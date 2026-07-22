Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлида

·0·Спорт
Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлида

Саудия Арабистони чемпионатининг амалдаги ғолиби Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини амалга оширишга жуда яқин турибди. Вест Хем Унитед қанот ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле тез орада Ар-Риёд жамоаси сафига бориб қўшилиши кутилмоқда. Ушбу трансфер нафақат клуб, балки бутун лига учун жиддий молиявий воқеага айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри ва таниқли журналист Бен Джейкобс берган маълумотларга кўра, Ал-Ҳилал нидерландиялик футболчи учун 80 миллион евро тўлашга тайёр. Агар ушбу келшув расман якунига етса, Суммервилле Саудия Pro-лигаси тарихидаги иккинчи энг қиммат трансферга айланади. Бу борада у яқиндагина Ал-Насср сафига 77 миллион евро эвазига ўтган Жҳон Дуранни ортда қолдиради.

Трансфер бозоридаги рақобат ва молиявий устунлик

Қизиқарли жиҳати шундаки, Крйсенсио Суммервилле учун курашда Италиянинг Рома клуби ҳам фаол иштирок этаётган эди. Римликлар футболчи учун 46 миллион евролик якуний таклифни илгари суришган. Бироқ Ал-Ҳилал томонидан билдирилган деярли икки баравар кўп маблағ трансфер масаласини ҳал қилиб қўйди. Саудия клуби ўзининг молиявий қудрати билан Европа грандларини ортда қолдиришда давом этмоқда.

Ҳозирда Саудия лигаси тарихидаги энг қиммат трансфер рекорди ҳам айнан Ал-Ҳилал клубига тегишли бўлиб турибди. Эслатиб ўтамиз, жамоа 2023-йилнинг ёзида Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймар учун PSJга 90 миллион евро тўлаган эди. Суммервилле эса ушбу рўйхатда Неймар ва Жҳон Дуран ўртасидан жой олади.

Мухлисларнинг хавотири ва кутилмалар

Гарчи трансфер катта шов-шувларга сабаб бўлаётган бўлса-да, Ал-Ҳилал мухлислари орасида маълум бир хавотирлар ҳам йўқ эмас. Кўпчилик Суммервилле тақдири Неймар билан боғлиқ вазиятни такрорлашидан чўчимоқда. Бразилиялик юлдуз катта маблағ эвазига олиб келинган бўлса-да, жиддий жароҳат сабабли деярли бутун мавсумни ўтказиб юборди ва жамоага кутилган фойдани келтира олмади.

Шунга қарамай, 22 ёшли нидерландиялик вингер ўзининг тезкорлиги ва самарадорлиги билан танилган. Ўтган мавсумда Англия чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган футболчи Ал-Ҳилал ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда. Ҳозирда лига доирасидаги бошқа клубларга нисбатан қўйилган молиявий чекловлар фонида, "Ал-Заим" (Раҳнамо) лақабли клуб трансфер бозорининг мутлақ етакчисига айланиб олган.

Ушбу келишув яқин кунларда расмийлаштирилиши кутилмоқда. Агар кутилмаган ўзгаришлар юз бермаса, Крйсенсио Суммервилле жорий ёзги трансфер ойнасининг энг қимматбаҳо хариди сифатида қайд этилади. Бу эса Ал-Ҳилалнинг янги мавсумда ҳам нафақат ички чемпионатда, балки Осиё Чемпионлар лигасида ҳам асосий фаворит бўлишини таъминлайди.

Ал-ҲилалТрансферНеймарФутболСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиЛотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 21:12Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаФерран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 20:10Ал-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиАл-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиБугун, 19:55Эрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаЭрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаБугун, 19:39Саудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиСаудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиБугун, 19:35Астон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиАстон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"