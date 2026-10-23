Европа Лигасида даҳшатли оқшом: “Борнмут” ва “Реал Сосьедад”дан йирик ғалабалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Лигаси умумий босқичининг 3-турида «Борнмут»
- «Милан»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса, «Реал Соседад» сафарда «Лиллестрём» дарвозасига жавобсиз 6 та гол урди.
- «Борнмут» сафидаги голларга Жастин Клюйверт, Маркус Таверниер ва Ясин Адли муаллифлик қилди, «Милан» эса Майк Менян четлатилганидан сўнг ўн киши бўлиб қолди.
- Истанбулда «Бешиктош» ва «Кристал Пелас» жамоалари 2:2 ҳисобидаги жанговор дурангга имзо чекишди.
Европа Лигаси умумий босқичининг 3-тури навбатдаги шиддатли ва кутилмаган натижаларга бой тўқнашувлар билан давом этди. Қитъанинг иккинчи даражали нуфузли мусобақасида Англия клубларининг фаоллиги, Италия грандининг қулаши ҳамда сафардаги йирик ҳисобли ғалабалар турга алоҳида зеб берди.
Англияда «Борнмут» жамоаси Италиянинг машҳур «Милан» клубини 3:0 ҳисобида аяб ўтирмаган бўлса, Норвегияда «Реал Сосьедад» рақиб дарвозасига жавобсиз 6 та гол урди. Истанбулда эса «Бешиктош» ва «Кристал Пэлас» 4 та гол урилган баҳсда жанговор дуранг қайд этди.
«Милан»нинг Англиядаги шармандали мағлубияти ва қизил карточка
Турнинг энг шов-шувли воқеаси Англия майдонларида қайд этилди. «Борнмут» меҳмони бўлган «россонерилар» мураккаб ҳолатга тушиб қолди:
Икки пенальти ва четлатиш: Учрашувнинг 7-дақиқасидаёқ Жастин Клюйверт пенальтини аниқ бажариб мезбонларни олдинга олиб чиқди. 28-дақиқада «Милан» посбони Майк Меньян қизил карточка олиб майдонни тарк этди. Орадан 4 дақиқа ўтиб, 32-дақиқада Маркус Таверниер яна бир пенальтидан унумли фойдаланди;
Йирик ҳисоб: 84-дақиқада захирадан тушган Ясин Адли собиқ жамоаси дарвозасига 3-тўпни киритиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 3:0.
Жадвалдаги ҳолат: 3 ўйиндан сўнг 9 очко тўплаган «Борнмут» мусобақа жадвалининг 3-поғонасига кўтарилди, «Милан» эса 3 очко билан кутилмаганда 24-ўринга шўнғиди.
Истанбулдаги 4 голли драма: «Бешиктош» — «Кристал Пэлас» 2:2
Туркияда кечган беллашувда Лондон вакиллари муҳим ирода намойиш этишди:
Биринчи бўлим сўнгидаги гол: 45+2-дақиқада Вилфред Ндиди «Бешиктош»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Инглизларнинг жавоби: Иккинчи бўлим бошида «Кристал Пэлас» тезкорлик билан ўйинни ўз томонига оғдирди — 51-дақиқада Йереми Пино, 55-дақиқада эса Жан-Филипп Матета гол уриб, лондонликларни олдинга чиқарди;
Оииттаннинг қутқарув зарбаси: 73-дақиқада Оииттан мезбонларни мағлубиятдан қутқариб қолиб, якуний ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.
Норвегиядаги «избиение»: «Реал Сосьедад»дан 6:0
Испаниянинг «Реал Сосьедад» клуби «Лиллестрём» меҳмони бўлиб, рақибларига ҳақиқий маҳорат дарсини ўтиб берди:
Серхио Гомес (25, 27) ва Лука Сучич (33, 72) дубль қайд этган бўлса, Орри Оскарссон (64) ҳамда Арсен Захарян (80) биттадан гол муаллифига айланишди — 0:6.
Турнинг қолган баҳслари:
«Селтик» — «Сельта» 1:2
Шотландияда меҳмонлар иродали ғалабага эришди. 47-дақиқада Баур ҳисобни очган бўлса-да, «Сельта» ҳужумчиси Родригес 68 ва 71-дақиқаларда иккита тўп киритиб, жамоасига муҳим 3 очко тақдим этди.
«Омония» — «Бенфика» 1:4
Португалия клуби Кипр сафарида ишончли ғалаба қозониб (Него 14 автогол, Павлидис 49, Аурснес 76, Престианни 85), 9 очко билан умумий жадвалнинг 2-поғонасига мустаҳкам ўрнашиб олди.
Изоҳлар 0
…