Қайрат Алмати — Панатинаикос: таркиблар ва жонли матн

·58·Спорт
Қайрат Алмати — Панатинаикос: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Қайрат АлматиПанатинаикос учрашуви 22 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Қайрат Алмати бошланғич таркиби: 1. Анарбеков Т., 8. Байбек О., 9. Эдмилсон, 28. Гуаль М., 14. Мартынович А. (капитан), 3. Мата Л., 22. Мендонса Г., 24. Мрынский А., 13. Оксанен Я., 20. Тапалов Э., 17. Туякбаев А.

Қайрат Алмати захирадагилари: 81. Бекболат И., 15. Биркурманов М., 19. Юккола О., 82. Калмурза С., 4. Касабулат Д., 5. Кургин Л., 6. Садыбеков А., 25. Широбоков А.

Қайрат Алмати бош мураббийи: Уразбахтин Р.

Панатинаикос бошланғич таркиби: 1. Пенья И., 10. Андино С., 22. Камара Э., 9. Дессерс С., 6. де Врей С. (капитан), 77. Кирьякопулос Г., 26. Луза И., 14. Палмер-Браун Э., 20. Таборда В., 7. Тетте А., 19. Цапрас Т.

Панатинаикос захирадагилари: 2. Калабрия Д., 4. Чиривелла П., 99. Гарсия Л., 71. Гитонас К., 42. Кангва К., 3. Катрис Г., 18. Контурис С., 70. Коцарис К., 53. Небис И., 28. Пеллистри Ф., 74. Растодер Э., 55. ван Дронгелен Р.

Панатинаикос бош мураббийи: Нееструп Й.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
60-1
Тўп дарвоза тўридан жой олди! Георгиос Кириакопулос ажойиб узатма билан Висенте Табордани (Панатинаикос) қулай вазиятга чиқарди ва у яқин масофадан тўпни дарвозага йўллади. Ҳисоб 0:1.
3
Азамат Туякбаев (Қайрат Алмати) жарима майдончаси ичидан Эдмилсонга узатма бермоқчи бўлди, аммо ҳимоячилардан бири хавфни ўз вақтида пайқаб, тўпни эгаллаб олди.
3
Панатинаикос айни дамда тўпни назорат қилмоқда ва футболчилар бир-бирларига аниқ паслар узатиш орқали ўйинни бошқаришмоқда.
2
Эркин Тапалов (Қайрат Алмати) тўпга етиб боришга уринди, аммо рақибнинг оёғига ҳам зарба бериб юборди. Аллард Линдхаут қоидабузарлик учун ҳуштагини чалди. Панатинаикос фойдасига жарима зарбаси белгиланди.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
19:31
Ўйинни Панатинаикос бошлаб беради.
19:30
Бугунги учрашувнинг бош ҳаками Аллард Линдхаут бўлади.
19:30
Ушбу учрашув тафсилотларида ўйин бошланиши арафасида таркиблар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
19:30
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли ҳордиқ тилаймиз.
Қайрат АлматиПанатинаикосКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рига ФК — Қайрат Алмати: таркиблар ва жонли матнРига ФК — Қайрат Алмати: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Панатинаикос — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матнПанатинаикос — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Брайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матнБрайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:51Хертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матнХертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:50Бранн — Линкольн Ред Импс: таркиблар ва жонли матнБранн — Линкольн Ред Импс: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:50Твенте — Тун: таркиблар ва жонли матнТвенте — Тун: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди