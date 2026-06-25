Интер ҳимоячиси Штефан де Вриж кутилмаганда Греция чемпионатига йўл олмоқда

·37·Спорт
Интер ҳимоячиси Штефан де Вриж кутилмаганда Греция чемпионатига йўл олмоқда

Италиянинг Интер жамоаси ва Нидерландия терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Штефан де Вриж фаолиятида кутилмаган бурилиш ясашга яқин турибди. 34 ёшли футболчи эркин агент мақомида Грециянинг Панатинаикос клубига ўтиш бўйича музокараларнинг якуний босқичига келган. Саккиз йил давомида А Серияда юқори савияда тўп сурган ҳимоячининг бу қарори кўпчилик учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эиндҳовенс Дагблад нашри хабарига кўра, Feyenoord тарбияланувчиси ҳисобланган Штефан де Вриж Греция пойтахти Афинада янги саргузашт бошлашга тайёр. У Италия чемпионатида Лацио ва Интер сафида жами 300 дан ортиқ ўйинда майдонга тушиб, улкан тажриба тўплаган. Ҳозирда томонлар шартноманинг сўнгги деталларини келишиб олишмоқда ва тез орада расмий эълон берилиши кутилмоқда.

Панатинаикос ўтган мавсумни муваффақиятсиз якунлаб, Греция Суперлигасида тўртинчи ўринни эгаллаган эди. Чемпион AEK жамоасидан 20 очко ортда қолган клуб раҳбарияти таркибни тубдан ислоҳ қилишга қарор қилди. Айнан шу ислоҳотлар доирасида тажрибали ҳимоячининг трансфери жамоанинг амбициялари жиддий эканлигидан далолат беради.

Янги мураббий ва таркибдаги ўзгаришлар

Клубдаги омадсиз натижалардан сўнг Ливерпул собиқ устози Рафаел Бенитез истеъфога чиқарилган эди. Унинг ўрнини ФК Копенгаген клубидаги муваффақиятли фаолияти билан танилган 38 ёшли даниялик мутахассис Джейкоб Нееструп эгаллади. Goal.com нашрининг ёзишича, ёш мураббий ҳимоя чизиғини айнан Штефан де Вриж каби Европа футболи элитасида тўп сурган етакчи атрофида қуришни мақсад қилган.

Афинада нидерландиялик футболчини таниш чеҳралар кутиб олади. У Панатинаикос сафида ўз ватандоши Тоннй Вилҳена ва ўтган мавсумда самарали ўйин кўрсатган Кйриел Дессерс билан бирга тўп суради. Бу омил Штефан де Врижнинг янги жамоага ва муҳитга тезроқ мослашишига ёрдам бериши шубҳасиз.

Штефан де Вриж Интер билан ўтган давр мобайнида жуда бой коллекцияга эга бўлди. У Нераззурри сафида уч бор Италия чемпионлиги, уч марта Италия кубоги ва уч бор мамлакат Суперкубогини қўлга киритган. Унинг бундай ғолиблик руҳияти 2010-йилдан бери чемпионликка эриша олмаётган Панатинаикос учун жуда зарур ҳисобланади.

Ҳозирда футболчи тиббий кўрикдан ўтиш ва жамоанинг Нидерландияда ўтадиган йиғинига қўшилиш учун тайёргарлик кўрмоқда. Қизиғи шундаки, грецияликлар ўз йиғини доирасида Аmsтердамнинг Аякс клубига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказишни режалаштирган. Жароҳати сабаб охирги Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборган ҳимоячи учун бу трансфер янги нафас бўлиши кутилмоқда.

ИнтерПанатинаикосШтефан Де ВрижТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 15:00Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 14:55Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 14:35Бугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун, 14:34«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 14:34Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди