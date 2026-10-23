Европа Лигасида даҳшатли оқшом: “Борнмут” ва “Реал Сосьедад”дан йирик ғалабалар

·48·Спорт
Европа Лигасида даҳшатли оқшом: “Борнмут” ва “Реал Сосьедад”дан йирик ғалабалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Лигаси умумий босқичининг 3-турида «Борнмут»
  • «Милан»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса, «Реал Соседад» сафарда «Лиллестрём» дарвозасига жавобсиз 6 та гол урди.
  • «Борнмут» сафидаги голларга Жастин Клюйверт, Маркус Таверниер ва Ясин Адли муаллифлик қилди, «Милан» эса Майк Менян четлатилганидан сўнг ўн киши бўлиб қолди.
  • Истанбулда «Бешиктош» ва «Кристал Пелас» жамоалари 2:2 ҳисобидаги жанговор дурангга имзо чекишди.

Европа Лигаси умумий босқичининг 3-тури навбатдаги шиддатли ва кутилмаган натижаларга бой тўқнашувлар билан давом этди. Қитъанинг иккинчи даражали нуфузли мусобақасида Англия клубларининг фаоллиги, Италия грандининг қулаши ҳамда сафардаги йирик ҳисобли ғалабалар турга алоҳида зеб берди.

Англияда «Борнмут» жамоаси Италиянинг машҳур «Милан» клубини 3:0 ҳисобида аяб ўтирмаган бўлса, Норвегияда «Реал Сосьедад» рақиб дарвозасига жавобсиз 6 та гол урди. Истанбулда эса «Бешиктош» ва «Кристал Пэлас» 4 та гол урилган баҳсда жанговор дуранг қайд этди.

«Милан»нинг Англиядаги шармандали мағлубияти ва қизил карточка

Турнинг энг шов-шувли воқеаси Англия майдонларида қайд этилди. «Борнмут» меҳмони бўлган «россонерилар» мураккаб ҳолатга тушиб қолди:

  • Икки пенальти ва четлатиш: Учрашувнинг 7-дақиқасидаёқ Жастин Клюйверт пенальтини аниқ бажариб мезбонларни олдинга олиб чиқди. 28-дақиқада «Милан» посбони Майк Меньян қизил карточка олиб майдонни тарк этди. Орадан 4 дақиқа ўтиб, 32-дақиқада Маркус Таверниер яна бир пенальтидан унумли фойдаланди;

  • Йирик ҳисоб: 84-дақиқада захирадан тушган Ясин Адли собиқ жамоаси дарвозасига 3-тўпни киритиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 3:0.

  • Жадвалдаги ҳолат: 3 ўйиндан сўнг 9 очко тўплаган «Борнмут» мусобақа жадвалининг 3-поғонасига кўтарилди, «Милан» эса 3 очко билан кутилмаганда 24-ўринга шўнғиди.

Истанбулдаги 4 голли драма: «Бешиктош» — «Кристал Пэлас» 2:2

Туркияда кечган беллашувда Лондон вакиллари муҳим ирода намойиш этишди:

  • Биринчи бўлим сўнгидаги гол: 45+2-дақиқада Вилфред Ндиди «Бешиктош»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Инглизларнинг жавоби: Иккинчи бўлим бошида «Кристал Пэлас» тезкорлик билан ўйинни ўз томонига оғдирди — 51-дақиқада Йереми Пино, 55-дақиқада эса Жан-Филипп Матета гол уриб, лондонликларни олдинга чиқарди;

  • Оииттаннинг қутқарув зарбаси: 73-дақиқада Оииттан мезбонларни мағлубиятдан қутқариб қолиб, якуний ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.

Норвегиядаги «избиение»: «Реал Сосьедад»дан 6:0

Испаниянинг «Реал Сосьедад» клуби «Лиллестрём» меҳмони бўлиб, рақибларига ҳақиқий маҳорат дарсини ўтиб берди:

  • Серхио Гомес (25, 27) ва Лука Сучич (33, 72) дубль қайд этган бўлса, Орри Оскарссон (64) ҳамда Арсен Захарян (80) биттадан гол муаллифига айланишди — 0:6.

Турнинг қолган баҳслари:

  • «Селтик» — «Сельта» 1:2

    Шотландияда меҳмонлар иродали ғалабага эришди. 47-дақиқада Баур ҳисобни очган бўлса-да, «Сельта» ҳужумчиси Родригес 68 ва 71-дақиқаларда иккита тўп киритиб, жамоасига муҳим 3 очко тақдим этди.

  • «Омония» — «Бенфика» 1:4

    Португалия клуби Кипр сафарида ишончли ғалаба қозониб (Него 14 автогол, Павлидис 49, Аурснес 76, Престианни 85), 9 очко билан умумий жадвалнинг 2-поғонасига мустаҳкам ўрнашиб олди.

Европа ЛигасиМиланБорнмутРеал Сосьедад
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Борнмут — Милан: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Милан: таркиблар ва жонли матнКеча 22:53Лиллестрём — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матнЛиллестрём — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матнКеча 22:47Борнмут — Штурм Грац: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Штурм Грац: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Роял Юнион СГ — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матнРоял Юнион СГ — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Зальцбург — Милан: таркиблар ва жонли матнЗальцбург — Милан: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакФабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керак21 август 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди