“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Челси» клуби «Манчестер Сити»нинг 22 ёшли ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановга жиддий қизиқиш билдирмоқда ва уни январ ойида жамоага олиб келишни режалаштирмоқда.
- Янги бош мураббий Хаби Алонсо жамоанинг мудофаа инқирозини Ҳусанов ёрдамида ҳал қилишни кўзлаган, чунки «Челси» дастлабки 5 турда 12 та гол ўтказиб, APЛдаги энг ёмон ҳимояга эга бўлиб турибди.
Англия Премьер-лигасида қишки трансфер ойнаси олдидан навбатдаги йирик интрига кун тартибига чиқди. Буюк Британиянинг нуфузли спорт нашрлари ва клуб матбуоти тарқатган хабарларга кўра, Лондоннинг «Челси» клуби «Манчестер Сити» марказий ҳимоячиси, 22 ёшли ўзбекистонлик иқтидор Абдуқодир Ҳусановга жиддий қизиқиш билдирмоқда. Январь ойидаёқ уни Лондонга олиб келишни режалаштираётган «аристократлар»нинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо жамоа мудофаасидаги фалокатли инқирозни айнан Ҳусанов ёрдамида ҳал қилишни кўзлаган.
Маълум бўлишича, «Челси» дастлабки 5 турда нақд 12 та тўп ўтказиб юбориб, АПЛдаги энг ёмон ҳимоя кўрсаткичига эга бўлиб турибди. Инсайдер Саймон Филлипснинг таъкидлашича, клуб раҳбарияти аллақачон вақтни бой бермай, ўзбек футболчисининг агентлари билан алоқа ўрнатишга қарор қилган. Қолаверса, «Манчестер Сити» атрофидаги молиявий жазо хавфи ва мусобақалардан четлатилиш эҳтимоли бу трансферни янада тезлаштириши мумкин.
«12 та ўтказиб юборилган гол, Хаби Алонсо режаси ва Ситидаги ноаниқлик»: 5 та асосий факт
Абдуқодир Ҳусановнинг «Челси»га эҳтимолий трансфери бўйича энг муҳим тафсилотлар:
«Челси» музокараларга киришмоқда: Инсайдерлар хабарига кўра, лондонликлар тез орада 22 ёшли Ҳусановнинг вакиллари билан расмий алоқага чиқади;
Хаби Алонсо ҳимоясидаги инқироз: «Челси» дастлабки 5 та турда 12 та гол ўтказиб, чемпионатнинг энг заиф ҳимоясига айланди ва мураббий 3 ҳимоячилик схемага ўтиш учун Ҳусановни танламоқда;
АПЛда тўп тортиб олиш бўйича етакчи: Абдуқодир ҳар ўйинда ўртача 2,7 марта тўп тортиб олиш кўрсаткичи билан Энцо Мареска жамоасида мутлақ 1-ўринда бормоқда;
«Манчестер Сити»даги мавҳумлик: Мавсумни асосий таркибда бошлаб, сўнгги ўйинларда захирада қолаётган ўзбек ҳимоячиси клубнинг молиявий жазолари фонида жамоани тарк этиш эҳтимолига эга;
Европа грандлари орасида жиддий рақобат: Ҳусановга «Челси»дан ташқари Премьер-лиганинг «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» каби клублари ҳам жиддий қизиқмоқда.
Абдуқодир Ҳусанов ва «Челси» мудофаа чизиғи муаммолари таснифи
Футболчининг «Сити»даги ҳолати, кўрсаткичлари ва Лондон клубидаги эҳтимолий роли таҳлили:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити»)
«Челси» мудофааси ва Хаби Алонсо ҳолати
Футболчи ёши ва амплуаси
22 ёш, замонавий марказий/ўнг ҳимоячи
Ҳимояда ишончсизлик ва ёшлар мувозанати бузилган
Жорий мавсумдаги фаоллик
Дастлабки 3 ўйинда стартда, сўнг захирада қолди
5 ўйинда 12 та гол ўтказиб, АПЛ антирекордини ўрнатди
Асосий статистик устунлиги
Ҳар бир баҳсда 2,7 та тўп тортиб олиш (клуб етакчиси)
Яккакурашларда ютқазиш ва агрессия етишмаслиги
Тактик мослашувчанлик
3 талик ва 4 талик ҳимоя марказида бекаму кўст ўйнайди
Хаби Алонсо 3 ҳимоячилик схемада ўнг томонга мўлжаллаган
Таркибдаги ўзгаришлар
«Сити»нинг жазоланиш хавфи ортидан кетиш имконияти
Фофана ёки Ачимпонг билан қишда хайрлашиш режаси
Қизиқиш билдираётганлар
«Челси», «Астон Вилла», «Эвертон», «Борнмут»
Январь трансфер ойнасида асосий кучларни сарфлашга тайёр
Тактик ва трансфер бозори экспертизаси: Нега Ҳусанов Хаби Алонсога сув ва ҳаводек зарур?
Англия футболи экспертларининг хулосалари:
«Агрессия ва муросасизлик етишмовчилиги»: Максанс Лакруа, Леви Колвилл ва Уэсли Фофана каби ҳимоячилар тўп билан яхши муомала қилгани билан, уларда яккама-якка тўқнашувларда қаттиққўллик етишмаяпти; Ҳусанов эса тўпни рақибдан «йиртқичларча» тортиб олиш, ҳаводаги курашларда ютиш имконини бермайдиган ҳақиқий «қалқон» ҳисобланади;
Хаби Алонсонинг классик 3-4-2-1 тизими: Мураббий «Байер»даги чемпионлик мавсумида учта жисмонан бақувват ва тезкор ҳимоячилардан фойдаланган; Ҳусановнинг ўнг марказий ҳимоядаги ҳаракатлари қанот вингерларига эркин олдинга чиқиш имконини беради ва қарши ҳужумлардаги хавфни минималлаштиради;
«Ман Сити» инқирози — «Челси»нинг олтин имконияти: Агар «Манчестер Сити» молиявий қоидабузарликлар учун очколардан маҳрум этилса ёки турнирлардан четлатилса, футболчилар клубдан оммавий кетишни бошлайди; «Челси»нинг ҳозирдан Ҳусанов билан боғланиши — рақобатчилар (хусусан «Астон Вилла»)дан олдинроқ ҳаракат қилиб, Европадаги энг истиқболли ҳимоячини илиб кетиш бўйича стратегик қадамдир.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»да қолиб асосий таркиб учун курашгани маъқулми ёки Хаби Алонсо бошчилигидаги «Челси»га ўтиб, Лондон клубининг бош ҳимоячисига айланганими? Агар танлов унинг ихтиёрида бўлса, ўзбек легионери учун АПЛдаги қайси жамоа энг мукаммал мос келади? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи фахри бўлган Абдуқодир Ҳусановнинг трансфер сагаси бўйича ушбу эксклюзив таҳлилни барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…