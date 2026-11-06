Панатинаикос — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матн

·9·Спорт
Панатинаикос — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Панатинаикос — ЦСКА София учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Панатинаикос бошланғич таркиби: 1. Пенья И., 2. Калабрия Д., 6. де Врей С. (капитан), 55. ван Дронгелен Р., 77. Кирьякопулос Г., 20. Таборда В., 26. Луза И., 42. Кангва К., 99. Гарсия Л., 74. Растодер Э., 10. Андино С.

Панатинаикос захирадагилари: 22. Камара Э., 4. Чиривелла П., 9. Дессерс С., 71. Гитонас К., 8. Ягушич А., 3. Катрис Г., 18. Контурис С., 70. Коцарис К., 14. Палмер-Браун Э., 28. Пеллистри Ф., 7. Тетте А., 19. Цапрас Т.

Панатинаикос бош мураббийи: Нееструп Й.

ЦСКА София бошланғич таркиби: 21. Лапухов Ф., 2. Пастор, 14. Иванов Т. (капитан), 5. Гбамин Ж., 4. Алмейда Д., 17. Мартино А., 28. Питтас И., 94. Соле И., 8. Сенси С., 19. Йорданов А., 9. Годой Л.

ЦСКА София захирадагилари: 11. Брахими М., 7. Эбонг М., 99. Это'о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту С., 6. Жордао Б., 34. Каймаканов В., 3. Уороу Т., 30. Панайотов П., 32. Родригес Ф., 91. Тунчев А., 10. Звартс Ж.

ЦСКА София бош мураббийи: Гисдоль М.

ПанатинаикосЦСКА СофияКонференция лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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