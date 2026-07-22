Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлида
Саудия Арабистони чемпионатининг амалдаги ғолиби Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини амалга оширишга жуда яқин турибди. Вест Хем Унитед қанот ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле тез орада Ар-Риёд жамоаси сафига бориб қўшилиши кутилмоқда. Ушбу трансфер нафақат клуб, балки бутун лига учун жиддий молиявий воқеага айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри ва таниқли журналист Бен Джейкобс берган маълумотларга кўра, Ал-Ҳилал нидерландиялик футболчи учун 80 миллион евро тўлашга тайёр. Агар ушбу келшув расман якунига етса, Суммервилле Саудия Pro-лигаси тарихидаги иккинчи энг қиммат трансферга айланади. Бу борада у яқиндагина Ал-Насср сафига 77 миллион евро эвазига ўтган Жҳон Дуранни ортда қолдиради.
Трансфер бозоридаги рақобат ва молиявий устунликҚизиқарли жиҳати шундаки, Крйсенсио Суммервилле учун курашда Италиянинг Рома клуби ҳам фаол иштирок этаётган эди. Римликлар футболчи учун 46 миллион евролик якуний таклифни илгари суришган. Бироқ Ал-Ҳилал томонидан билдирилган деярли икки баравар кўп маблағ трансфер масаласини ҳал қилиб қўйди. Саудия клуби ўзининг молиявий қудрати билан Европа грандларини ортда қолдиришда давом этмоқда.
Ҳозирда Саудия лигаси тарихидаги энг қиммат трансфер рекорди ҳам айнан Ал-Ҳилал клубига тегишли бўлиб турибди. Эслатиб ўтамиз, жамоа 2023-йилнинг ёзида Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймар учун PSJга 90 миллион евро тўлаган эди. Суммервилле эса ушбу рўйхатда Неймар ва Жҳон Дуран ўртасидан жой олади.
Мухлисларнинг хавотири ва кутилмаларГарчи трансфер катта шов-шувларга сабаб бўлаётган бўлса-да, Ал-Ҳилал мухлислари орасида маълум бир хавотирлар ҳам йўқ эмас. Кўпчилик Суммервилле тақдири Неймар билан боғлиқ вазиятни такрорлашидан чўчимоқда. Бразилиялик юлдуз катта маблағ эвазига олиб келинган бўлса-да, жиддий жароҳат сабабли деярли бутун мавсумни ўтказиб юборди ва жамоага кутилган фойдани келтира олмади.
Шунга қарамай, 22 ёшли нидерландиялик вингер ўзининг тезкорлиги ва самарадорлиги билан танилган. Ўтган мавсумда Англия чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган футболчи Ал-Ҳилал ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда. Ҳозирда лига доирасидаги бошқа клубларга нисбатан қўйилган молиявий чекловлар фонида, "Ал-Заим" (Раҳнамо) лақабли клуб трансфер бозорининг мутлақ етакчисига айланиб олган.
Ушбу келишув яқин кунларда расмийлаштирилиши кутилмоқда. Агар кутилмаган ўзгаришлар юз бермаса, Крйсенсио Суммервилле жорий ёзги трансфер ойнасининг энг қимматбаҳо хариди сифатида қайд этилади. Бу эса Ал-Ҳилалнинг янги мавсумда ҳам нафақат ички чемпионатда, балки Осиё Чемпионлар лигасида ҳам асосий фаворит бўлишини таъминлайди.
…