Қайрат Алмати — Панатинаикос: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Қайрат Алмати — Панатинаикос учрашуви 22 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Қайрат Алмати бошланғич таркиби: 1. Анарбеков Т., 8. Байбек О., 9. Эдмилсон, 28. Гуаль М., 14. Мартынович А. (капитан), 3. Мата Л., 22. Мендонса Г., 24. Мрынский А., 13. Оксанен Я., 20. Тапалов Э., 17. Туякбаев А.
Қайрат Алмати захирадагилари: 81. Бекболат И., 15. Биркурманов М., 19. Юккола О., 82. Калмурза С., 4. Касабулат Д., 5. Кургин Л., 6. Садыбеков А., 25. Широбоков А.
Қайрат Алмати бош мураббийи: Уразбахтин Р.
Панатинаикос бошланғич таркиби: 1. Пенья И., 10. Андино С., 22. Камара Э., 9. Дессерс С., 6. де Врей С. (капитан), 77. Кирьякопулос Г., 26. Луза И., 14. Палмер-Браун Э., 20. Таборда В., 7. Тетте А., 19. Цапрас Т.
Панатинаикос захирадагилари: 2. Калабрия Д., 4. Чиривелла П., 99. Гарсия Л., 71. Гитонас К., 42. Кангва К., 3. Катрис Г., 18. Контурис С., 70. Коцарис К., 53. Небис И., 28. Пеллистри Ф., 74. Растодер Э., 55. ван Дронгелен Р.
Панатинаикос бош мураббийи: Нееструп Й.
Изоҳлар 0
…