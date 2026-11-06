Штурм Грац — Селье: таркиблар ва жонли матн

·15·Спорт
Штурм Грац — Селье: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Штурм Грац — Селье учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Штурм Грац бошланғич таркиби: 22. Хелач А., 23. Малич А., 2. Куарши Й., 30. Коллер П., 28. Хейл Й., 4. Горенц Станкович Й. (капитан), 39. Вайнхандл Л., 27. Бальбо Л., 19. Зайдль С., 14. Диаките О., 78. Матоши В.

Штурм Грац захирадагилари: 26. Беганович Б., 25. Гргич М., 40. Халвахс Ж., 43. Ходль Й., 11. Кайомбо А., 41. Лоренц Э., 15. Мамагеишвили Г., 38. Пейнхарт Ж., 21. Петрович П., 1. Стейскал А., 5. Валлчи А.

Штурм Грац бош мураббийи: Инголич Ф.

Селье бошланғич таркиби: 1. Лебан З., 2. Сирвис П., 44. Бейгер Л., 6. Тутыскинас А., 11. Авдили М., 10. Сеслар С., 19. Забуковник М. (капитан), 13. Даниэль П., 25. Туша В., 47. Кучис А., 7. Вербич Б.

Селье захирадагилари: 20. Дионку А., 91. Дукули Й., 23. Фрелих З., 4. Хрка Д., 77. Иваншек М., 12. Колар Л., 33. Кутрис Л., 9. Крамер Б., 8. Квесич М., 31. Суховрсник Д., 15. Зужек З.

Селье бош мураббийи: Желькович З.

Штурм ГрацСельеЕвропа лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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