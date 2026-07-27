«Реал»га йўл очилди: ПСЖ Ян Диоманде трансферини нега бекор қилди?

·11·Спорт
«Реал»га йўл очилди: ПСЖ Ян Диоманде трансферини нега бекор қилди?

Европа трансфер бозоридаги энг шов-шувли воқеалардан бири ўз якунига етди. «Пари Сен-Жермен» клуби «РБ Лейпциг»нинг иқтидорли ярим ҳужумчиси Ян Диомандени сотиб олиш бўйича музокараларни бутунлай тўхтатганини расман маълум қилди.

Бу қарор Мадриднинг «Реал» клубига йўл очиб берди. Оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, футболчи яқин кунларда «қироллик клуби» сафига қўшилиши ва Мадридда тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда.

Zamin.uz ПСЖ раҳбариятининг кескин баёноти ва трансфер барбод бўлишининг асосий сабабларини тақдим этади.

ПСЖнинг расмий баёноти: «Биз бозордаги ақлсизликда иштирок этмаймиз»

Франция чемпиони трансфердан воз кечиш сабабларини очиқ-один тушунтириб берди. Клуб раҳбарияти футболчи агенти ва «Лейпциг» томонидан қўйилган талабларни «асоссиз» деб баҳолади.

Marca нашри келтирган ПСЖ баёнотидан иқтибос:

««Пари Сен-Жермен» клуби Ян Диоманде бўйича режаларидан расман воз кечди ва барча музокараларни тўхтатди. Таклиф этилган трансфер тўлови ҳам, маош бўйича талаблар ҳам мутлақо асоссиз даражада юқори эди ва бозор барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин эди.

ПСЖ ўзининг қатъий молиявий интизом ва мувозанатли таркиб тамойилларидан чекинмайди. Охирги йилларда энг кўп соврин ютиб келаётган, икки карра Чемпионлар лигаси ғолиби сифатида «Пари Сен-Жермен» инфляцияни қўзғайдиган ўйинларга ёки айрим воситачилар манёвраларига берилмайди. Клуб трансфер бозоридаги ўз стратегиясини хотиржам ва ишонч билан давом эттиради.»

Ян Диоманденинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари

«Лейпциг»нинг 20 ёшли юлдузи ўтган мавсумда ўз ўйини билан Европа грандлари эътиборини тортиб, трансфер қийматини кескин ошириб олди.

Кўрсаткич

Қиймати / Натижа

Жами ўйинлар (барча мусобақаларда)

36 та

Урилган голлар

13 та

Голли узатмалар

10 та

«Гол + Пас» тизимида

23 очко

Transfermarkt баҳоси

~ 90 миллион евро

«Реал Мадрид» вазиятидан қандай фойдаланди?

ПСЖнинг музокаралардан чиқиши Мадриднинг «Реал» клубига қўл келди. Мадридликлар футболчи атрофидаги вакиллар ва «Лейпциг» билан тезда келишувга эришишган.

Маълумотларга кўра, Диоманде яқин соатлар ичида Мадридга учиб келади ва тиббий кўрикдан ўтгач, «Реал» билан узоқ муддатли шартнома имзолайди. ПСЖ эса ушбу маблағни таркибдаги бошқа муҳим позицияларни кучайтиришга йўналтиришни афзал кўрди.

Ушбу эксклюзив спорт янгилигини дўстларингизга юборинг!

Париж ва Мадрид ўртасидаги навбатдаги трансфер дуэли кутилмаган бурилиш билан якунланди.

Ушбу қайнок мақолани дўстларингиз ҳамда футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, ПСЖ 90+ миллион евролик бу трансфердан воз кечиб тўғри қилдими ёки «Реал» навбатдаги суперюлдузни илиб кетдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Пари Сен-ЖерменРеал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигМарка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Камавингага эшикни кўрсатдими? «Реал» қарор кутмоқда...Моуриньо Камавингага эшикни кўрсатдими? «Реал» қарор кутмоқда...Бугун, 12:05Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 11:54«Барселона»га яна бир Суаресми? 38 голлик номзод айтилди«Барселона»га яна бир Суаресми? 38 голлик номзод айтилдиБугун, 11:46«Манчестер Сити»нинг Осиё турнеси: Маресканинг «кутилмаган» таркиби...«Манчестер Сити»нинг Осиё турнеси: Маресканинг «кутилмаган» таркиби...Бугун, 11:32Арбелоа «Реал» ҳужумчисини «Фулҳэм»га олиб кетмоқчиАрбелоа «Реал» ҳужумчисини «Фулҳэм»га олиб кетмоқчиБугун, 11:21Салоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаСалоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди