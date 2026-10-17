Ҳусановга “Челси” ва “Астон Вилла”дан қизиқиш: “Сити” жазоланса, юлдузлар қаерга кетади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» молиявий фейр-плей қоидаларини 114 та банд бўйича бузганликда айбланиб, 7 йилдан 10 йилгача Европа мусобақаларидан четлатилиши мумкин.
- Агар клубнинг апелляцияси рад этилса, у 2034 йилгача Чемпионлар Лигаси ва бошқа еврокубокларда иштирок эта олмайди.
- Бу ҳолатда, «Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановга «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» каби клублар қизиқиш билдирмоқда.
Англия футболининг сўнгги йиллардаги гегемони — «Манчестер Сити» клуби халқаро майдонда мисли кўрилмаган даражадаги энг оғир жазога дучор бўлиши мумкин. Европа оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, УЕФА манчестерликларни молиявий фэйр-плей қоидаларини оммавий бузганликда айблаб, уларни етти йилдан ўн йилгача Европа мусобақаларидан четлатиш (дисквалификация) масаласини кўриб чиқмоқда.
Агар клубнинг апелляция шикояти рад этилса, «шаҳарликлар» камида 2034 йилга қадар Чемпионлар Лигаси ва бошқа еврокубокларда иштирок эта олмайди.
115 та моддадан 114 таси бузилган: Айбловлар тафсилоти
Таниқли спорт журналисти Сесар Аугусто Лондоньо эълон қилган маълумотларга кўра, вазият қуйидагича ривожланмоқда:
Қарор қачон эълон қилинади? УЕФА ўзининг якуний ва қатъий қарорини Англия Премьер-лигаси (АПЛ) мустақил комиссияси томонидан расмий айбловлар тўлиқ тасдиқланганидан сўнг расман оммага тақдим этади;
114 та банд бўйича айблов: «Манчестер Сити»га молиявий шаффофлик ва фэйр-плей регламентининг 115 та бандидан нақ 114 тасини бузган, деган улкан айбловлар пакети қўйилган;
Титуллар тортиб олинмайди: Шу билан бирга, УЕФА клубни аввалги йилларда майдонда қўлга киритган Англия чемпионлиги, Чемпионлар Лигаси кубоги ва бошқа совринларидан маҳрум қилиш масаласини кун тартибига қўймаётгани айтилмоқда.
Юлдузларнинг оммавий кетиши ва Абдуқодир Ҳусанов тақдири
Клубга нисбатан қўлланилиши кутилаётган бундай ҳалокатли жазо чоралари таркибдаги асосий етакчилар ва ёш иқтидорлар келажагига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади:
Ҳусановга грандлар қизиқиши: «Манчестер Сити» сафида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳам тўп сурмоқда. У жорий мавсумда асосий жамоа либосида 7 та расмий учрашувда майдонга тушишга улгурди. Европа матбуотида ҳамюртимизга АПЛнинг бошқа номдор клублари — «Челси», «Астон Вилла», шунингдек, «Эвертон» ва «Борнмут» жамоалари жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар кенг тарқалган;
Клублар пойгаси бошланди: Европанинг етакчи грандлари юзага келган ноаниқликдан фойдаланиб, Манчестер жамоасининг юлдуз футболчилари ва уларнинг агентлари билан ҳозирдан дастлабки алоқаларни ўрнатмоқда;
Қуйи лига хавфи ва муқаррар трансферлар: Соҳа экспертларининг таъкидлашича, агар АПЛ клубни қуйи дивизионга тушириб юборса ва УЕФА халқаро майдон эшикларини 10 йилга ёпса, бу нафақат Ҳусанов, балки жамоанинг деярли барча юлдузларини Манчестерни тарк этишга мажбур қиладиган асосий омилга айланади.
Англия футболи тарихидаги энг шов-шувли молиявий суд жараёни ўз якунига яқинлашмоқда ва унинг натижаси бутун қитъа футболидаги кучлар мувозанатини буткул ўзгартириб юбориши мумкин.
Изоҳлар 0
…