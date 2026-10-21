Реал Мадрид — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Реал Мадрид — РБ Лейпциг учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 4. Хёйсен Д., 22. Рюдигер А., 18. Каррерас А., 6. Камавинга Э., 20. Силва Б., 15. Гюлер А., 5. Беллингем Дж., 7. Винисиус Жуниор, 10. Мбаппе К.
Реал Мадрид захирадагилари: 12. Александер-Арнольд Т., 17. Кукурелья М., 21. Диас Б., 25. Диоманде И., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 9. Эндрик, 19. Эспи К., 16. Конате И., 13. Лунин А., 27. Питарч Т., 14. Тчуамени О.
Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.
РБ Лейпциг бошланғич таркиби: 26. Вандевоордт М., 17. Баку Р., 4. Орбан В., 23. Лукеба К., 22. Раум Д. (капитан), 21. Эль-Айнауи Н., 13. Зейвальд Н., 10. Груда Б., 28. Нкунку К., 7. Нуса А., 40. Ромуло Кардосо.
РБ Лейпциг захирадагилари: 11. Бакайоко Ж., 6. Банзузи Э., 14. Баумгартнер К., 3. Эстеве М., 35. Финкграфе М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 16. Клостерманн Л., 2. Коне А., 30. Максимович А., 1. Нюланд О., 20. Райтц Р.
РБ Лейпциг бош мураббийи: Демичелис М.
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