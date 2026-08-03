Ян Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолди

·0·Спорт
Ян Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолди

Мадриднинг Реал клуби РБ Лейпциг юлдузи Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олиш йўлида жиддий тўсиққа дуч келди. АС ва Дефенса Централ нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг трансферини расман эълон қилиш унинг собиқ ва амалдаги вакиллари ўртасидаги кескин ҳуқуқий низо сабабли кечиктирилмоқда. Томонлар ўртасидаги зиддият FIFA органларигача етиб борган бўлиб, бу ҳолат келишувнинг якуний босқичига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қироллик клуби музокараларни фақатгина таниқли репер Жей-З томонидан асос солинган Рок Натион агентлиги билан олиб борган эди. Мадридликлар мазкур спорт агентлигини футболчининг ягона вакили деб ҳисоблаган. Бироқ, собиқ футболчи Макс Градел бошчилигидаги Махидел Манагемент агентлиги FIFAга расмий даъво киритиб, шартнома шартлари бузилганини даъво қилмоқда. Айнан ушбу агентлик вингернинг ўтган йили РБ Лейпциг клубига ўтишини таъминлаган эди ва улар футболчи немис клубини тарк этгунига қадар ҳуқуқлари сақланиб қолишини талаб қилмоқда.

Музокаралардаги шаффофлик йўқлиги Мадрид клубини ғазаблантирди

Мазкур кутилмаган тўсиқ деярли якунига етиб қолган келишувнинг тўхтатилишига сабаб бўлди. Испания гранди раҳбарияти музокаралар чоғида шаффофлик етишмагани ва алданганини сезгани боис вазиятдан қаттиқ ғазаблангани хабар қилинмоқда. Кот-дъивуарлик журналист Малик Траоре бу борадаги фикрларини билдириб, Реал Мадрид Рок Натион вакилларидан норозилигини, чунки футболчи ҳали ҳам бошқа агентлар билан амалдаги шартномага боғлангани яширилганини таъкидлади. Ғазаб асосан футболчининг ўзига эмас, балки айнан агентликка қаратилган.

Ҳозирги вақтда барча эътибор FIFA қарорига қаратилган бўлиб, ташкилот Махидел агентлигининг шикоятини кўриб чиқишни бошлади. Халқаро футбол федерацияси агентлар фаолияти бўйича қатъий қоидаларга амал қилади. Агар вакиллик ҳуқуқи устидан фаол низо мавжуд бўлса, FIFA Халқаро трансфер сертификатини расмийлаштиришни рад этиш ҳуқуқига эга. Нотўғри агентга комиссия тўлаб юбориш клуб учун оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлиги сабабли, Реал Мадрид юзага келган мураккаб ҳуқуқий вазиятни синчковлик билан ҳал этишга мажбур.

РБ Лейпциг клубининг қатъий молиявий талаблари

Вазиятни янада мураккаблаштираётган яна бир омил — РБ Лейпциг клубининг трансфер сиёсати ҳисобланади. Немис жамоаси ўзининг етакчи ҳужумчиси учун 100 миллион евродан ошиқ трансфер нархини талаб қилмоқда ва бир тийин ҳам чегирма қилиш ниятида эмас. Маълумотларга кўра, агар ҳуқуқий зиддиятлар чўзилиб кетса, Реал Мадрид Ян Диомандени вақтинча рўйхатдан ўтказиш учун муваққат лицензия талаб қилишига тўғри келиши мумкин. Ҳар ҳолда, томонлар ушбу трансфер муваффақиятли якунланиши учун FIFAнинг якуний қарорини кутишмоқда.

Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигFIFAТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиГвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиБугун, 00:57Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиТони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиБугун, 00:53Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борХулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борКеча, 23:58Федерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиФедерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиКеча, 23:53Муҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинКеча, 23:31Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиКеча, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда