Реал Мадрид қўнғироқ қилиб вақтини сарфлаб ўтирмаса ҳам бўлишини таъкидлаган.
Клубнинг қатъий позицияси ва трансфер режалари"Мен бу вазиятга мутлақо хотиржам қарайман. Олисенинг Мюнхен клуби билан амалдаги шартномаси бор ва "Бавария" уни сотишни истамайди. Клуб муваффақиятга эришишни мақсад қилган ва аллақачон иккита жуда яхши трансферни амалга оширди. Ишончим комилки, жамоанинг таркибни шакллантириш бўйича режалари ҳали якунига етмаган", — деб ёзади Лотар Маттеус.
Майкл Олисе ўтган мавсумда "Бавария" таркибида ажойиб ўйин кўрсатди ва ўзининг юқори даражадаги трансфер қийматини исботлади. Барча мусобақаларда 57 та учрашувда майдонга тушган ҳужумкор ярим ҳимоячи 25 та гол уришга ва 28 та голли узатмани амалга оширишга муваффақ бўлди. Айнан шу самарадорлик Мадриднинг Реал Мадрид клуби эътиборини тортган асосий омил бўлди.
Маттеус, шунингдек, футболчининг тактик аҳамиятига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида марказий ўнлик сифатида ҳаракат қилган бўлса-да, Германия чемпиони сафида ўнг қанот вингери сифатида ўзини анча қулай ҳис қилади ва самаралироқ ўйин намойиш этади.
Франциялик юлдуз ёзги халқаро турнирларда ҳам ўзини кўрсата олди. Гарчи Франция терма жамоаси Америкадаги жаҳон чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, Майкл Олисе етти голли узатма билан турнирнинг энг яхши плеймейкери сифатида эътироф этилди. Бу кўрсаткичлар унинг нафақат клуб, балки халқаро миқёсда ҳам энг хавфли ҳужумчилардан бири эканлигини тасдиқлайди.
Ҳозирда "Бавария" янги мавсумга тайёргарликни бошлаган, аммо халқаро турнирларда иштирок этган юлдузлар ҳали жамоага қўшилмаган. Маттеус буни муаммо деб ҳисобламайди. Унинг фикрича, мураббий учун жамоани имкон қадар эрта йиғиш яхши бўлса-да, тажрибали футболчиларнинг бироз кечроқ қўшилиши рақобатда жиддий камчилик туғдирмайди.
…