«Реал»га йўл очилди: ПСЖ Ян Диоманде трансферини нега бекор қилди?
Европа трансфер бозоридаги энг шов-шувли воқеалардан бири ўз якунига етди. «Пари Сен-Жермен» клуби «РБ Лейпциг»нинг иқтидорли ярим ҳужумчиси Ян Диомандени сотиб олиш бўйича музокараларни бутунлай тўхтатганини расман маълум қилди.
Бу қарор Мадриднинг «Реал» клубига йўл очиб берди. Оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, футболчи яқин кунларда «қироллик клуби» сафига қўшилиши ва Мадридда тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда.
Zamin.uz ПСЖ раҳбариятининг кескин баёноти ва трансфер барбод бўлишининг асосий сабабларини тақдим этади.
ПСЖнинг расмий баёноти: «Биз бозордаги ақлсизликда иштирок этмаймиз»
Франция чемпиони трансфердан воз кечиш сабабларини очиқ-один тушунтириб берди. Клуб раҳбарияти футболчи агенти ва «Лейпциг» томонидан қўйилган талабларни «асоссиз» деб баҳолади.
Marca нашри келтирган ПСЖ баёнотидан иқтибос:
««Пари Сен-Жермен» клуби Ян Диоманде бўйича режаларидан расман воз кечди ва барча музокараларни тўхтатди. Таклиф этилган трансфер тўлови ҳам, маош бўйича талаблар ҳам мутлақо асоссиз даражада юқори эди ва бозор барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин эди.
ПСЖ ўзининг қатъий молиявий интизом ва мувозанатли таркиб тамойилларидан чекинмайди. Охирги йилларда энг кўп соврин ютиб келаётган, икки карра Чемпионлар лигаси ғолиби сифатида «Пари Сен-Жермен» инфляцияни қўзғайдиган ўйинларга ёки айрим воситачилар манёвраларига берилмайди. Клуб трансфер бозоридаги ўз стратегиясини хотиржам ва ишонч билан давом эттиради.»
Ян Диоманденинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари
«Лейпциг»нинг 20 ёшли юлдузи ўтган мавсумда ўз ўйини билан Европа грандлари эътиборини тортиб, трансфер қийматини кескин ошириб олди.
Кўрсаткич
Қиймати / Натижа
Жами ўйинлар (барча мусобақаларда)
36 та
Урилган голлар
13 та
Голли узатмалар
10 та
«Гол + Пас» тизимида
23 очко
Transfermarkt баҳоси
~ 90 миллион евро
«Реал Мадрид» вазиятидан қандай фойдаланди?
ПСЖнинг музокаралардан чиқиши Мадриднинг «Реал» клубига қўл келди. Мадридликлар футболчи атрофидаги вакиллар ва «Лейпциг» билан тезда келишувга эришишган.
Маълумотларга кўра, Диоманде яқин соатлар ичида Мадридга учиб келади ва тиббий кўрикдан ўтгач, «Реал» билан узоқ муддатли шартнома имзолайди. ПСЖ эса ушбу маблағни таркибдаги бошқа муҳим позицияларни кучайтиришга йўналтиришни афзал кўрди.
Ушбу эксклюзив спорт янгилигини дўстларингизга юборинг!
Париж ва Мадрид ўртасидаги навбатдаги трансфер дуэли кутилмаган бурилиш билан якунланди.
Ушбу қайнок мақолани дўстларингиз ҳамда футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, ПСЖ 90+ миллион евролик бу трансфердан воз кечиб тўғри қилдими ёки «Реал» навбатдаги суперюлдузни илиб кетдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…