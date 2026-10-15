Борнмут — Штурм Грац: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Борнмут — Штурм Грац учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Борнмут бошланғич таркиби: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 4. Кук Л., 18. Диаките Б., 9. Эванилсон, 11. Гэннон-Доак Б., 30. Родригес А., 14. Силва А., 15. Смит А. (капитан), 6. Солер Х., 16. Тавернье М.

Борнмут бош мураббийи: Роуз М.

Штурм Грац бошланғич таркиби: 53. Худяков Д., 27. Бальбо Л., 26. Беганович Б., 4. Горенц Станкович Й. (капитан), 28. Хейл Й., 43. Ходль Й., 23. Малич А., 78. Матоши В., 21. Петрович П., 2. Куарши Й., 19. Зайдль С.

Штурм Грац бош мураббийи: Инголич Ф.