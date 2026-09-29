“Манчестер Сити” расмий баёнот берди: Комиссия қароридан ҳайратдамиз, апелляция берамиз
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» футбол клуби Англия Премер-лигаси комиссиясининг молиявий қоидабузарликлар бўйича қароридан чуқур ҳайратда эканини ва уни кескин рад этишини маълум қилди.
- Клуб ўзига қўйилган барча айбловлар бўйича ўзини мутлақ айбсиз деб билади ва бу борада рад этиб бўлмас далиллар базасига эга эканлигини таъкидлади.
Англия Премьер-лигаси комиссиясининг молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарган хулосасидан сўнг «Манчестер Сити» футбол клуби расмий баёнот билан чиқиб, қарорга кескин қарши эканини маълум қилди. Инглиз гранди раҳбарияти эълон қилинган хулосалардан нафақат ҳафсаласи пир бўлганини, балки чиқарилган ҳукмдан чуқур ҳайратда қолганини очиқ билдирди.
Клуб ўзига қўйилган барча айбловларни қатъиян рад этиб, ўз ҳақлигини тасдиқловчи инкор этиб бўлмас кенг қамровли далиллар базасига эга эканини ва барча ҳуқуқий инстанцияларда ўз позициясини охиригача ҳимоя қилишини таъкидлади. Баёнотда қайд этилишича, комиссия хулосаси қонун, принцип ва фактлар бўйича жиддий ҳамда қўпол хатоликларга тўла бўлиб, мутлақо асоссиздир. Шу сабабли «шаҳарликлар» қонуний апелляция ҳуқуқидан тўлиқ фойдаланади.
«Ҳайрат, хатоликлар тўплами ва инкор этиб бўлмас далиллар»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси
«Манчестер Сити» клубининг расмий муносабати бўйича энг муҳим расмий далиллар:
«Ҳафсаламиз пир бўлди ва ҳайратдамиз»: Клуб АПЛ комиссияси эълон қилган хулосадан чуқур афсусда ва ҳайратда эканини билдирди;
«Айбловларда айбсизмиз ва далилларимиз бор»: «Шаҳарликлар» ўз позициясини тасдиқловчи рад этиб бўлмас далиллар базаси мавжудлигини ва айбсизлигини эълон қилди;
Хулосада қонуний ва мазмуний хатолар аниқланди: Клуб комиссия қарори қонун, принцип ва фактлар нуқтаи назаридан кўплаб жиддий хатоликлардан иборат эканини қайд этди;
Расмий апелляция берилади: «Манчестер Сити» ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун барча юқори юридик ва тартибга солувчи инстанцияларга шикоят қилади;
8 йиллик ҳамкорлик ва сукунат режими: Клуб 8 йил давомида АПЛ талабларига риоя қилганини билдириб, суд жараёнлари тугагунга қадар ортиқча изоҳ берилмаслигини маълум қилди.
«Манчестер Сити»нинг АПЛ комиссияси хулосасига қарши юридик позицияси таснифи
Клуб баёнотидаги асосий аргументлар, қўйилган талаблар ва келгуси ҳаракатлар жадвали:
Таҳлил мезонлари ва йўналишлар
Клубнинг расмий позицияси ва баёноти
Ишнинг келгуси истиқболи ва ҳуқуқий аҳамияти
Комиссия қарорига бирламчи баҳо
Ҳафсала пир бўлиши, кутилмаганлик ва чуқур ҳайрат
АПЛ раҳбарияти билан муросасиз судлашув босқичига кириш
Айбловларга бўлган муносабат
Клуб барча айбловлар бўйича ўзини мутлақ айбсиз деб билади
Ўз репутацияси ва молиявий сиёсатини тўлиқ оқлашга уриниш
Ҳуқуқий база ва далиллар
Қўлда рад этиб бўлмайдиган расмий ҳужжатлар тўплами бор
Суд жараёнида мустақил далилларни очиқлаш мажбурияти
Хулосадаги асосий камчиликлар
Қонун нормалари, тамойиллар ва фактлардаги жиддий хатолар
Апелляция инстанциясида қарорни бекор қилишга эришиш дастаги
Кейинги амалий қадам
Барча юридик инстанцияларга расмий апелляция киритиш
Жазо кучга киришини кечиктириш ва узоқ давом этувчи суд жараёни
АПЛ билан 8 йиллик муносабат
«Холис ва мустақил регулятор» ишончи билан қоидаларга амал қилинди
Лига бошқарувининг холислигига билдирилган дипломатик шубҳа
Спорт ва юриспруденция экспертизаси: «Сити»нинг апелляцияси жазони бекор қила оладими?
Спорт ҳуқуқшунослари, футбол инсайдерлари ва молия таҳлилчиларининг хулосалари:
«Вақтдан ютиш ва босимни қайтариш стратегияси»: Клубнинг «инкор этиб бўлмас далиллар» тўғрисидаги баёноти шунчаки ҳимоя эмас, балки АПЛ комиссиясига қарши очиқ уруш эълон қилишдир; апелляция берилиши ҳар қандай санкция (очколарни олиб ташлаш ёки жарималар) ижросини яна камида бир неча ойга, эҳтимол кейинги мавсумгача тўхтатиб туради;
«УЕФА прецедентининг такрорланиши»: Эслатиб ўтамиз, илгари УЕФА ҳам «Манчестер Сити»ни Чемпионлар лигасидан икки йилга четлатган, аммо клуб Лозаннадаги Спорт арбитраж суди (CAS) орқали ушбу қарорни деярли бутунлай бекор қилдирган эди; аммо АПЛ ички қоидалари CAS юрисдикциясига тушмайди ва мустақил апелляция ҳайъати орқали кўрилади, бу эса курашни янада мураккаблаштиради;
8 йиллик текширув ва лига обрўси: Премьер-лига учун ҳам ортга йўл йўқ; агар комиссия хулосаси апелляцияда бекор қилинса, бу АПЛ регулятор тизими учун улкан шармандаликка айланади; агар тасдиқланса, «шаҳарликлар» оғир санкциялар қурбони бўлади — ҳар икки ҳолатда ҳам инглиз футболи тарихидаги энг катта суд жанги энди бошланмоқда.
Сизнингча, «Манчестер Сити» апелляция орқали ўз айбсизлигини исботлаб, жазодан қутулиб қола оладими ёки бу гал Премьер-лига комиссияси ўз сўзида қатъий туриб гранд клубни жазолайдими? Мазкур можаро Энцо Мареска жамоасининг жорий мавсумдаги руҳияти ва чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатади? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу тақдирий баёнот таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…