Бир киши кам бўлиб ўйнаган «Борнмут» сафарда «Сельта» устидан иродали ғалаба қозонди
Европа Лигаси умумий босқичининг 5-турида Англиянинг «Борнмут» клуби Испанияда «Сельта» меҳмони бўлиб, жуда оғир вазиятдан чиқиб кетган ҳолда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувнинг 22-дақиқасидаёқ майдонда бир киши кам бўлиб қолган инглиз клуби иккинчи бўлимда иккита тўп киритиб, муҳим уч очкони ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
Қизил карточка ва иккинчи таймдаги камбэк
Мезбонларнинг устунлиги ва четлатиш: Баҳснинг 19-дақиқасида Яго Аспас ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, виголикларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Орадан уч дақиқа ўтиб (
22'), меҳмонлар ҳимоячиси Бафоде Диаките қизил карточка олиб майдонни тарк этди ва «Борнмут» ўйиннинг қарийб 70 дақиқасини камчиликда ўтказишга мажбур бўлди.
Сон жиҳатдан камчиликдаги ирода: Шунга қарамай, инглиз клуби таслим бўлмади. Иккинчи тайм бошидаёқ (
47') Альваро Родригес мувозанатни тиклаган бўлса, 78-дақиқада Райан меҳмонларга иродали ғалаба келтирган голга муаллифлик қилди.
Учрашув қайдномаси
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа босқичи
Европа Лигаси, 5-тур
Учрашув натижаси
«Сельта» 1:2 «Борнмут»
Голлар
Яго Аспас (19') — Альваро Родригес (47'), Райан (78')
Четлатиш
Бафоде Диаките (22', «Борнмут»)
Сизнингча, 70 дақиқа давомида бир киши кам бўлиб «Сельта»ни мағлуб этган «Борнмут»нинг ушбу ғалабаси 5-турнинг энг иродали натижаси бўлдими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболи мухлисларига ушбу қизиқарли ўйин натижасини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…