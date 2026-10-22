Штурм Грац — Марсель: таркиблар ва жонли матн

·27·Спорт
Штурм Грац — Марсель: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Штурм ГрацМарсель учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Штурм Грац бошланғич таркиби: 22. Хелач А., 23. Малич А., 2. Куарши Й., 30. Коллер П., 28. Хейл Й., 4. Горенц Станкович Й. (капитан), 39. Вайнхандл Л., 43. Ходль Й., 78. Матоши В., 14. Диаките О., 19. Зайдль С.

Штурм Грац захирадагилари: 27. Бальбо Л., 26. Беганович Б., 25. Гргич М., 40. Халвахс Ж., 11. Кайомбо А., 41. Лоренц Э., 21. Петрович П., 5. Валлчи А., 32. Винер-Пухер К.

Штурм Грац бош мураббийи: Инголич Ф.

Марсель бошланғич таркиби: 12. Де Ланге Ж., 74. Безахаф К., 18. Мейте Б., 21. Агерд Н., 25. Гарсия У., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбия Ж. (капитан), 7. Гомес А., 48. Абдалла К., 9. Гуири А., 11. Мопе Н.

Марсель захирадагилари: 8. Абделли Х., 4. Иган-Райли К., 33. Эмерсон, 41. Гомис И., 77. Арит А., 23. Хойбьерг П., 43. Ммади Т., 6. Ннади Т., 14. Пайшао И., 44. Валеро А., 40. Ван Нек Ж., 22. Веа Т.

Марсель бош мураббийи: Женезио Б.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
3
Якоб Ходл (Штурм Грац) олдинга ўтишга уринди, аммо рақиб ўйинчиси тўпни узоқлаштирди.
1
Штурм Грац футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар ҳимоядаги бўшлиқлар очилишини кутишмоқда.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
21:48
Ўйинчилар майдонга чиқишди ва учрашув бошланиш арафасида. Штурм Грац ўйинни бошлаб беради.
21:45
Ненад Минакович бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли ҳакамлик қилиш ҳамда хатоларга йўл қўймаслик учун бор кучини ишга солади.
21:45
Ушбу учрашув тафсилотларида ўйин бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
21:45
Бизнинг матнли жонли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига саноқли дақиқалар қолди.
Штурм ГрацМарсельЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Борнмут — Штурм Грац: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Штурм Грац: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Марсель — Олимпиакос Пирей: таркиблар ва жонли матнМарсель — Олимпиакос Пирей: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36Анже — Марсель: таркиблар ва жонли матнАнже — Марсель: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:07«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсель»ни енгди!«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсель»ни енгди!21 сентябр 06:55«Марсель» янги мавсумни йирик ғалаба билан бошлади: «Страсбург» мағлуб этилди«Марсель» янги мавсумни йирик ғалаба билан бошлади: «Страсбург» мағлуб этилди22 август 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди