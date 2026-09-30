“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди

·60·Спорт
“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Челси» клуби «Манчестер Сити»нинг 22 ёшли ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановга жиддий қизиқиш билдирмоқда ва уни январ ойида жамоага олиб келишни режалаштирмоқда.
  • Янги бош мураббий Хаби Алонсо жамоанинг мудофаа инқирозини Ҳусанов ёрдамида ҳал қилишни кўзлаган, чунки «Челси» дастлабки 5 турда 12 та гол ўтказиб, APЛдаги энг ёмон ҳимояга эга бўлиб турибди.

Англия Премьер-лигасида қишки трансфер ойнаси олдидан навбатдаги йирик интрига кун тартибига чиқди. Буюк Британиянинг нуфузли спорт нашрлари ва клуб матбуоти тарқатган хабарларга кўра, Лондоннинг «Челси» клуби «Манчестер Сити» марказий ҳимоячиси, 22 ёшли ўзбекистонлик иқтидор Абдуқодир Ҳусановга жиддий қизиқиш билдирмоқда. Январь ойидаёқ уни Лондонга олиб келишни режалаштираётган «аристократлар»нинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо жамоа мудофаасидаги фалокатли инқирозни айнан Ҳусанов ёрдамида ҳал қилишни кўзлаган.

Маълум бўлишича, «Челси» дастлабки 5 турда нақд 12 та тўп ўтказиб юбориб, АПЛдаги энг ёмон ҳимоя кўрсаткичига эга бўлиб турибди. Инсайдер Саймон Филлипснинг таъкидлашича, клуб раҳбарияти аллақачон вақтни бой бермай, ўзбек футболчисининг агентлари билан алоқа ўрнатишга қарор қилган. Қолаверса, «Манчестер Сити» атрофидаги молиявий жазо хавфи ва мусобақалардан четлатилиш эҳтимоли бу трансферни янада тезлаштириши мумкин.

«12 та ўтказиб юборилган гол, Хаби Алонсо режаси ва Ситидаги ноаниқлик»: 5 та асосий факт

Абдуқодир Ҳусановнинг «Челси»га эҳтимолий трансфери бўйича энг муҳим тафсилотлар:

  • «Челси» музокараларга киришмоқда: Инсайдерлар хабарига кўра, лондонликлар тез орада 22 ёшли Ҳусановнинг вакиллари билан расмий алоқага чиқади;

  • Хаби Алонсо ҳимоясидаги инқироз: «Челси» дастлабки 5 та турда 12 та гол ўтказиб, чемпионатнинг энг заиф ҳимоясига айланди ва мураббий 3 ҳимоячилик схемага ўтиш учун Ҳусановни танламоқда;

  • АПЛда тўп тортиб олиш бўйича етакчи: Абдуқодир ҳар ўйинда ўртача 2,7 марта тўп тортиб олиш кўрсаткичи билан Энцо Мареска жамоасида мутлақ 1-ўринда бормоқда;

  • «Манчестер Сити»даги мавҳумлик: Мавсумни асосий таркибда бошлаб, сўнгги ўйинларда захирада қолаётган ўзбек ҳимоячиси клубнинг молиявий жазолари фонида жамоани тарк этиш эҳтимолига эга;

  • Европа грандлари орасида жиддий рақобат: Ҳусановга «Челси»дан ташқари Премьер-лиганинг «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» каби клублари ҳам жиддий қизиқмоқда.

Абдуқодир Ҳусанов ва «Челси» мудофаа чизиғи муаммолари таснифи

Футболчининг «Сити»даги ҳолати, кўрсаткичлари ва Лондон клубидаги эҳтимолий роли таҳлили:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити»)

«Челси» мудофааси ва Хаби Алонсо ҳолати

Футболчи ёши ва амплуаси

22 ёш, замонавий марказий/ўнг ҳимоячи

Ҳимояда ишончсизлик ва ёшлар мувозанати бузилган

Жорий мавсумдаги фаоллик

Дастлабки 3 ўйинда стартда, сўнг захирада қолди

5 ўйинда 12 та гол ўтказиб, АПЛ антирекордини ўрнатди

Асосий статистик устунлиги

Ҳар бир баҳсда 2,7 та тўп тортиб олиш (клуб етакчиси)

Яккакурашларда ютқазиш ва агрессия етишмаслиги

Тактик мослашувчанлик

3 талик ва 4 талик ҳимоя марказида бекаму кўст ўйнайди

Хаби Алонсо 3 ҳимоячилик схемада ўнг томонга мўлжаллаган

Таркибдаги ўзгаришлар

«Сити»нинг жазоланиш хавфи ортидан кетиш имконияти

Фофана ёки Ачимпонг билан қишда хайрлашиш режаси

Қизиқиш билдираётганлар

«Челси», «Астон Вилла», «Эвертон», «Борнмут»

Январь трансфер ойнасида асосий кучларни сарфлашга тайёр

Тактик ва трансфер бозори экспертизаси: Нега Ҳусанов Хаби Алонсога сув ва ҳаводек зарур?

Англия футболи экспертларининг хулосалари:

  • «Агрессия ва муросасизлик етишмовчилиги»: Максанс Лакруа, Леви Колвилл ва Уэсли Фофана каби ҳимоячилар тўп билан яхши муомала қилгани билан, уларда яккама-якка тўқнашувларда қаттиққўллик етишмаяпти; Ҳусанов эса тўпни рақибдан «йиртқичларча» тортиб олиш, ҳаводаги курашларда ютиш имконини бермайдиган ҳақиқий «қалқон» ҳисобланади;

  • Хаби Алонсонинг классик 3-4-2-1 тизими: Мураббий «Байер»даги чемпионлик мавсумида учта жисмонан бақувват ва тезкор ҳимоячилардан фойдаланган; Ҳусановнинг ўнг марказий ҳимоядаги ҳаракатлари қанот вингерларига эркин олдинга чиқиш имконини беради ва қарши ҳужумлардаги хавфни минималлаштиради;

  • «Ман Сити» инқирози — «Челси»нинг олтин имконияти: Агар «Манчестер Сити» молиявий қоидабузарликлар учун очколардан маҳрум этилса ёки турнирлардан четлатилса, футболчилар клубдан оммавий кетишни бошлайди; «Челси»нинг ҳозирдан Ҳусанов билан боғланиши — рақобатчилар (хусусан «Астон Вилла»)дан олдинроқ ҳаракат қилиб, Европадаги энг истиқболли ҳимоячини илиб кетиш бўйича стратегик қадамдир.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»да қолиб асосий таркиб учун курашгани маъқулми ёки Хаби Алонсо бошчилигидаги «Челси»га ўтиб, Лондон клубининг бош ҳимоячисига айланганими? Агар танлов унинг ихтиёрида бўлса, ўзбек легионери учун АПЛдаги қайси жамоа энг мукаммал мос келади? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи фахри бўлган Абдуқодир Ҳусановнинг трансфер сагаси бўйича ушбу эксклюзив таҳлилни барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!

Абдукодир ҲусановЧелсиМанчестер СитиХаби Алонсо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлди26 сентябр 16:01„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди25 сентябр 21:43«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди22 сентябр 00:56Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиАбдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди19 сентябр 11:11Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!18 сентябр 14:05«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?18 сентябр 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди