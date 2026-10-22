Борнмут — Милан: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Борнмут — Милан учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Борнмут бошланғич таркиби: 20. Ди Грегорио М., 12. Адамс Т., 10. Кристи Р. (капитан), 18. Диаките Б., 9. Эванилсон, 11. Гэннон-Доак Б., 5. Хилл Дж., 19. Клюйверт Дж., 14. Силва А., 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.
Борнмут захирадагилари: 21. Адли А., 55. Аллан М., 7. Брукс Д., 4. Кук Л., 1. Петрович Д., 37. Раян, 30. Родригес А., 15. Смит А., 6. Солер Х., 27. Тот А.
Борнмут бош мураббийи: Роуз М.
Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М. (капитан), 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 2. Эступиньян П., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 8. Лофтус-Чик Р., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 23. Томори Ф.
Милан захирадагилари: 33. Бартезаги Д., 41. Буйе Л. П., 73. Камарда Ф., 28. Комотто К., 13. Диавара С., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 11. Пулишич К., 12. Рабьо А., 96. Торриани Л., 35. Владимиров В.
Милан бош мураббийи: Аморим Р.
Изоҳлар 0
…