Ҳусановга “Челси” ва “Астон Вилла”дан қизиқиш: “Сити” жазоланса, юлдузлар қаерга кетади?

·91·Спорт
Ҳусановга “Челси” ва “Астон Вилла”дан қизиқиш: “Сити” жазоланса, юлдузлар қаерга кетади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» молиявий фейр-плей қоидаларини 114 та банд бўйича бузганликда айбланиб, 7 йилдан 10 йилгача Европа мусобақаларидан четлатилиши мумкин.
  • Агар клубнинг апелляцияси рад этилса, у 2034 йилгача Чемпионлар Лигаси ва бошқа еврокубокларда иштирок эта олмайди.
  • Бу ҳолатда, «Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановга «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» каби клублар қизиқиш билдирмоқда.

Англия футболининг сўнгги йиллардаги гегемони — «Манчестер Сити» клуби халқаро майдонда мисли кўрилмаган даражадаги энг оғир жазога дучор бўлиши мумкин. Европа оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, УЕФА манчестерликларни молиявий фэйр-плей қоидаларини оммавий бузганликда айблаб, уларни етти йилдан ўн йилгача Европа мусобақаларидан четлатиш (дисквалификация) масаласини кўриб чиқмоқда.

Агар клубнинг апелляция шикояти рад этилса, «шаҳарликлар» камида 2034 йилга қадар Чемпионлар Лигаси ва бошқа еврокубокларда иштирок эта олмайди.

115 та моддадан 114 таси бузилган: Айбловлар тафсилоти

Таниқли спорт журналисти Сесар Аугусто Лондоньо эълон қилган маълумотларга кўра, вазият қуйидагича ривожланмоқда:

  • Қарор қачон эълон қилинади? УЕФА ўзининг якуний ва қатъий қарорини Англия Премьер-лигаси (АПЛ) мустақил комиссияси томонидан расмий айбловлар тўлиқ тасдиқланганидан сўнг расман оммага тақдим этади;

  • 114 та банд бўйича айблов: «Манчестер Сити»га молиявий шаффофлик ва фэйр-плей регламентининг 115 та бандидан нақ 114 тасини бузган, деган улкан айбловлар пакети қўйилган;

  • Титуллар тортиб олинмайди: Шу билан бирга, УЕФА клубни аввалги йилларда майдонда қўлга киритган Англия чемпионлиги, Чемпионлар Лигаси кубоги ва бошқа совринларидан маҳрум қилиш масаласини кун тартибига қўймаётгани айтилмоқда.

Юлдузларнинг оммавий кетиши ва Абдуқодир Ҳусанов тақдири

Клубга нисбатан қўлланилиши кутилаётган бундай ҳалокатли жазо чоралари таркибдаги асосий етакчилар ва ёш иқтидорлар келажагига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади:

  • Ҳусановга грандлар қизиқиши: «Манчестер Сити» сафида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳам тўп сурмоқда. У жорий мавсумда асосий жамоа либосида 7 та расмий учрашувда майдонга тушишга улгурди. Европа матбуотида ҳамюртимизга АПЛнинг бошқа номдор клублари — «Челси», «Астон Вилла», шунингдек, «Эвертон» ва «Борнмут» жамоалари жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар кенг тарқалган;

  • Клублар пойгаси бошланди: Европанинг етакчи грандлари юзага келган ноаниқликдан фойдаланиб, Манчестер жамоасининг юлдуз футболчилари ва уларнинг агентлари билан ҳозирдан дастлабки алоқаларни ўрнатмоқда;

  • Қуйи лига хавфи ва муқаррар трансферлар: Соҳа экспертларининг таъкидлашича, агар АПЛ клубни қуйи дивизионга тушириб юборса ва УЕФА халқаро майдон эшикларини 10 йилга ёпса, бу нафақат Ҳусанов, балки жамоанинг деярли барча юлдузларини Манчестерни тарк этишга мажбур қиладиган асосий омилга айланади.

Англия футболи тарихидаги энг шов-шувли молиявий суд жараёни ўз якунига яқинлашмоқда ва унинг натижаси бутун қитъа футболидаги кучлар мувозанатини буткул ўзгартириб юбориши мумкин.

Манчестер СитиУЕФАФинансий фэйр-плейАбдукодир Ҳуснов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Манчестер Сити” расмий баёнот берди: Комиссия қароридан ҳайратдамиз, апелляция берамиз“Манчестер Сити” расмий баёнот берди: Комиссия қароридан ҳайратдамиз, апелляция берамиз29 сентябр 22:29Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!14 август 09:35“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди30 сентябр 20:27«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»23 июл 20:08Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?10 июл 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...