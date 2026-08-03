Ян Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолди
Мадриднинг Реал клуби РБ Лейпциг юлдузи Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олиш йўлида жиддий тўсиққа дуч келди. АС ва Дефенса Централ нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг трансферини расман эълон қилиш унинг собиқ ва амалдаги вакиллари ўртасидаги кескин ҳуқуқий низо сабабли кечиктирилмоқда. Томонлар ўртасидаги зиддият FIFA органларигача етиб борган бўлиб, бу ҳолат келишувнинг якуний босқичига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қироллик клуби музокараларни фақатгина таниқли репер Жей-З томонидан асос солинган Рок Натион агентлиги билан олиб борган эди. Мадридликлар мазкур спорт агентлигини футболчининг ягона вакили деб ҳисоблаган. Бироқ, собиқ футболчи Макс Градел бошчилигидаги Махидел Манагемент агентлиги FIFAга расмий даъво киритиб, шартнома шартлари бузилганини даъво қилмоқда. Айнан ушбу агентлик вингернинг ўтган йили РБ Лейпциг клубига ўтишини таъминлаган эди ва улар футболчи немис клубини тарк этгунига қадар ҳуқуқлари сақланиб қолишини талаб қилмоқда.
Музокаралардаги шаффофлик йўқлиги Мадрид клубини ғазаблантирдиМазкур кутилмаган тўсиқ деярли якунига етиб қолган келишувнинг тўхтатилишига сабаб бўлди. Испания гранди раҳбарияти музокаралар чоғида шаффофлик етишмагани ва алданганини сезгани боис вазиятдан қаттиқ ғазаблангани хабар қилинмоқда. Кот-дъивуарлик журналист Малик Траоре бу борадаги фикрларини билдириб, Реал Мадрид Рок Натион вакилларидан норозилигини, чунки футболчи ҳали ҳам бошқа агентлар билан амалдаги шартномага боғлангани яширилганини таъкидлади. Ғазаб асосан футболчининг ўзига эмас, балки айнан агентликка қаратилган.
Ҳозирги вақтда барча эътибор FIFA қарорига қаратилган бўлиб, ташкилот Махидел агентлигининг шикоятини кўриб чиқишни бошлади. Халқаро футбол федерацияси агентлар фаолияти бўйича қатъий қоидаларга амал қилади. Агар вакиллик ҳуқуқи устидан фаол низо мавжуд бўлса, FIFA Халқаро трансфер сертификатини расмийлаштиришни рад этиш ҳуқуқига эга. Нотўғри агентга комиссия тўлаб юбориш клуб учун оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлиги сабабли, Реал Мадрид юзага келган мураккаб ҳуқуқий вазиятни синчковлик билан ҳал этишга мажбур.
…