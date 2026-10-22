Штурм Грац — Марсель: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Штурм Грац — Марсель учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Штурм Грац бошланғич таркиби: 22. Хелач А., 23. Малич А., 2. Куарши Й., 30. Коллер П., 28. Хейл Й., 4. Горенц Станкович Й. (капитан), 39. Вайнхандл Л., 43. Ходль Й., 78. Матоши В., 14. Диаките О., 19. Зайдль С.
Штурм Грац захирадагилари: 27. Бальбо Л., 26. Беганович Б., 25. Гргич М., 40. Халвахс Ж., 11. Кайомбо А., 41. Лоренц Э., 21. Петрович П., 5. Валлчи А., 32. Винер-Пухер К.
Штурм Грац бош мураббийи: Инголич Ф.
Марсель бошланғич таркиби: 12. Де Ланге Ж., 74. Безахаф К., 18. Мейте Б., 21. Агерд Н., 25. Гарсия У., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбия Ж. (капитан), 7. Гомес А., 48. Абдалла К., 9. Гуири А., 11. Мопе Н.
Марсель захирадагилари: 8. Абделли Х., 4. Иган-Райли К., 33. Эмерсон, 41. Гомис И., 77. Арит А., 23. Хойбьерг П., 43. Ммади Т., 6. Ннади Т., 14. Пайшао И., 44. Валеро А., 40. Ван Нек Ж., 22. Веа Т.
Марсель бош мураббийи: Женезио Б.
Изоҳлар 0
…